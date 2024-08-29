人工智能驅動工具 SODA V 將革新汽車市場，降低汽車研發時間和成本 90%

前 Tesla 員工兼現任美國 iProcess LLC 管理合夥人 Florian Rohde 補充：「Tesla 一直在 SDV 模式下運作，發明多個僅供內部使用的全新方法和工具。SODA.Auto 雖然採用這策略，但擴展和服務更廣泛用戶。」

汽車製造商配備 SODA V 後，可以在 1 年內建立全新 SDV，這僅是傳統 5 年需時一小部分，與行業標準預算 4,000 萬美元相比，僅需 600,000 美元。這將導致市場上更多單位，降低最終用戶價格，並以更佳用戶體驗，汽車的科技變得更先進。

CHARGE CARS 前技術總監 Matas Simonavicius 表示：「在加快發明週期需求的驅動下，汽車業正在徹底轉型。公司使用 SODA.Auto 後，僅需 7 天便可研發、測試和整合最新汽車功能。」

全部其他業界人士提供的解決方案，僅涵蓋整個汽車研發週期。SODA V 則與眾不同，包括構思、驗證要求和認證。這最少取代 15 個常用昂貴工具，並於單一介面中簡化整個過程。

僅一年內，SODA.Auto 務求在西方市場增加一倍汽車公司客戶數量，並預計這些公司將研發超過 150,000 輛軟體定義車輛。Soda.auto 行政總裁 Sergey Malygin 表示：「本公司預計促進軟體定義車輛產業發展，並於 2027 年達到 1 億美元收入。」

英國汽車製造商與貿易商協會 (SMMT) 兼 Equipmake 商業總監 Glenn Saint 表示：「過去創造車輛方法，已不再適用。我們需要協助汽車製造商（及供應商）快速應付挑戰的發明工具，並以中國汽車成本價，創造媲美頂尖科技產品的產品。」

SODA V 也適用於航天、鐵路和航運業，以及其他幾個產業。Digital Twin Consortium 技術總監兼總經理 Dan Isaacs 表示：「SODA.Auto 透過最新多代理生成式人工智能解決方案，融入人工智能至 Digital Twins，並繼續將他們的發明和尖端技術帶至最重要位置。」這新措施展示這些技術的實際應用，並經 Digital Twin Consortium（包括 NASA）驗證。

關於 SODA.Auto

SODA.Auto 於 2023 年成立，總部位於英國的汽車公司。該公司擁有由 60 位經驗豐富的研發人員和經理組成的團隊，當中許多來自 Arrival。2023 年，該公司於倫敦設立總部，並獲得 600 萬美元投資。SODA.Auto 專注加速軟體定義車輛研發，並以先進汽車工程民主化為目的，締造全新汽車發明時代。如欲更多資料，請瀏覽https://soda.auto。

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