宏利傾力支持 --「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show

活動詳情：

日期及時間： 2026年2月21日（星期六）晚上8時及2026年2月22日（星期日）下午6時

地點： 銀河綜藝館

票價： 港幣/澳門元 880 / 780 / 680 / 480 / 380

語言： 以英語為主，適度輔以廣東話和普通話

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「在宏利澳門慶祝成立30周年的重要時刻，我們很高興能支持這項促進情感共鳴、凝聚人心的活動。我們深信，真正的健康不僅止於財務穩健，更涵蓋身體與心理健康。透過支持這項活動，我們期望為客戶創造有意義的體驗，並啟發家庭以全面的方式實踐健康生活。」

宏利將繼續透過創新方案及有意義的合作，致力協助人們輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。宏利對澳門市場的承諾，體現在其長期耕耘，以及其澳門辦公大樓將更名為「宏利廣場」作為象徵。

如欲了解更多有關「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show的資訊，請瀏覽

https://www.manulife.com.mo/zh-hk/individual/promotions/jimmy-o-yang-show.html。

宏利香港及澳門概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000員工、超過109,000代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。

並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。

SOURCE 宏利香港及澳門