法國 MND 集團推出用於山區、旅遊區和城市空間的 ORIZON™ 新系列脫掛式纜索運輸設備

MND 已投資 2,000 萬歐元用於 ORIZON™ 系列產品的開發和產業化，並投資 1,000 萬歐元在法國薩瓦省 Sainte-Hélène-du-Lac 建造一座佔地 2 公頃的新大樓，專門用於生產和組裝這些新解決方案。此外，還將在現場建造首批設備，以便客戶進行實際操作和測試。預計在未來 24 個月內，將有約一百名新員工加入 MND 集團，以支持新系列的開發。

隨著 10 多個新專利家族的註冊成功，MND 再次證明了其為生態出行設備提供先進技術解決方案的長期承諾。

在過去的幾年中，MND 組建了一支由 60 多人組成的專業技術工業團隊，致力於設計並生產具有以下特點的新一代索道系列：基於經過市場驗證的組件，實現高性能脫掛式可靠單索技術；打造易於進出且具有創新設計的大容量吊廂；兼具低碳足跡和高流量；提高耐磨性以優化維護成本；配備直接與滑輪相連的專利直接驅動電機。

我們尤其注重優化設施的能源消耗，包括回收利用重力輸送系統產生的能源，配備可實時適應流量的生態自動駕駛系統，回收熱量為建築物供暖以及整合可再生太陽能生產解決方案。

為了設計 ORIZON™ 新型生態系統，MND 與 Stellantis 設計工作室強強合作。該設計工作室是 Stellantis 集團旗下的設計創意機構，在全球范圍內提供負責任、創意無限且令人難忘的品牌體驗。 通過這種合作關係，我們在設計、構思、人體工程學、無障礙性、材料選擇和照明等方面進行了大量研究，從而為用戶創造流暢且舒適的新一代出行體驗。這一新型生態系統旨在無縫融入自然、旅遊和城市空間，改善交通體驗，促進高效的可持續出行解決方案，並加強用戶與環境之間的聯繫。

由於每個項目都具有獨特性，因此我們設計了大量可選配置，以滿足客戶在技術和美學方面的要求：內部/外部顏色和裝飾、材料選擇、內部/外部照明、生態駕駛系統、自動操作、集成回收、車載信息系統、視頻監控等。

MND 選擇於 2024 年 4 月 16 日在法國國際山區規劃及發展展覽會 (Mountain Planet) 開幕之際，在其展台上首次展示其設計用於旅遊和城市空間的 Orizon ™ 新系列可脫掛式吊廂索道和吊椅索道。在為期 3 天的時間裡，展覽會將迎接來自 71 個國家的 23,000 名專業觀眾。

關於 MND

MND 是一家主營業務為纜索運輸、人工造雪、山區安全設施和戶外活動設施的法國工業集團。MND 在 49 個國家擁有 3,000 名客戶，每天都在通過其 4 大核心業務，為大家的出行、休閒和安全做出貢獻，並憑借在山區開發方面的經驗，提供經得起市場考驗的可持續解決方案。MND 總部位於法國薩瓦省，擁有近 300 名員工，依靠 12 個國際辦事處和 28 個分銷商在全球開展業務。MND 在巴黎 Euronext Growth 上市 (FR00140050Q2 - ALMND)。www.mnd.com

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