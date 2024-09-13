「再生美學 RESET肌齡」韓國氣質女神文佳煐降臨，與 Radiesse® 再生針一同見證肌膚再生之旅，重啟年輕彈力肌
13 9月, 2024, 17:15 CST
曼谷2024年9月13日 /美通社/ -- 全球領先的醫學美容品牌 Merz Aesthetics® 於2024 年 8 月 27 日正式宣布，邀請韓國女星文佳煐成為 Radiesse® 再生針的首位亞太區代言人。為了隆重其事，她親臨Radiesse® 「再生美學 RESET肌齡」 位於曼谷的活動現場，啟動令人期待的肌膚重生之旅，現場更大方分享忙碌日程下維持肌膚年輕彈力的秘訣，讓大家一起見證她的美麗蛻變。
「能成為 Merz Aesthetics® 的一員，我感到非常榮幸。這個品牌體現了自信與健康。對我來說，Radiesse® 再生針代表著從肌膚開始的自我再生之旅，延伸至生活的每一個層面。」
文佳煐成為 Radiesse® 再生針首位代言人，除了了解更多品牌理念之外，她的個人獨特自信及氣質，更彰顯品牌致力實現肌膚健康與自信美的承諾。她的優雅與魅力完美演繹 Radiesse® 再生針的蛻變再生之旅，體現Step Zero™精簡護膚概念，以Radiesse® 療程從根源改善膚質，從而減少繁複美容步驟，達至肌膚健康，輕鬆以最佳狀態及自信迎接每一天。
Merz Aesthetics®亞太區市場營銷高級副總裁兼中國內地及香港商業高級副總裁 Sylvia Lee 表示：「文佳煐的加入標誌著全新的時代，我們將持續致力於提供卓越護膚效果！此次活動結合 Step Zero™ 的成功，強調肌膚健康的重要性，為維持健康年輕的肌膚奠定基礎。」
活動以悠閒度假為主題，設有介紹肌膚五大活膚元素的無邊際光影互動區。此外，更提供洗滌心靈的水晶手鏈DIY及舒緩身心的按摩服務。讓每位參加者從內到外全面「RESET」，給自己一個假期，體驗心靈與身體重生，見證「再生美學 RESET肌齡」的肌膚再生之旅。
從肌底RESET再生：Radiesse® 的科學原理
Radiesse® 再生針是唯一能促進肌膚再生*5大活膚元素，並擁有多重美肌功效的膠原針，即時提升緊緻輪廓，持續有效地改善膚質4,9-11，效果長達12個月或以上12，從內至外重啟年輕彈力肌。
科研實證：
- Radiesse®再生針由30%的CaHA微晶球體以及70%的CMC凝膠組成。當中的CaHA微晶球體，具有理想13的形狀、大小、材料和一致性能促進5大活膚元素再生*，帶來持久的效果12。
- Radiesse® 再生針不僅激活膠原蛋白的生成，還能重塑健康肌膚的5個關鍵組成元素，達到5重美肌效果14：
- 膠原蛋白I 型：強化肌底結構4,6,15-17
- 膠原蛋白III 型：加強支撐提升16
- 彈力蛋白：重塑彈性緊緻18-20
- 蛋白聚醣：重現水潤光澤11,20-21
- 血管新生：肌膚活氧再生11,20-21
Radiesse® 再生針的獨特之處在於並非透過發炎反應刺激膠原增生，而是透過獨有的再生*機制重啟肌膚，成分更可完全被人體代謝分解22，使肌膚更健康年輕。
Radiesse® 再生針 - 追求簡約高效的護膚之道
簡約、高效、實用 - Merz Aesthetics® 推出 Step Zero™ 精簡護膚方案，秉持皮膚極簡主義的原則，摒棄瓶瓶罐罐的護膚程序，提升護膚效率，作為個性化醫學美容之旅的起點。
Radiesse® 再生針是 Merz Aesthetic® 產品系列中第二款加入 Step Zero™ 方案的產品。以Radiesse® 療程作為護膚程序前的Step 0，從根源改善膚質，從而減少日常的繁複護膚步驟，，能重整肌膚基礎，激發自然再生*過程，持久改善肌膚健康，重置肌齡並展現年輕光采。
參考文獻：
療程效果因人而異
*Regenerative refers to the ability to stimulate the production of type I & III collagen, elastin and proteoglycans, as well as increase angiogenesis, cell proliferation and fibroblast contractility.1-8
- Goldie K. J Cosmet Dermatol. 2023 Mar;22 Suppl 1:1-7.
- Corduff N. J Cosmet Dermatol. 2023 Mar;22 Suppl 1:8-14.
- Amiri M, et al. Front Med (Lausanne). 2023 Jun 2;10:1195934.
- Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2014 Sep;13(9):1047-52.
- Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2017 Jan 1;16(1):68-74.
- González N, Goldberg DJ. Dermatol Surg. 2019 Apr;45(4):547-551.
- Kim J. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2019 Oct 15;12:771-784.
- Courderot-Masuyer C, et al. J Cosmet Dermatol. 2016 Sep;15(3):260-8.
- Muti GF, et al. J Drugs Dermatol. 2015:14(9):948-54.
- van Loghem JV, et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2015;8(1):38-49.
- Durkin A, et al. J Cosmet Dermatol. 2021 Feb;20(2):442-450.
- Bass LS, Smith S, Busso M, McClaren M. Aesthetic Surgery J. 2010; 30(2):235-238.
- Aguilera SB, McCarthy A, Khalifian S, et al. Aesthet Surg J. 2023;43(10):1063-1090.
- Moradi A, et al. J Drugs Dermatol. 2021;20(11):1231–1238.
- Zerbinati N. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:29-35.
- Sundaram H, et al. Dermatol Surg. 2010;36 Suppl 3:1859-65.
- van Rozelaar L, et. al. Aesthet Surg J. 2014;34(1):118-132.
- Muti GF. J Drugs Dermatol. 2019;18(1):86-91.
- Cogorno Wasylkowski V. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015;8:267-73.
- Schachter D, et al. J Drugs Dermatol. 2016;15(8):1005-10.
- Muti GF. J Drugs Dermatol. 2019;18(1):86-91.
- Pavicic T. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015; 8: 19–25.
- RADIESSE® P050052; 2006
- RADIESSE® (+) P050052 S052; 2015
- RADIESSE® Hand Augmentation P050052 S049; 2015
- Data on file
- Merz Data on File, REF-1786
SOURCE Merz Aesthetics
分享這篇文章