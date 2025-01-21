農曆新年有 pCloud，以 54% 優惠守護您的數位未來

在當今的數位世界中，對安全、可靠和可訪問的儲存的需求從未如此之大。

使用雲端硬碟，您可以：

隨時隨地訪問您的文件：無論您是在家、辦公室還是旅行，雲端硬碟都可以讓您的文件只需點擊一下即可。

輕鬆分享和協作：忘記電子郵件附件的麻煩。與朋友、家人或同事分享文件並無縫協作。

保護您的數據免遭丟失：無需再擔心硬件故障或意外刪除。雲端硬碟確保您的文件安全並得到備份。

釋放設備上的空間：告別可怕的「儲存空間已滿」通知。將文件儲存在雲端硬碟上，讓您的設備平穩運行。

為什麼選擇 pCloud？

pCloud 憑藉其用戶友好的功能和強大的安全性在擁擠的雲端硬碟市場中脫穎而出。

以下是數百萬用戶信任pCloud的原因：

終身安心方案：使用pCloud的終身方案，您只需支付一次費用，即可永遠享受雲端硬碟。無訂閱，無隱藏費用。

軍事級安全：pCloud提供客戶端加密，這意味着只有您擁有數據的密鑰。您的文件不會被窺探。

無縫文件管理：使用pCloud直觀的界面輕鬆組織文件。只需點擊幾下即可上傳、下載和分享文件。

文件分享變得簡單：通過連結安全地分享文件或文件夾。您甚至可以為添加的控件設置密碼和過期日期。

自動備份：跨設備同步文件，確保所有內容始終保持最新。

豐富的儲存選項：無論您需要500GB、2TB還是高達10TB的儲存空間，pCloud都有適合您需求的方案。他們也提供家用的方案以及商務的方案，如不想要購買終身的方案的話您也可以考慮購買月度或年度的方案。

農曆新年促銷：終身儲存方案，價格無與倫比

從1月21日到1月31日，pCloud的個人終身方案以特別折扣價提供：

500GB方案：原價299美元，現在僅為139美元（節省54%）

2TB方案：原價599美元，現在僅為279美元（節省53%）

10TB計劃：最初為1890美元，現在僅為890美元（節省53%）

這是您以無與倫比的價格終身保護數字文件的機會。

如何開始使用呢？

開始使用pCloud既快速又簡單：

擁有pCloud慶祝木蛇年

木蛇年象徵着成長、適應性和轉型——這些品質與pCloud提供安全、適應性強、面向未來的儲存解決方案的使命完美契合。在這個農曆新年，投資一種可以保護您的回憶、提高您的生產力並提供無與倫比的價值的工具。

不要錯過這個限時優惠。今天就採取明智的行動，讓 pCloud 幫助您自信而安心地度過木蛇年。現在就用 pCloud 開始您的旅程，節省 54%——因為您的數位生活只值得最好的！

SOURCE pCloud