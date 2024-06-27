新華絲路：國內外嘉賓共聚黃山 探討RCEP合作共贏趨勢

商務部國際貿易經濟合作研究院副院長俞子榮介紹道，報告對RCEP實施以來的進展情況進行了宏觀分析，並對中國企業的調查問卷進行微觀研判，提出全面高質量實施RCEP、增強區域合作動能的建設性意見。

商務部國際經貿關系司二級巡視員沈曉凱介紹，商務部已舉辦18期全國RCEP專題培訓，累計130萬人次參訓，企業知惠、享惠、用惠的能力大幅提升。

據海關總署統計，2023年我國對RCEP其他14個成員國的進出口總額達到12.6萬億元，較協定生效前的2021年增長了5.3%，占我國外貿進出口總值的30.2%。截止到2024年5月，RCEP項下累計享惠進口貨值達2000億元，稅款減讓51億元。

國家稅務總局安徽省稅務局總審計師陳琍則表示，近年來，安徽省不斷擴大與RCEP成員國的合作。國家稅務總局安徽省稅務局總審計師陳琍解讀RECP跨境稅收政策時說，RCEP其他成員國企業在皖投資總產值近千億元，年度稅收貢獻超過30億元，與RCEP生效前相比增長了近15%

論壇還見證了10個項目的簽約，涵蓋汽車、教育、醫藥和新能源等領域。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/340815.html

SOURCE 新華絲路