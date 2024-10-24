歐洲最大線上兒童英語平台 Novakid 收購 Lingumi 雙強攜手佈局台灣兒童英語教育市場

Novakid 是專為 4-12 歲孩子打造一對一英語口說課程的線上平台，由 Max Azarov、Dmitry Malin 於 2017 年在美國矽谷創立。平台上擁有超過 2000 名高品質師資，提供依照孩子年紀、程度分級的系統性課綱，主打每週 3 堂、每節 25 分鐘的真人互動教學。Novakid 目前已在全球 50 多個國家累積超過 7 萬名活躍用戶。Novakid 此前亦獲得知名教育創投 OwlVentures 和 Goodwater Capital 等共 3500 萬美元的 B 輪融資，並在 2023 年成功實現盈利目標。

Novakid 和 Lingumi 擁有相近的英語教學理念，強調透過趣味和大量互動輸出的學習方式提升孩子的英語學習效率。來自英國的 Lingumi 成立於 2016 年，市場橫跨歐亞，專為 2-8 歲的孩子提供 AI 輔助的英語互動影音課程，擁有超過 200 萬用戶。Novakid 本次收購涵蓋 Lingumi 用戶群、英國研發團隊和技術。其中 Lingumi 共同創辦人 Toby Mather 將帶領其核心團隊加入 Novakid，期待藉由 Lingumi 在兒童英語課程設計上的豐富經驗，共同提升 Novakid 兒童課程的品質與內容。

Novakid 相當看好台灣兒童英語學習市場，包括台灣人口說和寫作能力高居亞洲第二(根據多益最新統計數據) 及近年政府積極推行的 2030 雙語國家政策 ，因此將在 Lingumi 建立的台灣市場成功基礎上積極佈局。Lingumi 自 2018 年正式進入台灣市場以來深受父母喜愛，有 6 歲以下兒童的台灣家庭中有 10% 為其註冊用戶。往後台灣的 Lingumi 用戶除了可以繼續使用原先 APP 內的課程內容外，還能近一步接軌 Novakid 的一對一口說訓練課程，讓父母能依據孩子的需求及學習步調，搭配使用不同形式的語言學習方式。

Novakid 執行長暨共同創辦人 Max Azarov 表示，「收購 Lingumi 為 Novakid 的學習者提供更多元的學習資源及更完整的語言學習環境，往後 Novakid 將結合 AI 學習工具、自定進度的學習 APP 以及和英語母語教師即時線上練習的資源。擁有這樣的學習環境，加上平台針對各年齡段精心設計的遊戲化學習手段，我們將能提供在互動性和趣味性都更優質的學習體驗。」

Novakid 預告 2025 年初將推出一款全新、使用體驗更佳的英語學習 APP，整合 Lingumi 既有課程，以持續提供學齡前孩子優質的英語啟蒙教育。即日起至 11/11 (一)，全台父母都可以到 Novakid 官網領取一堂免費體驗課 ，並且以七折搶先訂閱 Novakid 的一對一口說課程 (共111名，輸入優惠碼「double11」)，共有一個月、三個月、六個月等課程方案，最高可省 11,340 台幣，且所有方案皆享訂閱後 45 天不滿意退款保證。立即 至官網領取免費體驗課程 (最高價值 500 台幣)。欲了解更多課程詳情請造訪 Novakid 台灣官網：https://bit.ly/40dTgV9

關於 Novakid

來自美國舊金山的 Novakid 是歐洲最大的線上兒童英語平台，主打「玩樂學英語，口說更流利」的英語學習環境，專注於 4-12 歲系統化課綱設計，透過優質師資對話互動，有效提升孩子的英文口說能能力。自 2017 年成立以來，Novakid 已為超過 55 萬名學童提供超過 1800 萬堂課程。Novakid 透過系統性課綱的設計完美銜接學校教育，提供孩子全英文沉浸式教學，並以寓教於樂的方式激發孩子的學習潛能。欲了解更多請至 Novakid 台灣官網：https://bit.ly/40dTgV9

SOURCE Novakid