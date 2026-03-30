香港兒童節寓意新生希望 美國RSMC去年誕生230名試管寶寶 院長四月亞洲巡迴諮詢

香港、中國深圳和上海2026年3月30日 /美通社/ -- 每年4月4日是香港的兒童節，象徵新生命與未來的希望。然而香港近年生育率持續偏低，最新統計顯示，2025年本港新生嬰兒約3.17萬名，按年下降約14%，反映不少夫婦在生育計劃上面臨壓力，也令輔助生殖技術的需求逐漸增加。

美國RSMC生殖醫學中心表示，中心在2025年共迎來230名試管嬰兒誕生，平均幾乎每天都有新生命到來。中心院長Dr. Harari從事生殖醫療逾30年，長期為來自世界各地的不孕家庭提供專業治療與生育規劃。

為讓亞洲家庭更了解赴美試管嬰兒療程與相關醫療資訊，Dr. Harari將於今年4月展開亞洲巡迴諮詢，行程包括4月18日至19日深圳、4月21日至23日上海，以及4月25日台北，提供一對一免費諮詢，協助家庭了解個人化療程與生育方案。

此外，RSMC亦將於4月19日晚上8時舉辦線上分享會，邀請成功完成美國試管療程的夫妻分享經驗，並由Dr. Harari與團隊解答常見醫療及法律問題，讓有意了解海外試管療程的家庭獲得更全面資訊。

RSMC表示，希望在兒童節這個象徵希望的日子，讓更多家庭看見迎接新生命的可能。

報名與諮詢方式：

Line / WeChat：rsmctw

WhatsApp：+1 858 342 6046

RSMC繁體中文官網

SOURCE 美國RSMC生殖中心