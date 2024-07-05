據 Omdia 預測，到 2028 年全球音樂銷售額將達到 530 億美元，而中國排名第一

倫敦2024年7月6日 /美通社/ -- 根據 Omdia 的新預測，全球音樂銷售額將持續增長，而今年將是連續第十年增長。到預測期結束時，增長年數將與 2000 年代初的年下降總數持平。預計到 2024 年底，全球銷售額將達到 439 億美元，2027 年突破 500 億美元大關，2028 年達到 534 億美元。Omdia 的數據包括消費者在實體和數碼格式及服務上的支出，以及來自廣告、表演權和同步的貿易收入。預計訂閱用戶（包括 Spotify、Apple Music 和 YouTube Music 等平台）將推動大部分增長，從 2023 年的 243 億美元增至今年的 268 億美元，增長達 10.4%。到 2028 年，訂閱收入預計將超過 344 億美元，期間的複合年增長率 (CAGR) 預計為 7.2%。

未來五年，廣告的增長速度將超過實體銷售（複合年增長率為 5.7% 對 2%），但實體銷售仍將是唱片音樂的第二大收入來源。儘管預計未來五年仍將保持增長，但年增長率將放緩，到 2028 年僅增長 0.2%，屆時實物銷售額將達到 73 億美元。音樂和影片廣告的總和，將從 2023 年的 49 億美元增至今年的 53 億美元，增長 8.1%，到 2028 年將達到 65 億美元。