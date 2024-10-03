香港匯德收購公司宣佈召開股東特別大會審議與 Synagistics 的特殊目的收購公司併購交易

為評估擬議交易而成立的獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）認為該提案屬「公平合理」，符合本公司及其股東的最佳利益。獨立董事委員會建議獨立股東在即將召開的股東特別大會上投票贊成批准 特殊目的收購公司併購交易的決議案。

擬議業務合併對Synagistics 的議定估值為35億港元。交易完成後，Synagistics 將成為本公司的附屬公司，其證券將在香港聯交所公開交易，股份代號為 2562.HK，權證代號為 2461.HK。

香港匯德收購公司董事會主席兼執行董事陳德霖博士表示：「我們經過廣泛評估後最終選擇 Synagistics。我們對Synagistics 的市場地位、發展潛力及管理團隊的專業能力充滿信心。我們相信與 Synagistics 的合併將為股東帶來具吸引力的回報，為推動數字經濟發展作出貢獻，我們鼓勵特殊目的收購公司股東投票贊成此次交易。 」

進行特殊目的收購公司併購交易的主要裨益

Synagistics 是東南亞數字解決方案行業的先行者

作為東南亞數字解決方案行業的先行者之一，Synagistics透過其專有Synagie平台，利用其解決方案和技術能力，與品牌及主要電子商務渠道建立起長期合作關係。

能夠從東南亞消費者高端化中獲益

Synagistics作為東南亞跨地區數字解決方案提供商，處於有利位置，使其品牌合作夥伴充分利用消費者高端化的趨勢獲益。東南亞強勁經濟增長、年輕人口比例高、富裕人口不斷增加和互聯網使用普及，正推動區內數字經濟增長。Synagistics可擴展、輕資產業務模式使其能更輕鬆地改善其存貨管理、擴大業務規模、加強合作關係的生態系統並推動增加收益。

特殊目的收購公司併購交易所得款項以及進入公開市場將進一步加速Synagistics的發展

所得款項將主要用於擴大品牌合作夥伴網絡及開發新的商務渠道，透過併購、合營企業及戰略投資及聯盟創造機會，以及投資並繼續採用先進技術和人工智能。

股東特別大會詳情

股東特別大會將於2024 年10月25日上午八時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓香港廳舉行。召開股東特別大會旨在尋求股東批准與 Synagistics 的擬議業務合併及其他相關決議案。

本公司強烈建議股東親身或委派代表（或向其經紀、託管人、代名人或其他有關人士作出投票指示）出席股東特別大會並投票。股東特別大會之代表委任表格已載於通函內，該通函已於2024年10月3日寄發予股東，並可於香港聯交所網站查閱。股份已存入中央結算系統的實益擁有人應聯絡其經紀、託管人、代名人或其他有關人士（香港結算參與者，或已將該等股份存入香港結算參與者），以向該等人士發出投票指示。

本資料不得直接或間接於或向美國或任何其他禁止有關分派的司法管轄區派發。本資料並不構成在美國的要約或遊說購買或認購證券的要約或部分要約。本資料提及的證券不曾亦不會根據1933年美國證券法登記。

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關於香港匯德收購公司

香港匯德有限公司（7841.HK）為特殊目的收購公司，成立目的為收購一家或多家公司營運業務或進行業務合併。公司於2022年8 月15 日完成特殊目的收購公司發售，包括發行 100,050,000股特殊目的收購公司股份（發行價為每股10港元）及50,025,000份特殊目的收購公司權證。

關於Synagistics Ptd. Ltd.

Synagistics 營運東南亞數據驅動數字解決方案平台Synagie。根據灼識諮詢的資料，按2023年的收益計，該公司為東南亞十大數字解決方案提供商之一，市場份額約為3.0% 。Synagistics 為品牌合作夥伴提供綜合性數字解決方案，(1)在直接面向品牌（「D2B」）業務模式下，目標集團為品牌提供數據驅動的數字解決方案，涵蓋電子商務的各個方面，而(2) 在直接面向消費者（「D2C」）業務模式下，通過各種電子商務渠道直接向消費者銷售品牌產品。

SOURCE HK Acquisition Corporation