「再生美學 RESET肌齡」韓國氣質女神文佳煐降臨，與 Radiesse® 再生針一同見證肌膚再生之旅，重啟年輕彈力肌

文佳煐成為 Radiesse® 再生針首位代言人,除了了解更多品牌理念之外,她的個人獨特自信及氣質,更彰顯品牌致力實現肌膚健康與自信美的承諾。她的優雅與魅力完美演繹 Radiesse® 再生針的蛻變再生之旅,體現Step Zero™精簡護膚概念,以Radiesse® 療程從根源改善膚質,從而減少繁複美容步驟,達至肌膚健康,輕鬆以最佳狀態及自信迎接每一天。

Merz Aesthetics®亞太區市場營銷高級副總裁兼中國內地及香港商業高級副總裁 Sylvia Lee 表示:「文佳煐的加入標誌著全新的時代,我們將持續致力於提供卓越護膚效果!此次活動結合 Step Zero™ 的成功,強調肌膚健康的重要性,為維持健康年輕的肌膚奠定基礎。」

活動以悠閒度假為主題,設有介紹肌膚五大活膚元素的無邊際光影互動區。此外,更提供洗滌心靈的水晶手鏈DIY及舒緩身心的按摩服務。讓每位參加者從內到外全面「RESET」,給自己一個假期,體驗心靈與身體重生,見證「再生美學 RESET肌齡」的肌膚再生之旅。

從肌底RESET再生:Radiesse® 的科學原理

Radiesse® 再生針是唯一能促進肌膚再生*5大活膚元素,並擁有多重美肌功效的膠原針,即時提升緊緻輪廓,持續有效地改善膚質4,9-11,效果長達12個月或以上12,從內至外重啟年輕彈力肌。

科研實證:

Radiesse®再生針由30%的CaHA微晶球體以及70%的CMC凝膠組成。當中的CaHA微晶球體,具有理想 13 的形狀、大小、材料和一致性能促進5大活膚元素再生*,帶來持久的效果 12 。

Radiesse® 再生針不僅激活膠原蛋白的生成,還能重塑健康肌膚的5個關鍵組成元素,達到5重美肌效果 14 : 膠原蛋白I 型: 強 化肌底結構 4,6,15-17 膠原蛋白III 型:加 強 支撐提升 16 彈力蛋白:重塑彈性緊緻 18-20 蛋白聚醣:重現水潤光澤 11,20-21 血管新生:肌膚活氧再生 11,20-21

Radiesse® 再生針的獨特之處在於並非透過發炎反應刺激膠原增生,而是透過獨有的再生*機制重啟肌膚,成分更可完全被人體代謝分解22,使肌膚更健康年輕。

Radiesse® 再生針 - 追求簡約高效的護膚之道

簡約、高效、實用 - Merz Aesthetics® 推出 Step Zero™ 精簡護膚方案,秉持皮膚極簡主義的原則,摒棄瓶瓶罐罐的護膚程序,提升護膚效率,作為個性化醫學美容之旅的起點。

Radiesse® 再生針是 Merz Aesthetic® 產品系列中第二款加入 Step Zero™ 方案的產品。以Radiesse® 療程作為護膚程序前的Step 0,從根源改善膚質,從而減少日常的繁複護膚步驟,,能重整肌膚基礎,激發自然再生*過程,持久改善肌膚健康,重置肌齡並展現年輕光采。

參考文獻:

療程效果因人而異

*Regenerative refers to the ability to stimulate the production of type I & III collagen, elastin and proteoglycans, as well as increase angiogenesis, cell proliferation and fibroblast contractility.1-8

SOURCE Merz Aesthetics