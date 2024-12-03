「黃金標準」守護兒童青少年視力健康 蔡司在港首發MYO 200近視管理生物測量儀

蔡司中國醫療業務發展負責人Werner Schaefer表示："蔡司作為醫療領域尤其是眼健康領域的先行者，始終致力於通過產品發展和技術創新，來滿足民眾對醫療健康的需求，兒童青少年是我們尤為關注的人群。隨著近視問題日益凸顯，我們希望通過革命性的技術推動近視精准防控，幫助兒童青少年延緩近視加深並降低相關風險，因此推出了MYO 200。希望此舉助其提升視力健康水準，為全生命週期眼健康打下堅實基礎。"

蔡司視光護理香港澳門銷售及市場部總監陳兆龍先生表示："香港近視率高企，近年來更是呈現出近視發生年齡早、近視加深速度快的特徵，引起家長的廣泛擔憂。然而，近視可防可控，只要儘早檢測和評估近視風險，及時採取干預措施就能減慢近視發展速度。MYO 200的推出正是蔡司助力近視精准測量的重要舉措。我們期待這款設備能夠在多場景的早期近視防控中發揮關鍵作用，推動近視測量的普及，讓更多兒童青少年從中受益。"

关注眼轴长度变化 提前發現近視風險

許多父母在面對孩子的視力問題時常感到困惑，因為近視的發展過程通常是潛移默化的，初期常無明顯症狀，等到孩子出現視力問題時，往往已經錯過最佳的幹預時機。然而，近視問題並非普通的視力模糊，一旦近視發展為高度近視，還將伴隨更高的併發症風險，包括早發性白內障、青光眼、視網膜脫落以及黃斑病變等，嚴重危及視力健康。根據美國眼科學會的研究，及早介入的近視管理策略能夠有效減少近視的進展速度，從而降低未來視力損害的風險。[2]

近視的形成機制複雜，其中眼軸長度是影響近視發展的關鍵因素。眼軸長度會隨著兒童的眼球發育而自然增長。然而，近視兒童的眼軸長度增長速度明顯高於正視眼的眼軸成長曲線。這種異常增長使得眼球形狀變化，導致視力問題的发生或加劇。例如，一些在10嵗時開始近視的兒童，通常在9歲時就已經出現眼軸增長過快的情況。因此，定期進行精准的監測眼軸長度至关重要，不僅能夠為專業人士採取防控措施、调整干预方案爭取寶貴的時間，還能及早識別潛在的高風險問題，盡量降低未來發展成高度近視的可能。

「黃金標準」推動早期干預 滿足多場景測量需求

本次發佈的蔡司MYO 200延續了蔡司在眼科生物測量領域的核心技術，該技術歷經全球範圍內上億次的臨床驗證，以卓越的精准度和可靠性奠定了生物測量領域的「黃金標準」。而MYO 200以技術和嚴格的品質控制，確保檢查結果的高度精準。此外，MYO 200還特別注重人性化設計，滿足業界對高效便捷測量設備的需求，亦符合兒童青少年在眼科檢查中難以長時間固視的特殊需求，保障了測量的成功率。

在應用方面，蔡司MYO 200突破了傳統的生物測量設備更多在大型醫院、醫療機構中使用的局限，將其應用拓展至各類眼科中心及大小型眼鏡零售店，其自動校準功能和快速掃描技術有效縮短了檢查時間，遠心角膜測量技術則提高了角膜曲率測量的成功率，讓新手亦能輕鬆完成測量。在設計方面，MYO 200不僅通過觸控屏與操作杆一體化的設計提升了操作的便利性，其靈活模式選擇滿足多種測量需求，有效提高了精准測量的效率。MYO 200的多種優勢使得眼部精准檢查的可及性大幅提升，讓兒童青少年在家門口就能完成精准的近視風險篩查和長期跟蹤檢測。

全流程高效管理 多元解決方案助近視防控

MYO 200不僅是一款精准的眼部生物測量設備，還是蔡司近視視光護理流程的關鍵一環。蔡司近視視光護理流程全面關注眼軸長度與度數的變化，具體涵蓋精准驗配、個性化鏡片與框架選擇、家庭日常護理、眼部發育監測等多個環節。MYO 200通過為眼部發育監測提供關鍵數據支持，强化了各個環節之間的協同作用，推動了整個近視視光護理流程的高效運作，從而為兒童青少年眼健康築起堅實的防綫。

兒童青少年的眼健康管理需要全社會的共同努力。爲此，蔡司還積極攜手醫療機構、科研機構和業內同仁，不斷為眼健康領域帶來創新解決方案，蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片就是合作成果之一。該鏡片採用理工大學的專利同心多環近視管理技術（DISC），共同推動全球兒童的近視控制與發展。這一合作使蔡司能夠將理大的專利近視控制技術應用於其專業光學產品中，結合權威學術研究與頂尖光學技術，為家長和孩子們提供更專業、更有效的近視控制解決方案。鏡片還結合了蔡司專利的C.A.R.E.®技術，為兒童的視力健康提供全方位的保障。經過12個月的臨床研究，結果顯示，近90%的配戴兒童成功減缓近視加深。更值得注意的是，臨床證據顯示，即使父母有近視的兒童也能有效控制近視，打破近視遗傳的宿命。這一成果也體現了蔡司在近視防控視光護理方面的持續努力與堅定承諾。

蔡司MYO 200的推出為兒童青少年的近視管理帶來了更精準的測量工具，進一步強化了近視預防的技術支持。未來，蔡司將繼續立足行業發展前沿，與更多合作夥伴攜手，共同探索創新技術在近視防控中的應用，提供更為優質、豐富的解決方案，為孩子們的視力健康保駕護航，攜手創造更美好的未來！

關於蔡司集團

蔡司是全球光學和光電領域的技術先鋒。在2022/23財年，蔡司集團的全年營收超過101億歐元，覆蓋工業品質與研究、醫療技術、光學消費品市場、半導體製造技術四大業務部門（資料截至2023年9月30日）。

蔡司致力於為客戶開發、生產和行銷前沿創新的工業測量及質保解決方案，針對生物及材料科學領域的顯微鏡解決方案，以及應用於眼科及顯微外科診療的醫療技術解決方案。蔡司也是全球光刻技術的行業標杆，其技術被芯片行業應用於半導體元件的製造。除此之外，蔡司品牌的眼鏡鏡片、相機鏡頭及望遠鏡等創新產品也適銷全球。

憑藉著迎合數字化、醫療保健及智慧製造等未來發展趨勢的產品組合，以及強大的品牌，蔡司正在塑造光學和光電及更多領域的未來。蔡司在研發方面進行的可持續且大量的投入，為技術的不斷發展、市場的持續擴張和公司的未來成功都奠定了堅實的基礎。在上一財年，蔡司在研發方面的投入達到創紀錄的15億歐元，占收入的15%。

蔡司集團的業務遍及約50個國家，在全球30多個生產基地、60多個銷售和服務網點以及30個研發機構擁有43,000多名員工。公司總部位於德國奧伯科亨。卡爾蔡司股份公司由卡爾蔡司基金會全資所有，後者在德國致力於積極促進科學發展。歡迎訪問蔡司集團官方網站www.zeiss.com瞭解更多資訊。

SOURCE 蔡司