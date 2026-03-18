創鑫智慧聯手國研院國網中心 TAIWAN AI RAP 平台：打造高能效小模型（SLM）落地方案，助企業強化資安並降低營運成本

針對 Gemma 3 與 Llama 3 優化：兼顧效能與資料主權 針對目前企業最關注的開源模型，創鑫智慧與國研院國網中心聯手針對 Gemma 3 4B 與 Llama 3 8B 進行了深度調優：

Gemma 3 4B： 利用其領先的多模態處理能力與 128K 超長文本視窗，在 TAIWAN AI RAP 環境下，能更流暢地處理企業內部複雜的非結構化數據。

Llama 3 8B： 在國網中心穩定的基礎設施與 Viper 加速卡的驅動下，將其卓越的邏輯推理能力發揮至極，為企業打造高效能的內部專家系統。

降低 TCO 並落實數據不落地，達成開源模型保密優勢 創鑫智慧致力於透過 Viper 系列方案 協助企業大幅降低營運成本（TCO）。相較於傳統昂貴的雲端算力，本專案強調「在地推論」的優勢：不僅大幅減少能耗，更能落實「數據不落地」，讓敏感資訊完整留存於企業內部或受控環境中，充分發揮開源模型在資料保密上的天然屏障作用。

限時限量測試：共同打造三方共贏生態，搶先體驗下一代 NPU 自即日起，本專案開放限量 10 組名額邀請具備數位轉型需求之企業與開發團隊參與。凡於一週試運行期間完成應用驗證之夥伴，將享有以下專屬資源：

三方聯合新聞稿曝光： 創鑫智慧將於四月底前協助發布「三方聯合深度合作成功案例」（國研院國網中心、創鑫智慧、參與單位），藉由國家級算力平台與本土創新技術的雙重加持，共同展示台灣企業的實戰實力。

下一代 NPU 架構「雲端先行版」體驗權： 表現優異的亮點團隊，將獲得優先登入創鑫智慧與國網中心共同打造的「次世代 AI 推論架構專屬環境」。無須等待未來實體硬體問世，即可在雲端搶先驗證下一代 Neuchips NPU IP 的極致算力，提早佈局未來的邊緣運算優勢！立即申請「TAIWAN AI RAP x Neuchips Viper 系列」API 限量體驗：

【活動預告：AI EXPO Taiwan 2026 現場交流】

欲進一步了解 Viper 系列方案與 TAIWAN AI RAP 的整合細節，歡迎蒞臨 AI EXPO Taiwan 展演現場，與我們的技術專家面對面交流：

展覽時間： 2026 年 3 月 25 日

展覽地點： 圓山花博爭艷館

國網中心攤位編號： A03

立即申請「TAIWAN AI RAP x Neuchips Viper 系列」限時體驗：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkPX8sy5TmKgpceUq6DdbYQW57Rb37HzPL3urXkB5qtr3dUg/viewform

關於創鑫智慧 (Neuchips)

創鑫智慧 (Neuchips) 成立於 2019 年，是一家致力於彌補複雜演算法與應用導向積體電路（ASIC）鴻溝的 AI 解決方案提供商。憑藉深厚的半導體研發基因與專業管理團隊，創鑫智慧具備從 7 奈米晶片設計、高速訊號 PCIe 推論板卡工程到大規模資料中心整合的端到端執行能力。

創鑫智慧目前的專注項目包括：

全棧式 AI 推論方案： 旗艦產品 N3000 ASIC 是一款已商業化且經過矽驗證 (Silicon-proven) 的解決方案。其 Viper 系列推論卡在 MLPerf™ 基準測試中，展現出領先市場同類產品的每瓦效能，專為 DLRM（推薦模型） 與 LLM（大型語言模型） 打造。

戰略轉型與設計服務： 公司提供專業 AI IP 授權（如 NPU IP、NeuKompression™）與前端設計服務 (Design-as-a-Service)，協助全球夥伴加速客製化 AI 硬體開發。

資料中心級實績： 創鑫智慧技術已成功整合至 國研院國網中心 等頂尖設施，協助企業實現高效、節能且穩定的地端生成式 AI 部署。

創鑫智慧秉持「用最少電力達到最佳效能」的使命，持續以卓越的技術力為全球客戶提供具成本效益的 AI 運算解決方案。

SOURCE 創鑫智慧 (Neuchips)