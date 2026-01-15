宏利傾力支持 --「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show

新聞提供者宏利香港及澳門
15 1月, 2026, 11:30 CST
香港和澳門2026年1月15日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門（「宏利」）宣布傾力支持「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show以展現其對心理健康的重視，並視其為全方位健康的重要基石。宏利亦希望透過歡笑與共享體驗，為社區傳遞喜悅。這項活動同時彰顯宏利澳門慶祝成立30周年的重要里程碑，持續提供值得信賴的財務規劃方案與建議服務社區，同時致力推廣情緒健康。
這項活動將由荷里活人氣影星及棟篤笑高手歐陽萬成領銜演出，以呈獻全新綜藝體驗。觀眾可欣賞精彩多元的內容，包括棟篤笑、特別表演及嘉賓互動，屆時特別嘉賓王嘉爾、Tyson Yoshi及尹光亦會登場，展現獨特魅力，共同打造一場喜慶難忘的盛會。
活動詳情：
日期及時間： 2026年2月21日（星期六）晚上8時及2026年2月22日（星期日）下午6時
地點： 銀河綜藝館
票價： 港幣/澳門元 880 / 780 / 680 / 480 / 380
語言： 以英語為主，適度輔以廣東話和普通話
宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示：「在宏利澳門慶祝成立30周年的重要時刻，我們很高興能支持這項促進情感共鳴、凝聚人心的活動。我們深信，真正的健康不僅止於財務穩健，更涵蓋身體與心理健康。透過支持這項活動，我們期望為客戶創造有意義的體驗，並啟發家庭以全面的方式實踐健康生活。」
宏利將繼續透過創新方案及有意義的合作，致力協助人們輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。宏利對澳門市場的承諾，體現在其長期耕耘，以及其澳門辦公大樓將更名為「宏利廣場」作為象徵。
如欲了解更多有關「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show的資訊，請瀏覽
https://www.manulife.com.mo/zh-hk/individual/promotions/jimmy-o-yang-show.html。
宏利香港及澳門概覽
宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過 260 萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。
宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。
宏利概覽
宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，致力於幫助大眾輕鬆作出明智抉擇，實現精彩人生。本公司為個人、團體及企業提供理財建議及保險方案，全球總部位於加拿大多倫多，在加拿大、亞洲及歐洲以「宏利」的名稱營運，而在美國主要以「恒康」的名稱經營業務。通過「宏利財富與資產管理」，本公司為全球個人客戶、機構客戶以及退休計劃成員，提供全球性投資、理財建議及退休計劃服務。截至2024年底，本公司有超過37,000員工、超過109,000代理人，以及數以萬計的經銷合作夥伴，為超過3,600萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，在香港交易所則以股份代號945上市。
並非所有產品或服務在所有司法管轄區都可提供。詳情請瀏覽 manulife.com。
SOURCE 宏利香港及澳門
分享這篇文章