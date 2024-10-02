透視 OSL OTC 業務：迎接數字資產 OTC 服務的新紀元

香港2024年10月2日 /美通社/ -- 隨著機構投資者與高淨值用戶的廣泛採用，場外交易(OTC)正日益扮演重要的角色，尤其是在針對大額交易，這種交易方式不僅可提供更有針對性的流動性解決方案，還可滿足機構投資者對交易資訊保密的需求等方面。

OSL是最早一批提供數字資產OTC服務的公司。公司與香港主要銀行的關係密切，可為客戶實現快速到賬，因而廣受市場及機構客戶青睞。同時，其服務解決了傳統OTC市場存在的諸多挑戰，透過OSL的OTC平台，客戶可享受更透明和合規的交易體驗。

此外，OSL全面的合規及安全交易支援和高級別的資產保覆蓋範圍在業界極為少有，因而增強了客戶對公司的信心。

與金融機構強強聯手，到帳盡在彈指間

OSL在香港金融市場的聲譽及創新技術令其獲取更好的資金流動性和安全性：傳統金融系統中跨境交易可能需要數天，而OSL可利用先進的區塊鏈技術和銀行網絡，能夠實現近乎即時結算。

透過直接處理支付，數字資產消除了中介機構的需求，顯著降低了交易費用並提高了資金效率。

ETF託管穩佔7成，保障覆蓋範圍全港最高，傲視同行

保障客戶的數字資產安全OSL的首要任務。公司透過覆蓋具備AM Best 「A級」和標普「AA級」財務評級的保險公司直接提供。作為首間獲得證監會及AMLO牌照、上市、經香港四大會計師事務所之一審計，承保并獲得SOC 2 Type 2 認證的數字資產平台，OSL嚴格遵循KYC（了解你的客戶）和AML（反洗錢）標準，為客戶提供額外的安全保障和信任。

OSL亦是現時香港最大的數字資產ETF託管方，市佔率超過70%，而對客戶的保障覆蓋範圍更是全港最高。引證了OSL在業界的領導力和信譽，同時反映了其在滿足機構投資者對安全、合規服務需求方面的能力，令客戶信賴。

頂級配置，流動性深厚，享投資優勢

OSL的場外交易服務提供了市場最佳的深度流動性，可促進大宗交易的低摩擦無縫執行，其中它透過其先進的詢價（RFQ）系統支援多種交易選項，使客戶能夠高效交易並獲得有保證的報價，消除了傳統交易所經常出現的場內價格滑點風險。

展望未來

OSL將繼續擴大其業務範圍，增強平台的流動性，同時引入先進的技術和安全措施，為客戶提供更便利和安全的交易體驗，進一步拓展國際市場，以吸引更多的機構和專業投資者。

關於OSL

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SOURCE OSL