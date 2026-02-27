到福岡應援徐若熙！ 前進MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA 感受軟銀鷹主場風采

在福岡軟銀鷹隊主場「MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA」近距離觀賽！

徐選手所加盟的福岡軟銀鷹隊主場「MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA」，位於鄰近日本九州中心地帶「福岡」的博多站與天神站之處，為日本首座備有開閉式屋頂且可容納4萬人以上的大型球場。每當有賽事時，球場內擠滿身穿鷹隊球衣的球迷，讓觀看棒球賽事的期待與熱情更加高漲。只要進到巨蛋內，就能感受到職棒球隊之間的熱血對抗與觀看賽事的球迷們所展現的狂熱應援等，僅有親臨現場才能親自體驗到的臨場感。特別是在第七局時，常有扭轉戰局的機會，因而被稱為「幸運第七局」，此時觀眾們會一起將手上的黃色噴射氣球以專用打氣筒充氣後施放升空，場面格外壯觀。說不定您也有機會近距離觀賞到剛加盟的徐投手的帥氣投球。

購票： https://www.softbankhawks.co.jp/global/traditional-c/

官方啦啦隊「Honeys」中也有來自台灣的成員在大展身手！ Honeys所推薦的福岡魅力

在『台日棒球國際交流賽』進行時，軟銀鷹官方啦啦隊「Honeys」在場邊表演，也吸引了所有球迷的目光。「Honeys」啦啦隊於前年首度來台徵選，目前隊伍內有三名來自台灣的成員，其中去年已在隊中應援、見證軟銀鷹奪下「日本一」的羿昕指出，MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA球場氣氛絕讚，賽季期間跟著球隊從戰績低谷到一路攀升，最終奪下冠軍，讓她與隊友都流下感動淚水。

羿昕表示，福岡距離台灣只要2.5小時航程，天氣極佳，集結各種美食、景點，非常適合前來觀光。除了MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA球場周邊就有許多娛樂之外，天神、博多等地都相當適合逛街，還有鄰近市區的系島，有許多美麗的景色。

她也提到，今年起徐若熙加盟軟銀鷹，除了希望更多台灣球迷為鷹隊應援之外，也希望能前來福岡體驗觀賽魅力。自己和「Honeys」隊友們的相處已經如家人一般，相信台灣訪客來到福岡，也都能感受到這裡的熱情。

在BOSS E・ZO FUKUOKA也可享受棒球以外的樂趣

與MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA相鄰的複合設施「BOSS E・ZO FUKUOKA」，集結了多彩的娛樂設施，推薦您在觀賽前後撥空造訪。其中的「絕景三兄弟 SMBC Nikko Securities Inc.」，是可以將玄界灘的美麗景緻盡收眼底，同時還可以體驗距離地面高達60公尺的單人乘坐懸吊式軌道雲霄飛車、或是從地上40公尺高度沿著建築物的外牆一口氣向下滑行且全長達100公尺的管狀溜滑梯等，等驚險刺激的娛樂設施，此外，在「teamLab Forest Fukuoka - SBI SECURITIES Co., Ltd.」則可以享受在光影藝術中，捕捉、觀察恐龍，製作圖鑑的新體驗。在世界全壘打王「王貞治 棒球博物館由博多綠色酒店贊助」內陳列著眾多紀念品，在觀賞棒球賽事之餘，還可以暢玩一整天。

日本首屈一指的觀光城市「福岡」

在MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA附近也有白色人工沙灘連綿延續的海濱公園、擁有美麗日本庭園的大濠公園及大型購物中心。福岡塔也位於相同區域內，可從地上123公尺高的展望室眺望福岡街景與博多灣等360度全景。從MIZUHO PayPay Dome FUKUOKA只要搭乘一班公車，即可直達福岡市首屈一指的繁華街區天神！當夜晚來臨時，周遭林立著眾多博多美食攤販，為福岡知名的觀光人氣區域。能夠同時滿足購物和美食樂趣的福岡，堪稱日本首屈一指的觀光地。

2026年起徐選手在鷹隊的活躍備受期待，誠摯邀請各位前來鷹隊的主場福岡，盡情觀賞棒球賽事並來場美好的福岡之旅！

SOURCE Fukuoka SoftBank HAWKS