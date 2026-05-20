專攻安心列印，普羅森推大尺寸光固化旗艦機 Mighty Revo MAX

隨著3D列印市場成熟，創作者對大尺寸模型的需求快速成長，中大尺寸光固化機台已成為個人工作室與小型代印服務的剛需。但大尺寸機台一直有個「痛」：印一件大模型動輒10幾個小時，萬一印到一半停電、溫度變化、樹脂不夠，整批報廢；維護也麻煩，換料、換膜、清機台都很耗時。

「我們觀察到很多使用者想升級大尺寸機台，但又怕風險太高，」普羅森執行長吳彝任表示，「Mighty Revo MAX 要做的，就是把這份不確定性降到最低，讓大尺寸列印成為可以放心交付的工作流程。」

五大升級，從「印得大」到「印得穩」

一、雙加熱自由控溫+斷電續印，長時間列印不怕半夜出事

Mighty Revo MAX 搭載「腔體+料槽」雙加熱系統，這在同級機台中相當少見。機身內建雙加熱風扇，大約5分鐘就能快速升溫並維持恆溫，腔體溫度可依列印需求自由調整；使用者還可選配料槽加熱模組，直接從源頭加熱樹脂，在低溫環境或使用高黏度工程樹脂時也能順利出件。 Mighty Revo MAX 同時還內建「斷電續印」功能，萬一印到一半跳電，機器會自動記憶進度，來電後接續列印，不用整批重來。

二、2L 超大樹脂槽，整夜不用補料——「不用自動注料」是刻意的

配備同級最大2公升樹脂槽，一次可裝入約2.5瓶（1kg裝）樹脂，注滿就能印整夜，不用半夜爬起來加料。

有趣的是，Mighty Revo MAX「刻意不用」市面常見的自動抽注料泵浦設計。「市面上很多機台包括我們部分產品都有自動抽注料系統，看起來很方便，但和使用者深聊後發現，自動抽注料反而是麻煩的開始，」研發團隊表示。管路鬆脫、感測器失靈、漏液問題，這些都會讓列印半途中斷；更頭痛的是事後清潔，光是拆管路、洗泵浦就要花半小時。 「2L樹脂槽已經夠印整夜，我們選擇用更簡單、更可靠的方式解決問題」團隊表示。

三、全金屬斜屋頂載台+快拆三件套，節省維護時間

列印載台採全金屬斜屋頂設計，讓殘留樹脂更快自然滴落，減少手動刮除與清理時間；載台、離型膜、LCD三大組件皆有快拆設計，載台可在列印完成後輕鬆卸下。

離型膜更換全程免鎖螺絲，3分鐘就能搞定，大幅縮短日常維護時間，讓機台隨時保持可開工狀態。

四、1080P 直立式高清攝影+AI校色，遠端也能「看清楚每一層」

配備1080P直立式高清攝影機，架設在機台側邊，不會被料槽或列印件擋住視野，可以完整記錄每一層的列印過程。 搭配左右兩側零紫外線LED照明，在不干擾樹脂固化的前提下提供穩定明亮的監看畫面；再透過AI校色技術提升色彩還原度，讓記錄畫面更加清晰真實。

五、Phrozen GO 行動管家，手機遙控、失敗自動通知

透過Phrozen GO App，可以用手機遠端操控、選檔列印、暫停或重啟，還整合了失敗偵測、異物偵測、斷電續印通知。不用守在機台旁邊，跨夜列印、跨國接單都能即時掌握狀態。

不只有大機器，還要給「整套生產系統」

深耕大尺寸機臺多年，普羅森已搭建完整週邊配套：Cure Mega S 大尺寸固化機、Wash Mega S 大容量清洗機、空氣清淨機 MAX、3D列印隔絕棚 Mega 等，涵蓋從列印、清洗、固化到工作環境管理的完整流程。另外，軟體端則與 PIXUP 高品質3D模型圖庫整合，並相容 ChiTuBox、Lychee Slicer 等主流切片軟體，讓整套工作流程一氣呵成。

上市資訊

Mighty Revo MAX 預計於2026年6月底起，在普羅森官網首發預購，詳細產品資訊與優惠詳見：https://phrozen3d.net/nq3qY

關於普羅森

普羅森（Phrozen）為總部位於台灣的全球光固化3D列印品牌，致力於提供高解析度、穩定可靠的桌上型3D列印解決方案。產品線涵蓋從入門到專業商用級機台、樹脂耗材及完整週邊配套，銷售遍及全球超過50個國家及地區。更多資訊請參閱 phrozen3d.com.tw。

SOURCE 普羅森