瑞健醫療計畫成立 SHL Advantec

瑞健醫療的模具及自動化業務，包含整套的技術、服務及設備組合，皆將整合至 SHL Advantec，加上瑞健醫療近期的策略性收購—瑞士的 LCA Automation 與 SMC Mould Innovation 及美國的Superior Tooling—SHL Advantec 將形成橫跨三大洲的全球營運網路，提供更快速的支援及更短的供應鏈服務予多元化客戶群。憑藉其於醫療器材及其他產業的經驗，SHL Advantec 將專注於協助客戶提高生產品質及韌性，並持續支持瑞健醫療於自動注射器製造領域的成長。

瑞健醫療全球執行長長費斯樂 (Ulrich Faessler) 表示：「瑞健醫療向來以成為自動注射器開發與製造領域真正端到端解決方案供應商而自豪，這種自豪感部分奠基於我們深受信賴的模具及自動化解決方案，而這些解決方案則是瑞健醫療為客戶擴大生產規模能力的重要支柱。在我們即將開闢創新自我注射解決方案的新紀元，這項策略性措施將使瑞健醫療與 SHL Advantec 有機會最大程度地發揮各自及共同的優勢，為我們彼此的客戶，以及整個製藥及醫療保健價值鏈，創造更多的長期價值。」

SHL Advantec 總部將設於瑞士楚格，於瑞士、中國、台灣、墨西哥及美國設有辦事處及製造廠區，共有 600 多名專職員工。

關於瑞健醫療

瑞健醫療為領航全球先進藥物輸送系統產業的設計、研發、及製造龍頭。我們的藥物輸送系統服務包含終端組裝、產品標籤及包裝，並提供委託開發與製造高精密醫療器材和醫療產業相關產品的服務。

事業據點涵蓋瑞士、瑞典、美國及台灣的瑞健，擁有實力堅強的工程師與設計師團隊，致力於為全球知名藥廠及生技公司打造各種創新與突破性藥物輸送產品。瑞健於研發上的持續投資，為精進及擴充產品項目，以協助藥物開發及數位醫療產業的創新與提升。這些高科技藥物輸送產品包括可數位強化、可裝載高容量、高濃稠度藥瓶的先進可拋棄式及可重複使用的注射器。

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SOURCE SHL Medical