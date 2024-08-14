新加坡 TOKEN2049 Web3盛會回顧 UD Blockchain 邀請你免費參加

今年重點放在「趙長鵬」繼任人，幣安新上任 CEO 鄧偉政（Richard Teng）、Solana 聯合創辦人 Anatoly Yakovenko、Maelstrom CIO Arthur Hayes 將會出席會議，分享對市場的看法！

TOKEN2049 門票最低價格為 699 美元（約5,444港元），還要親身飛到新加坡。未能親身到現場，留港仍可得到獲得會議精華、獨家分析！UD Blockchain 於 TOKEN2049 後，將會舉行回顧活動，參加者可獲得會議要點、最新 Web3 行業發展，屆時更可享受獨家品酒體驗、並與頂尖 Web3 人士交流，費用全免！如果你也會參與TOKEN2049 ，也歡迎報名參加，一同與本港業界人士交流。

名額有限，事不宜遲，立即把握機會報名！

Token2049 Wine & Web3 Recap by UD Blockchain

活動詳情如下：

日期：9 月 26 日（星期四）

時間：15:00 - 19:00

地點：香港尖沙咀 Mira

費用：全免

名額有限，即到https://wine-and-web3-tolken2049-recap.eventbrite.hk/ 報名！

– 完 –

關於UD Blockchain

UD 於 1998 年成立，在大中華地區擁有超過 25 年的 IT 解決方案領導經驗,為超過 50，000 個活躍網站和 20,000 家活躍企業提供全面的網絡安全解決方案。我們的客戶群涵蓋各個行業，包括金融機構、銀行、公共交通實體、知名地產開發商、大型零售企業、政府機構、NGO、中小企業等。

UD Blockchain 作為香港領先的區塊鏈及網絡安全方案供應商,提供多元化的解決方案，致力協助不同的企業通過創新的區塊鏈技術進一步發展業務，從 Web 2.0 向 Web 3.0 的新時代邁進。

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