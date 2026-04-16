偲倢科技 Spingence Technology與 日本Digital Base 聯手開發企業級地端AI 全方案

— 打造可串接企業數位資產的地端 AI 應用環境，助企業加速導入 AI 落地 —

台北和東京2026年4月16日 /美通社/ -- Spingence Technology Co., Ltd.（總部：台北市，CEO：陳青煒，以下簡稱「Spingence」）與Digital Base 株式會社（總部：東京都港區，代表董事：今井康之，以下簡稱「Digital Base」）共同開發了一套企業用AI 運行平台，協助企業在自有環境中安全且輕鬆地建置與運用 AI，並進一步導入實際業務流程。

本平台將於 2026 年 4 月 15 日（週三）至 17 日（週五）於東京 Big Sight 舉辦的 NexTech Week 2026【春季】第 10 屆 AI 人工智慧展中首度亮相。

解決企業 AI 導入痛點，強化資料安全與應用落地

隨著生成式 AI 的應用持續擴展，企業對於「資料安全」與「實際應用」的需求同步提升。然而，多數企業在導入過程中仍面臨以下挑戰：

內部資料受限於資安規範，難以串接雲端 AI 服務

AI 導入多停留在 PoC，尚未真正落地業務流程

缺乏 AI 與基礎建設相關技術人才

RAG 與流程自動化建置成本與維運負擔高

在資料治理與主權 AI 趨勢帶動下，企業對於「可於地端安全運行、並串接內部資料的 AI 環境」需求持續升溫。

軟硬整合，打造一體化企業 AI 基礎平台

為了幫助企業解決上述痛點，Spingence 與Digital Base 共同開發了以企業為導向的AI 運行平台。Spingence 提供 AI 基礎設施層，使企業能在自有環境中安全部署、運行並實現管理與未來擴展需求；Digital Base 則結合其LLM服務開發能力，專注於將大語言模型與資料及業務流程整合。

Spingence ：具備邊緣 AI、地端 LLM 與 GPU 管理等基礎建設實績

：具備邊緣 AI、地端 LLM 與 GPU 管理等基礎建設實績 Digital Base：專注LLM應用開發與業務流程整合

透過軟硬體以及雙方技術的整合，企業可在內部環境中，更安全且高效地建置並運行專屬 AI 系統。

支援多元應用場景，推動 AI 實際落地

平台可應用於多種企業場景，包括：

文件搜尋與知識管理

智慧問答與客服應用

資料查詢與分析

報表生成

工作流程自動化

可協助企業將 AI 真正導入日常營運流程。

六大核心功能，滿足企業級需求

串接企業內部資料庫、檔案系統與 API

支援 RAG 架構建置

客製化 AI Agent 與流程自動化

多模型管理（雲端與開源模型）

彈性部署（GPU 伺服器至桌機）

完整權限控管與使用紀錄管理

整合資料串接、模型管理與應用部署能力，降低企業 AI 導入與營運的門檻。

Spingence：致力於加速企業從 PoC 邁向 AI 實際應用

Spingence CEO陳青煒表示：「很高興與 Digital Base 攜手合作，將企業級地端 AI 平台帶入日本市場。透過基礎建設與應用整合，我們希望協助企業更安全、有效地推動 AI 落地。」

SOURCE 偲倢科技股份有限公司