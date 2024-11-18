吉姆-湯普森於One Bangkok首開生活時尚店

吉姆-湯普森集團首席執行官Frank Cancelloni表示：「我們榮幸宣布，吉姆-湯普森首家生活時尚店於One Bangkok的黃金地段盛大開業。新店秉承品牌初心，融合多元產品、精致餐飲與文化體驗，為顧客打造沉浸式購物盛宴，標志著我們在成為亞洲首個全球性生活時尚品牌的轉型之路上，又邁出了重要一步。」

該生活時尚店兼顧本土顧客的獨特品味與國際游客的文化探索。值此泰國旅游業2024年蓬勃復興之際，力爭2025年迎客4000萬，新店將助力吉姆-湯普森揚名四海。坐落One Bangkok黃金地段，此店更添曼谷「全球綜合生活風尚之都」(Global Integrated Lifestyle Hub)的美譽。

極富時尚感的室內裝飾彰顯出奢華質感，牆面采用吉姆-湯普森家居面料裝飾的絲綢紗線，搭配耀眼的金屬朱砂色鏡面玻璃點綴，構成一幅令人炫目的背景畫。

絲綢展覽將帶領訪客踏上吉姆-湯普森的歷史之旅，探索公司的創立根基及其與泰國絲綢業的深厚淵源。訪客將領略絲綢生產的傳奇故事，鑒賞吉姆-湯普森面料與產品的精湛工藝，這些正是其成為今日標志性全球生活時尚品牌的重要基石。

吉姆露台餐廳位於時尚零售樓層的上方，為賓客提供精心調制的飲品與美味的泰國小吃，同時賓客可在此飽覽One Bangkok的蔥郁綠意以及「The Wireless House」（無線之屋）展覽的全景風貌。該展覽是對泰國首座電報站（始建於1914年）的致敬，現已重新設計為一處現代化的展示空間。

吉姆-湯普森生活時尚店位於One Bangkok地面一層的The Storeys區。

SOURCE Jim Thompson