技嘉 OLED 電競螢幕榮獲紅點設計大獎，廣受媒體好評

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GIGABYTE

13 8月, 2024, 23:00 CST

台北2024年8月13日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布其最新 OLED 電競螢幕 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2 雙雙榮獲紅點設計大獎，以出色的設計與功能獲得評審團的高度肯定。此外，AORUS FO32U2 和 AORUS FO27Q3 等型號也獲得了 IGN、RTINGS、Tom's Hardware 等全球知名科技媒體的高度讚譽。

紅點評審團稱讚 AORUS FO32U2P 結合了突破性的功能和時尚的設計語言，適合各種使用情境，同時展示了技嘉致力於設計兼具美感及實用功能的產品。此外，FO32U2P 還被 Tom's Hardware 評選為「最佳 4K 電競螢幕」，並獲得「編輯首選獎」。Tom's Hardware 評論道：「現今很難找到『不好』的螢幕，但 FO32U2P 在各方面的表現都太出色，遠遠超越市場上其他類似的 4K 螢幕。」作為全球首款 DP2.1 UHBR20 電競螢幕，它在無顯示串流壓縮（DSC）的情況下，提供 80 Gbps 頻寬的流暢，帶來真實的無延遲電競體驗，並支援 DisplayPort 菊鏈式（Daisy Chain）串接功能，簡化多螢幕配置。另一款紅點大獎得主 GIGABYTE MO34WQC2 則因其卓越的特點，包含曲面螢幕和支架，在技術、設計和功能上的完美融合而受到評審團的讚賞。

技嘉 OLED 電競螢幕榮獲紅點設計大獎，廣受媒體好評
技嘉 OLED 電競螢幕榮獲紅點設計大獎，廣受媒體好評

此外，多款 AORUS OLED 電競螢幕也廣受全球媒體青睞，AORUS FO32U2 被 IGN 評選為「最佳 OLED 電競螢幕」，同時獲得「編輯首選獎」，代表其在品質、效能、設計等方面的卓越表現受到編輯和專業評審高度肯定。而 AORUS FO27Q3 則在 2024 年 6 月 被 RTINGS 評為「最佳 27 吋電競螢幕」。

所有技嘉 OLED 螢幕皆採用 QD-OLED 面板，尺寸涵蓋 27 到 49 吋，提供栩栩如生的視覺體驗，具有 99% DCI-P3 色域、1.5M:1 近乎無限的對比度，以及 VESA DisplayHDR True Black 400 認證，確保卓越的暗部影像精確度。螢幕具備極速反應時間和最高達 360Hz 的更新率，部分型號通過 VESA 協會最高等級的 ClearMR 13000 動態清晰認證。此外，技嘉的 OLED Care 採用 AI 技術，減少 OLED 烙印風險，延長螢幕壽命。多數機種皆配備 Tactical Switch 按鍵，能夠快速開啟各項戰術功能，協助玩家在遊戲中取得優勢，如解析度切換和夜視功能。

此外，49 吋的 AORUS CO49DQ 以 32:9 的顯示比例提供相當於兩個27 吋的 1440p 螢幕並排的尺寸，非常適合遊玩模擬類遊戲和多工處理。

除了上述型號外，技嘉 OLED 電競螢幕全系列包含 AORUS FO27Q2、FO32U 和 GIGABYTE MO34WQC 等機種，皆已在各大通路販售。欲了解更多資訊，請造訪官方網站

SOURCE GIGABYTE

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