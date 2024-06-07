中國製智能手錶 OLED 2024 年上半年出貨率超過 60%

倫敦2024年6月8日 /美通社/ -- 新冠肺炎 (COVID-19) 後疫情時代，具有語音、健康檢查、運動及活動追蹤、GPS、通訊和個人資料監控等功能的智能手錶獲得了越來越多的關注。全球智能手錶顯示器的出貨量已經從 2022 年的 2.59 億台增長到 2023 年的 3.51 億台。2024 年，Omdia 預測智能手錶顯示器出貨量將會達到 3.59 億台，TFT LCD 顯示器佔 63%，OLED 佔 37%。

智能手錶 OLED 是中高端市場的代表，因為它們擁有卓越的能見度，更高的對比度，輕薄的外形，以及更低的耗電量。中國 OLED 製造商專注於智能手錶 OLED 市場，現在正不斷擴大其客戶群，同時提高其製造能力。

智能手錶 AMOLED 出貨份額（百分比）

根據 Omdia 中小型顯示器市場追蹤的數據，主要供應給 Apple Watch 的 LG Display 在智能手錶 OLED 市場中處於領先地位，而中國 OLED 製造商自 2023 年以來亦一直在增加其市場份額。預計在 2024 年上半年，LG Display、EverDisplay (EDO) 和 Tianma 將會共同佔有 53% 的出貨份額，而中國 OLED 製造商預計將佔 64%。

LG Display 和 Japan Display 為 Apple Watch 提供具有 LTPO 背板的高端柔性 OLED 面板，Samsung Display 則為 Samsung Galaxy Watch 提供 OLED。然而，得益於 Fitbit、Garmin、BBK、Honor、OPPO、Xiaomi 和 Google 等智能手錶裝置品牌的成功上量 (design win)，EverDisplay、Tianma、Visionox、BOE 和 Truly 等中國 OLED 製造商正在擴大其 OLED 面板出貨量。與此同時，非品牌製造的智能手錶亦愈來愈多地應用到 OLED 面板。

「憑藉龐大的資源和成功上量，BOE 等中國 TFT LCD 製造商已於智能手錶 TFT LCD 領域佔據主導地位。同時，中國 OLED 製造商亦正在智能手錶 OLED 市場中建立知名度。隨著 AI 功能集成為智能手錶的電源效率所帶來的幫助，OLED 預計會在智能手錶供應鏈中發揮至關重要的作用。這非常關鍵，因為一些領先的智能手錶品牌已因其高成本和生產挑戰，而停止採用微型 LED 顯示器。」Omdia 顯示器實務高級研發總監 David Hsieh 表示。

「此外，我們看到智能手錶 OLED 製造商正在不斷更新他們的技術藍圖，以進一步降低耗電量，提高可見度和耐用性。中國 OLED 製造商在這些先進規格路線圖的開發過程中，將變得愈來愈重要。」

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