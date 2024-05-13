奧凱樂® （瑞普替尼）獲中國國家藥監局批准，用於治療ROS1陽性非小細胞肺癌患者

此次獲批是基於TRIDENT-1關鍵研究，在該研究中瑞普替尼實現了高緩解率和持久緩解，包括顱內緩解

上海和馬薩諸塞州劍橋2024年5月13日 /美通社/ -- 再鼎醫藥（納斯達克代碼：ZLAB；香港聯交所股份代號：9688）宣佈，奧凱樂® （瑞普替尼）已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療ROS1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者。該批准基於TRIDENT-1關鍵研究，這是一項開放標籤、單臂的1/2期研究，在TKI初治患者和接受過TKI治療的ROS1陽性非小細胞肺癌患者中評估了瑞普替尼。

再鼎醫藥總裁兼全球腫瘤研發負責人Rafael G. Amado博士表示，「我們很高興NMPA批准了瑞普替尼，用於治療中國的ROS1陽性非小細胞肺癌患者。考慮到現有療法會出現耐藥並最終導致腫瘤進展，患者獲益的持續時間有限，他們存在著巨大的未被滿足的需求。我們感謝中國國家藥品監督管理局對瑞普替尼的全面評估，認可其解決中國未被滿足的醫療需求的潛力。」

上海交通大學附屬胸科醫院肺癌中心主任陸舜教授表示，「儘管上一代ROS1 TKI也能治療ROS1陽性非小細胞肺癌，但患者仍然存在未被滿足的需求，因此需要新的治療方案，以支持持久緩解等重要臨床目標。TRIDENT-1研究顯示，瑞普替尼針對TKI初治、TKI經治和顱內轉移的ROS1陽性非小細胞肺癌患者都具有高緩解率和良好的持久性。基於此項研究，瑞普替尼有望成為這些患者新的標準療法。」

2023年6月，中國國家藥品監督管理局受理了瑞普替尼的新藥上市申請，用於治療ROS1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者。2023年5月，瑞普替尼被國家藥監局納入優先審評。

再鼎醫藥參與了TRIDENT-1關鍵研究， 並於2021年5月完成大中華區首例患者給藥。2024年1月，該研究結果發表在《新英格蘭醫學雜誌》上。中國亞組人群的療效和安全性數據與全球人群一致，在ROS1陽性非小細胞肺癌患者中表現出穩健的緩解率和持久的臨床活性。瑞普替尼具有良好的耐受性且安全性總體可控。

關於奧凱樂®

奧凱樂（瑞普替尼）是靶向作用於ROS1和NTRK致癌因子的新一代酪氨酸激酶抑制劑。攜帶ROS1和NTRK基因融合的實體瘤（包括NSCLC）患者在接受目前已獲批准的靶向治療後，通常會出現耐藥突變，這些突變限制了藥物與靶點的結合，最終導致腫瘤進展。瑞普替尼是首款新一代ROS1和NTRK TKI，獨特設計用於改善包括腦部在內的獲益持久性。

2023年11月，瑞普替尼獲得美國FDA批准，用於治療ROS1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者。

FDA此前已授予瑞普替尼三項突破性療法認定，用於未接受過ROS1 TKI治療的ROS1陽性轉移性非小細胞肺癌患者；治療既往接受過一個前線ROS1 TKI並且未接受鉑類化療的ROS1陽性轉移性非小細胞肺癌患者；治療既往接受過一個或兩個前線TRK TKI治療、無論是否接受過化療都出現疾病進展、且沒有令人滿意的替代療法的NTRK基因融合的晚期實體瘤患者。此外，瑞普替尼此前還獲得過FDA授予的四項快速通道（Fast-Track）資格認定，包括用於ROS1 TKI初治的ROS1陽性晚期非小細胞肺癌患者；既往曾接受過一個前線鉑類化療和一個前線ROS1 TKI治療的ROS1陽性晚期非小細胞肺癌患者；既往接受過一個前線ROS1 TKI、未接受過鉑類化療的ROS1陽性晚期非小細胞肺癌患者；以及既往至少接受過一個前線化療以及一個或兩個前線TRK TKI治療後進展且沒有滿意替代治療的NTRK陽性晚期實體瘤患者。2017年，瑞普替尼還被FDA授予「孤兒藥」資格認定。

在中國，瑞普替尼已被國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）授予四項突破性療法認定：未接受過ROS1 TKI治療的ROS1陽性轉移性非小細胞肺癌患者；既往接受過一個前線ROS1 TKI並且未接受過鉑類化療或免疫治療的ROS1陽性轉移性非小細胞肺癌患者；既往接受過一個前線ROS1 TKI治療以及一個前線鉑類化療的ROS1陽性轉移性非小細胞肺癌患者；以及既往接受過一個或兩個前線TRK TKIs治療、無論是否接受過化療都出現疾病進展、且沒有令人滿意的替代療法的NTRK基因融合的晚期實體瘤患者。

再鼎醫藥與Turning Point Therapeutics（被百時美施貴寶公司收購）簽訂了獨家授權許可，在大中華區（中國內地、香港、澳門和台灣地區）開發和商業化瑞普替尼。

關於TRIDENT-1研究

TRIDENT-1是一項全球、多中心、單臂、開放標籤、多隊列1/2期臨床研究，評估瑞普替尼在包括非小細胞肺癌在內的晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性、藥代動力學和抗腫瘤活性[1,2]。1/2期包括患有攜帶ROS1或NTRK融合的局部晚期或轉移性實體瘤的患者[2]。該研究的其他分析仍在進行中；允許無症狀的中樞神經系統（CNS）轉移[1,2]。除其他排除標準外，該研究排除了有症狀的腦轉移患者[1]。研究的第一階段包括確定推薦的第二階段劑量的劑量遞增[2]。

該研究的第2階段的主要終點是總體緩解率（ORR）[1,2]。關鍵的次要終點包括獨立盲法中心（BICR）根據RECIST v1.1標準評估的緩解持續時間（DOR）、無進展生存期（PFS）和六個不同擴展隊列中的顱內緩解，包括酪氨酸激酶抑制劑（TKI）初治和TKI經治的ROS1陽性局部晚期或轉移性NSCLC患者[1,2]。

TRIDENT-1研究中，79%（95% CI: 68-88）TKI初治患者對治療有反應，6%的患者實現了完全緩解，73%的患者實現了部分緩解[1]。中位緩解持續時間（mDOR）為34.1個月[1]。在既往接受過TKI治療的患者（n=56）中，ORR為38%（95% CI: 25 to 52），其中5%實現了完全緩解，32%實現了部分緩解，mDOR為14.8個月[1]。在基線時可測量的腦轉移患者中，在8名TKI初治患者中，有7名觀察到了顱內應答；在12名接受過TKI治療的患者中，有5名觀察到了顱內應答[1]。

FDA批准的瑞普替尼服用劑量為160mg，每日一次，連續口服14天，然後增加到160mg，每日兩次，直到疾病進展或出現不可耐受的毒性[1]。

關於非小細胞肺癌在中國

肺癌是中國常見的癌症類型，也是癌症死亡的主要原因。2022年中國肺癌新發病例約871,000例，死亡病例約767,000例[3]。非小細胞肺癌約占肺癌的85%，約70%的非小細胞肺癌在初步診斷時為局部晚期或轉移。在中國，ROS1重排約占晚期非小細胞肺癌患者的2%-3%[4]。

1 Augtyro Prescribing Information. Augtyro U.S. Product Information. Last updated: November 2023. Princeton, NJ: Bristol Myers Squibb Company. 2 ClinicalTrials.gov: NCT03093116. A study of repotrectinib (TPX-0005) in patients with advanced solid tumors harboring ALK, ROS1, or NTRK1-3 rearrangements (TRIDENT-1). Available at https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03093116. Accessed November 4, 2023. 3 Changfa Xia, et al. Cancer statistics in China and United States, 2022: profiles, trends, and determinants. 4 Zhang, et al. Prevalence of ROS1 fusion in Chinese patients with non-small cell lung cancer, Thoracic Cancer January 2019

SOURCE 再鼎醫藥