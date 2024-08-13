技嘉 OLED 電競螢幕榮獲紅點設計大獎，廣受媒體好評
13 8月, 2024, 23:00 CST
台北2024年8月13日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布其最新 OLED 電競螢幕 AORUS FO32U2P 和 GIGABYTE MO34WQC2 雙雙榮獲紅點設計大獎，以出色的設計與功能獲得評審團的高度肯定。此外，AORUS FO32U2 和 AORUS FO27Q3 等型號也獲得了 IGN、RTINGS、Tom's Hardware 等全球知名科技媒體的高度讚譽。
紅點評審團稱讚 AORUS FO32U2P 結合了突破性的功能和時尚的設計語言，適合各種使用情境，同時展示了技嘉致力於設計兼具美感及實用功能的產品。此外，FO32U2P 還被 Tom's Hardware 評選為「最佳 4K 電競螢幕」，並獲得「編輯首選獎」。Tom's Hardware 評論道：「現今很難找到『不好』的螢幕，但 FO32U2P 在各方面的表現都太出色，遠遠超越市場上其他類似的 4K 螢幕。」作為全球首款 DP2.1 UHBR20 電競螢幕，它在無顯示串流壓縮（DSC）的情況下，提供 80 Gbps 頻寬的流暢，帶來真實的無延遲電競體驗，並支援 DisplayPort 菊鏈式（Daisy Chain）串接功能，簡化多螢幕配置。另一款紅點大獎得主 GIGABYTE MO34WQC2 則因其卓越的特點，包含曲面螢幕和支架，在技術、設計和功能上的完美融合而受到評審團的讚賞。
此外，多款 AORUS OLED 電競螢幕也廣受全球媒體青睞，AORUS FO32U2 被 IGN 評選為「最佳 OLED 電競螢幕」，同時獲得「編輯首選獎」，代表其在品質、效能、設計等方面的卓越表現受到編輯和專業評審高度肯定。而 AORUS FO27Q3 則在 2024 年 6 月 被 RTINGS 評為「最佳 27 吋電競螢幕」。
所有技嘉 OLED 螢幕皆採用 QD-OLED 面板，尺寸涵蓋 27 到 49 吋，提供栩栩如生的視覺體驗，具有 99% DCI-P3 色域、1.5M:1 近乎無限的對比度，以及 VESA DisplayHDR True Black 400 認證，確保卓越的暗部影像精確度。螢幕具備極速反應時間和最高達 360Hz 的更新率，部分型號通過 VESA 協會最高等級的 ClearMR 13000 動態清晰認證。此外，技嘉的 OLED Care 採用 AI 技術，減少 OLED 烙印風險，延長螢幕壽命。多數機種皆配備 Tactical Switch 按鍵，能夠快速開啟各項戰術功能，協助玩家在遊戲中取得優勢，如解析度切換和夜視功能。
此外，49 吋的 AORUS CO49DQ 以 32:9 的顯示比例提供相當於兩個27 吋的 1440p 螢幕並排的尺寸，非常適合遊玩模擬類遊戲和多工處理。
除了上述型號外，技嘉 OLED 電競螢幕全系列包含 AORUS FO27Q2、FO32U 和 GIGABYTE MO34WQC 等機種，皆已在各大通路販售。欲了解更多資訊，請造訪官方網站。
SOURCE GIGABYTE
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