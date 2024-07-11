法院對 Maroc Telecom 上訴案作出的回應對 e& 在摩洛哥投資的成功造成阻礙

阿聯酋阿布扎比2024年7月12日 /美通社/ -- e& Group 對於卡薩布蘭加上訴法院於 2024 年 7 月 3 日作出的判決表示失望，該法院拒絕了 e& 的子公司 Maroc Telecom（「MT」）提出的上訴。該判決維持了拉巴特商業法庭於 2024 年 1 月 29 日作出的裁決，裁決要求 MT 需就涉嫌反競爭行為向 Wana Corporate 支付 63.68 億摩洛哥迪拉姆（約 6.45 億美元）。

作為 MT 的主要股東，e& Group 擁有其 53% 的股權，e& Group 相信 MT 一直都遵守其營運市場的所有監管法律和法規。集團堅信 Maroc Telecom 的法律立場是有效的，並打算採取所有可用的法律途徑對這項裁決提出上訴，以保護 e& 對 Maroc Telecom 的投資。e& 向其股東保證，由於集團已就國際監管風險做好充分準備，這次的法院判決不會影響 e& Group 在 2024 年第二季或後續期間的綜合業績。

e& Group 董事長 Jassem Mohamed Bu Ataba Alzaabi 閣下表示：「很遺憾，雖然全球資本都希望利用科技的變革力量來增強數碼基礎設施、智能政府服務和人們的數碼解決方案，但嚴峻的監管環境卻對我們在摩洛哥投資的未來前景產生負面影響。」

e& Group 行政總裁 Hatem Dowidar 補充道：「e& Group 致力完全遵守我們營運所在市場的法律。在過去幾十年，透過數碼技術增強社區的能力一直是 e& 成功的基石。我們堅信推動數碼未來需要服務供應商、監管機構和立法者之間的建設性合作，以促進社區和個人的理想發展。」

Hatem Dowidar 亦強調，監管處分、法律判決和決議限制了 Maroc Telecom 的市場競爭能力，使其屢次受挫，因此 e& 對 MT 的投資所有選擇都有待決定。在過去幾年，這已經導致 MT 承擔超過 120 億摩洛哥迪拉姆（超過 12 億美元）的罰款，這是全球電信行業金額最高的罰款之一，阻礙 Maroc Telecom 未來的投資。

SOURCE e&