近七成港人因工作壓力拒生育 健康教育基金會、Merck與Bowtie啟動「Family Matters倡議」

香港2024年7月19日 /美通社/ -- 健康教育基金會（Primary Care Education Foundation）、領先全球科技的默克集團（Merck）以及香港首間虛擬保險公司，保泰人壽（Bowtie）宣佈聯合啟動「Family Matters倡議」。

根據聯合國人口基金會發佈的《2023年世界人口狀況》，香港女性為全球最低生育率的其中一個城市[1]。該情況日趨嚴重，亦成為香港社會最關注的議題之一；除此以外，女性延遲生育的趨勢亦值得留意，根據統計處數據，在過去30年間，年齡組別位於20至24歲的女性，其生育率減少了77%；而40至44歲女性的生育率則上升了 91%[2]。

私人企業在享受香港優質營商環境之時，亦應肩負部份社會責任，鼓勵員工組織家庭，為香港的長遠發展作貢獻；有見及此，健康教育基金會、Merck及Bowtie聯合啟動「Family Matters倡議」，期望通過教育培訓與生育補助等多元化措施，為員工營造家庭友善的工作環境，支持他們積極組建家庭，為香港的未來發展注入生機。

為更深入了解現時港人面對生育決定時的考慮因素以及阻力，健康教育基金會、Merck以及Bowtie在2024年上半年間，推出「健康教育基金會 x Merck x Bowtie - 家庭支援問卷調查 2024」，在網上收集約200名香港在職人士對於企業和政府在生育及家庭支援方面的需求與期望。問卷調查的概括結果如下：

個人因素

近80%受訪者認為要養育一名小孩至22歲，需要最少600萬的支出；

約67%受訪者認為家庭收入要達到10萬元以上才足夠應付育兒開支；

約76%受訪者曾經因為工作壓力而影響生育意願。

企業因素

只有不足30%受訪者指企業有鼓勵生育的措施；

約84%受訪者最希望企業提供更多彈性工作安排以協助育兒；

約51%受訪者指若企業提供更多生育獎勵，會更積極考慮生育。

政府因素

約57%受訪者認為，政府應該優先投放資源於經濟層面的支援措施；

約71%受訪者認為，政府現時的生育獎勵措施並不足夠。

從問卷調查結果可見，經濟條件是限制大部分港人生育的最大因素；此外，往往事業黃金期與生育黃金期重疊，亦令大多數女性作出延遲甚至放棄生育的決定；同時，大多數受訪者認為除了政府支持外，企業提供給僱員的生育援助也尤為重要。

故此，作為「Family Matters倡議」的發起企業之一，Merck率先宣布將為有意生育的員工及其配偶，提供每人28萬元的生育福利，計劃內容包括：生育測試、雪卵（Egg Freezing）、女性及男性不孕症治療，包括誘導排卵（OI）、子宮内人工授精（IUI）、試管嬰兒（IVF）、細胞漿內單精子注射（ICSI）、荷爾蒙治療、取精手術。普遍香港女性都因試管嬰兒的高昂費用而卻步，Merck的資助不僅能夠減輕員工的經濟負擔，更將為香港的整體生育率提升注入新動力。

Merck香港及澳門董事總經理鄭世隆先生表示：「我們很高興能夠通過這項實質措施，幫助有生育意願的員工解決燃眉之急，為他們創造更加有利的生育條件及工作環境；這不僅有助於提高員工的生活質量，也將為香港整體的生育率水平帶來正面影響。我們將繼續積極舉辦『Family Matters倡議』的各項活動，為香港社會的可持續發展出一分力。」

除此之外，Merck亦會與健康教育基金會以及Bowtie合作，透過拍攝影片及撰寫文章等形式，宣傳關於生育、雪卵、試管嬰兒等健康知識，以解答大眾對組織家庭的各項疑問。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝先生表示：「作為一間具使命感的初創企業，Bowtie十分榮幸成為『Family Matters倡議』發起者之一。在員工努力拼博之際，企業有責任為他們營造家庭友善的工作文化；除了為員工提供在家工作的便利之餘，我們亦希望能夠透過健康教育，提高港人對生育的認知，從而鼓勵他們組織家庭。」

健康教育基金會主席關志康先生表示：「我們非常高興有Merck及Bowtie以身作則，希望能夠呼籲更多企業加入『Family Matters倡議』 的行列當中。我們深信企業需要與政府齊心協力，為港人提供更多支援，創造適合的生育環境，才能從根源上解決問題。我們將致力推動更多企業實施家庭友善措施，共同為『Building Family, Building Hong Kong』的目標而努力。」

關於健康教育基金會

健康教育基金會成立於2019年，是一個非營利組織團體，是獲《稅務條例》第88條內認可的免稅慈善機構。我們的目標是努力地向社會上不同組織，無論公共或私人機構、社區和個人，以鼓勵及正面方式支持大眾預防疾病，以延長生命和促進人類健康。

關於默克

全球領先的科學與科技公司默克是一個橫跨醫療保健、生命科學與電子科技三大領域的頂尖企業，目前約有 63,000 名員工，致力開發為人類生活帶來正面影響的高科技。從推進基因編輯技術發展，到醫治最難對抗的疾病，甚至是發展未來智慧裝置 – 默克無所不在。於 2023年，默克整年度財務表現達 210億歐元，並佈局於全球 65 個國家。 科學研究與企業責任是默克發展科技與科學的核心理念。這是默克從 1668 年成立至今能屹立不搖的主要原因。作為創始人，默克家族仍持有大部分的股份。位於德國達姆施塔特的默克集團，擁有默克（Merck）的公司名稱和品牌的全球使用權。唯獨在美國和加拿大，我們的醫療保健事業體是以 EMD Serono 的名義、生命科學事業體以MilliporeSigma為名義、及電子科技事業體則以 EMD Electronics的名義營運。 欲了解更多資訊，請瀏覽： http://www.merckgroup.com

關於 Bowtie

Bowtie（「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司，致力於填補健康保障缺口以及改變亞洲人民獲取醫療保障的方式。Bowtie透過創新科技及醫療專業，提供免佣金和方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲取健康保險計劃的報價、投保及索償服務。Bowtie獲得香港永明金融有限公司、三井物産及多間國際投資者共同支持，至今完成金額超過6.8億港元的融資，並為各家各戶提供了超過900億港元的保障額。欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.bowtie.com.hk 。

SOURCE 保泰人壽