技嘉 OLED 電競螢幕榮獲紅點設計大獎，廣受媒體好評

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布其最新 OLED 電競螢幕 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2 雙雙榮獲紅點設計大獎，以出色的設計與功能獲得評審團的高度肯定。此外，AORUS FO32U2 和 AORUS FO27Q3 等型號也獲得了 IGN、RTINGS、Tom's Hardware 等全球知名科技媒體的高度讚譽。

紅點評審團稱讚 AORUS FO32U2P 結合了突破性的功能和時尚的設計語言，適合各種使用情境，同時展示了技嘉致力於設計兼具美感及實用功能的產品。此外，FO32U2P 還被 Tom's Hardware 評選為「最佳 4K 電競螢幕」，並獲得「編輯首選獎」。Tom's Hardware 評論道：「現今很難找到『不好』的螢幕，但 FO32U2P 在各方面的表現都太出色，遠遠超越市場上其他類似的 4K 螢幕。」作為全球首款 DP2.1 UHBR20 電競螢幕，它在無顯示串流壓縮（DSC）的情況下，提供 80 Gbps 頻寬的流暢，帶來真實的無延遲電競體驗，並支援 DisplayPort 菊鏈式（Daisy Chain）串接功能，簡化多螢幕配置。另一款紅點大獎得主 GIGABYTE MO34WQC2 則因其卓越的特點，包含曲面螢幕和支架，在技術、設計和功能上的完美融合而受到評審團的讚賞。