好食好事攜新創赴日 參與SusHi Tech強化國際產業與資本鏈結

在正式參展前，好食好事即與日本永續食品創新組織 Sustainable Food Asia（SFA）合作，安排產業對接行程，帶領團隊深入日本市場。4月23日促成台灣新創與 Algalex、Eclipse Foods、Morus 等日本新創交流，針對供應鏈整合與市場進入策略進行討論，為後續合作建立基礎。

交流期間，透過簡報與產品展示試吃，台灣團隊與藥妝生技、食品製造、原料開發及供應鏈相關企業建立初步商務接觸，並就產品導入與通路合作展開交流。當日晚間，好食好事亦與SFA共同舉辦「Sustainable Food Night」交流活動。該活動為當地具代表性的食農新創活動，已連續舉辦37場次。本次好食好事擔任合辦單位，亦為該系列活動首次有亞太區域加速器參與，吸引約30位來自日本企業、新創、投資人與研究機構的參與者。

此次參與的三家新創分別為長瑩生技、金尚品食品與雷文虎克生物技術，涵蓋發酵應用、機能性食品與精準營養領域。其中，長瑩生技以發酵技術將農業副產品轉化為高價值食品原料，切入永續原料市場；金尚品食品開發高蛋白、高纖維機能性麵食，瞄準健康飲食趨勢；雷文虎克生物技術則以腸道微生物為核心，發展精準健康解決方案。

好食好事基金會執行長林薇真表示，新創進入國際市場的關鍵，在於建立與當地產業的實質連結。透過國際展會與在地對接並行，有助於團隊累積商務合作基礎，並提升後續投資與市場落地的可能性。

好食好事基金會於2018年成立，並推動食農新創加速器計畫，已輔導超過80家食農科技新創，持續串接國際產業與資本資源。本次行動亦獲得經濟部中小及新創企業署支持，並響應 Startup Island Taiwan，推動台灣新創拓展海外市場，強化與國際創新體系的連結。

【好食好事簡介】

好食好事HAOSHi 是台灣第一個專注食農科技的加速器與創新平台，自 2017年創立以來，已輔導超過 80家新創，涵蓋 AI 農業、替代蛋白、食品物流、循環經濟等領域，推動創新落地、連結產業與國際資源，打造亞洲最具成長潛力的食農創新生態系。

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SOURCE 好食好事基金會