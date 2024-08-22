監視器也能兼顧隱私？利凌 ToF 攝影機打造無壓力的監控環境
22 8月, 2024, 14:10 CST
台北2024年8月22日 /美通社/ -- 隨著觀念的提升，當人們知道所處的環境有監視器在照著你時，難免會感覺不舒服。
傳統監控系統通常會捕捉詳細的個人外觀，這在必要場域是無可避免的作法。然而，在部份比較敏感的環境中，其實可以透過「偵測」而非「監控」來達到相同效果。AI 視訊解決方案大廠利凌的 DS362 TOF 感測器採用不同的方式，專注於捕捉物體深度而非細節。這一創新不僅保護了個人隱私，實現更快速的緊急事件反應，同時也能節省硬體資源。
什麼是 ToF？ToF 是 Time of Flight 的縮寫，ToF裝置發射出脈衝，再偵測其回彈的時間來計算及偵測物體的距離。該技術具備以下幾個特點：
- 隱私保護 - DS362 TOF 感測器優先捕捉深度訊息而非詳細影像，非常適合醫療機構和機密工作場所等敏感環境。
- 高效監控 - 因為深度資訊不像詳細影像的解析度那麼高，計算需求降低，可提升運作效率。
- 精準空間分析 - 利用先進的 3D 空間訊息，TOF 相機提供精確測量，是倉庫管理和空間最佳化的好幫手。
在幾個典型的適用場域裡，醫療或休養院所是其中之一。在此場景中，被照護者不會感覺「被監視」，可以無壓力的安心休養，護理人員也不必一直盯著螢幕，間接節省了勞動成本。當被照護者有比較誇張或異常的肢體動作時，系統會自動分析並發出警報給護理人員，以做適當的處置。
DS362 感測器不需連接電腦，可以直接進行影像分析與事件檢測，從而大幅降低硬體和軟體成本。當與利凌視訊管理系統整合後，管理者還能在手機上接收多種通知。
「DS362 TOF 感測器代表著監控技術的重大進步。」利凌首席資訊長胡志剛表示，「憑藉其以隱私為中心的設計和高效監控能力，它滿足了現代安全環境的不斷變化的需求。」
如需更多資訊，請訪問：https://lilin.vip/ds362tw
關於利凌：
利凌擁有超過 40 年的監控產業經驗，在影像傳輸和 AI 分析技術領域擁有領先成就。
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SOURCE 利凌企業股份有限公司
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