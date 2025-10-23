最大里程碑付款到賬 一家中國醫藥MNC強勢崛起

推進合作的動力，來自iza-bren療效被不斷驗證。在2025年秋天的世界肺癌大會上，當中國醫生方文峰公佈了在中國的一組臨床研究數據之後。一位來自久負盛名的美國安德森癌症中心的醫生找到方說，期待這款藥物能夠早日到美國上市。

這樣的對話在過去是不可想像的。儘管過去十幾年裡中國的生物製藥產業取得巨大進步，但是全世界幾乎所有First-in-Class新藥仍然都來自西方。中國在努力加快引進海外新藥的同時，也在大力支持中國藥企和臨床系統展開創新。

方文峰供職於中國著名的中山大學腫瘤防治中心，他們對iza-bren進行了長達數年的臨床研究。在一項經過其他藥物一線治療、且未接受化療的50名局晚期或轉移性EGFR突變NSCLC的研究中，iza-bren控制腫瘤不復發的時間超過一年——比現有全球最優治療方案延長了近一倍。

10月中旬的歐洲腫瘤內科學會（ESMO）2025 年會，再次帶來了iza-bren的好消息。這款全球首創 EGFR×HER3 雙抗 ADC 藥物，首次報告了其關鍵註冊 III 期臨床研究的成果：該藥物在後線鼻咽癌治療核心療效指標上實現了成倍的提升。研究成果也在國際頂級醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）發表全文。

目前，iza-bren已在全球開展 40 余項臨床研究，其中包括10 項中國 III 期臨床註冊研究和3項海外關鍵註冊研究，中美兩國都將其中一些研究認定為「突破性療法」以加快藥物開發。這款藥物有望在2026年率先於中國上市，按計劃會早於美國三年。這對中國創新藥將是標誌性轉折事件。

全球醫藥界對iza-bren將成為一個重磅炸彈藥物逐步達成共識，要始於2023年的ASCO年會，來自中山大學腫瘤防治中心的張力教授首度報告該藥物在I期研究中卓越的療效信號。

獨特的雙抗ADC技術路線，和同時鎖定EGFR與HER3兩個優質靶點，讓iza-bren表達出強大療效和廣譜性，吸引正在集體面臨專利懸崖、有意佈局ADC藥物領域的跨國巨頭。BMS最終以最高可達84億美元的價格，與藥物分子開發者百利天恆達成在全球共同開發與商業化的協議。

在中國眾多的生物科技公司中，百利天恆是個另類。它從仿製藥企業轉型而來，創始人朱義沒有歐美醫藥學位或者跨國製藥公司供職的經歷。十多年前，當中國政府剛開始繪製創新藥生態的藍圖，他就近乎偏執地決定要All-in 創新藥。2014年，他在全球藥物發現的低潮期到美國西雅圖建立了精幹的科學隊伍，從此開啟了藥物研發的冒險之旅。朱義充分借助了中美兩國生物製藥體系的優越性，在美國，他吸收了有力支撐從零到一的創新資源，而中國高效的行政系統、海量的工程師與豐富的醫患資源能夠將創新苗頭快速變成現實。

朱義對BMS提出的條件非常特別——除了昂貴的價碼，還有海外研發和商業化的權益。他深信後者同樣是讓百利天恆真正躋身跨國藥企俱樂部的必要條件。這種野心勃勃的合作範式的建立和進展，支撐著百利天恆發出了中國生物科技公司的最強音：要在5年內成為一家跨國公司，這是中國醫藥產業全球競爭力的最終體現。

除了iza-bren，百利天恆的第二個進入III期臨床研究的ADC藥物T-bren在ESMO大會上公佈了臨床研究成果，這款面向肺癌、胃癌、乳腺癌等多種常見腫瘤的藥物分子同樣展示出成為Best-in-class的強烈信號。此外，CDE近期還批准百利天恆的首個ARC（抗體放射性核素偶聯）藥物進入臨床研究。

百利天恆的故事征服了外界。在中國內地股票市場，它的市值在兩年多時間裡上漲了15倍，成為中國醫藥股龍頭企業。現在香港資本市場正在對它張開雙臂，百利天恆可能在旁觀者的遲疑中成為全球生物製藥領域的領導者。

