尋補 TUTOR CIRCLE：香港補習市場 2026年度趨勢及收費報告

一、市場需求: 從量變到質變的SEN補習趨勢

隨著大眾對特殊教育需要(SEN)的關注度提升，相關教育支援的需求亦日益迫切。全港領先私補平台 Tutor Circle 尋補今日發表最新數據報告，指出在過去一年內，針對SEN學生的補習需求出現明顯增長，反映傳統課室教學已難以滿足這類學生的多元學習需要。

數據見證:SEN需求呈58%爆發式增長

根據 Tutor Circle 尋補的配對個案統計，2024年全年的SEN補習請求為85宗，而至2025年已大幅攀升至 135宗，按年增長率高達58%。數據分析顯示，這股增長力道主要來自家長對「專業精準配對」的渴求。在2025年的個案中，超過40%的家長在需求中明確標註導師必須具備處理 ADHD 或 ASD 的專業背景，甚至有家長針對 香港中學文憑考試 (DSE) 等公開考試，尋求能結合特殊教學法與答題技巧的資深導師。

深入分析個案細節發現，家長的需求已從「一般輔導」進化至「專業對位」。數據顯示，提及ADHD(專注 力不足)、ASD(自閉症)或讀寫障礙的個案佔 SEN 總需求逾六成。此外，家長對於配對品質的要求顯著提 升，近三成個案明確要求導師必須具備相關特教經驗，甚至主動提出「試堂」安排並願意提供試堂補貼， 反映出家長在面對學習障礙時，對於「導師專業性」及「教學契合度」的信任度與需求遠高於一般學科補習。

二、2026年最新上門補習收費指南

表1: 一般學科補習收費2026(英文科除外)

學生年級 大學/大專 L3-L4/沒有特別要求 大學/大專 L5 大學/大專 L5*-5** 全職補習老師 現職教師 幼稚園 $100-150起 $150-200起 $180-280起 $220起 $360起 小一 $100-150起 $150-200起 $180-280起 $250起 $360起 小二 $120-150起 $150-200起 $180-280起 $250起 $360起 小三 $130-160起 $150-200起 $180-280起 $250起 $360起 小四 $130-160起 $170-220起 $190-290起 $250起 $400起 小五 $150-180起 $170-220起 $190-290起 $250起 $400起 小六 $150-180起 $170-220起 $200-300起 $250起 $400起 中一 $150-190起 $180-220起 $220-320起 $300起 $450起 中二 $150-190起 $180-220起 $220-320起 $300起 $450起 中三 $150-190起 $180-220起 $220-320起 $300起 $450起 中四 $150-190起 $180-230起 $220-320起 $350起 $500起 中五 $160-200起 $180-230起 $230-330起 $350起 $500起 中六 $160-200起 $180-230起 $230-330起 $350起 $500起 大專以上 / $200-250起 $240-340起 $400起 $600起

參考上述收費表，家長在聘請導師教導 SEN（特殊教育需要）學生時，需預期在基礎收費上額外增加 $30/小時；若明確要求導師具備豐富 SEN 教學經驗或相關專業背景，則需在基礎收費上增加 $50/小時。

這項收費溢價，精準反映了教導 SEN 學童背後所需投入的龐大額外心力與專業門檻。有別於傳統「搬字過紙」的教學模式，SEN 導師需要花費大量私人時間，為學生量身訂造專屬教材與教學策略。舉個具體例子：面對患有讀寫障礙（Dyslexia）的學生，導師不能依賴傳統的死記硬背與抄寫，而必須額外製作視覺化拆字卡，甚至運用「多重感官教學法」（Multi-sensory learning）來協助記憶；而在指導專注力不足/過度活躍症（ADHD）學童時，導師更需具備實戰的行為管理技巧（如運用代幣獎勵制度），並靈活切割課堂節奏以維持學生的專注力與情緒穩定。因此，具備心理學、特殊教育學位背景或受過相關專業培訓的導師，能精準洞察學生的特殊學習需要並給予最適切的支援，這份無形的專業心血與高昂的備課時間成本，正是該收費增幅的真實價值所在。

表2: 英文科上門補習收費2026

學生年級 大學/大專 L3-L4/沒有特別要求 大學/大專 L5 大學/大專 L5*-5** 全職補習老師 現職教師 幼稚園 $150-180起 $170-230起 $220-320起 $280起 $400起 小一 $150-180起 $170-230起 $220-320起 $280起 $400起 小二 $150-200起 $170-230起 $220-330起 $280起 $400起 小三 $150-200起 $170-230起 $220-330起 $280起 $400起 小四 $160-220起 $180-250起 $220-340起 $300起 $450起 小五 $160-220起 $180-250起 $220-340起 $300起 $450起 小六 $160-220起 $180-250起 $240-350起 $300起 $450起 中一 $170-230起 $200-260起 $240-360起 $350起 $500起 中二 $170-230起 $200-260起 $240-360起 $350起 $500起 中三 $180-240起 $200-280起 $250-370起 $400起 $550起 中四 $180-240起 $200-280起 $250-370起 $400起 $550起 中五 $190-250起 $220-280起 $260-380起 $400起 $550起 中六 $190-250起 $220-280起 $260-380起 $400起 $550起 大專以上 / $220-290起 $270-390起 $450起 $650起

三、影響上門補習收費的三大關鍵因素

1. 老師資歷

補習老師的教育背景及教學經驗是決定收費的關鍵因素之一。一般而言，補習老師的資歷越高，收費也會越高。例如:

如聘請 DSE成績達L5至L5**的大學生為中三學生補習，視乎不同學科時薪約為$220-$320;

如聘請 DSE成績達L5至L5**的全職補習導師為中三學生補習，視乎不同學科時薪約為$300-$450;

如想尋求現 職中學教師進行私補，時薪則需至少$500-$600起。

2. 學生的教育水平

學生的教育階段亦直接影響補習的價格。一般來說，高年級學生的補習費用會高於低年級。此外，學生的學習進度和需求亦會影響收費。如果學生的學科基礎較弱，導師可能需要額外準備個人化的溫習筆記、練習題目或模擬試卷，這些「附加服務」亦會令價格上升。

3. 單對單 VS 小組補習

單對單補習的費用通常高於小組補習。一般來說，同學自組的多人小組補習，平均每人學費約為單對單補習的七至八折。

表3:多人自組小組補習收費參考(大學程度導師 / 每人每小時)

學生年級 自組小組平均每人每小時學費 小學 $130-$230 初中 $150-$250 高中 $180-$280 大專以上 $220-$320

四、創辦人精選: 三大上門補習「避雷」實用貼士

在了解上門補習的合理收費後，家長最關心的，莫過於如何挑選最具性價比的補習導師。補習平台尋補 Tutor Circle 創辦人 Andy Sir指出，選導師前應先釐清子女的學習程度、性格與目標。

1. 了解學生個性是關鍵

「補習其實有點像拍拖，雙方合不合拍會直接影響成效。我們會先了解學生的學習風格與個性，再為他們配對最適合的老師。」

2. 分級教學效益更明顯

若子女年齡層差距大，並不建議使用同一名補習導師。一對一教學往往能更有效地配合孩子的需要。

3. 弱科補習應選專科導師

若學生在特定科目表現較弱，建議應該找專門教該科的導師，而非由同一位老師包辦所有科目。

五、什麼人需要私補?

Type 1:需要針對性「拔尖」及操卷衝刺的學生

對於本身成績優異、目標為爭取名校學位或在公開試中奪取最高評級(如DSE 5**)的學生而言，傳統大班教學往往難以滿足他們的進階需求。私補導師能提供高難度的操卷訓練、歷屆試題分析以及獨門答題技 巧，助學生突破樽頸，在競爭激烈的考試中脫穎而出。

Type 2:基礎薄弱、需要「補底」及重拾學習自信的學生

部分學生可能因為未能適應學校的教學節奏，導致學科基礎較弱，進而對學習產生挫敗感。一對一的上門補習能夠根據學生的實際進度靈活調整教學步伐，透過耐心講解和專屬的溫習筆記，幫助學生釐清核心概念，從根本上鞏固知識，逐步追回學校的學習進度。

Type 3:有特殊學習需要 (SEN) 或缺乏專注力的學生

正如報告數據指出，針對患有ADHD(專注力不足)、ASD(自閉症)或讀寫障礙等SEN學生的私補需求 正急劇上升。這類學生在傳統課室中容易分心或感到吃力，而具備特教經驗的私補導師能夠運用合適的教 學法，以符合他們「頻率」的方式進行輔導，提供具包容性且高度專注的學習環境。

關於 尋補 Tutor Circle

尋補 Tutor Circle 作為香港領先的補習配對平台，近年積極拓展亞洲市場，現已正式擴展至新加坡市場（新加坡官方網站：tutorcircle.sg），同時亦已成功進駐澳門，服務網絡逐步覆蓋大中華及東南亞地區。憑藉智能配對系統及嚴格的導師認證機制，尋補已成為家長及學生信賴的教育夥伴。新加坡分部針對 PSLE、GCE O-level、GCE A-level 及 IB 國際課程需求提供專科導師，而澳門中心則聚焦四校聯考及內地升學輔導，持續以「本地化服務，國際化標準」推動教育革新，奠定亞洲補習配對平台的領導地位。

尋補是現時本港唯一能夠提供導師資歷及學歷證明的補習配對平台。平台的「搜尋導師」頁面，提供全透明已認證導師檔案，家長可根據學費、地區、年班、科目、導師資歷為子女篩選心儀補習老師；「線上專區」全新上線，線上補習學費更低至$120/小時！擁有超過10萬名學歷驗證導師，無須擔心師資真偽。提供10年信心保證，為您配對中小學專科、中英數功課、科學文商科上門或線上一對一私補老師，並全面支援 IB 及國際試導師。

實時配對 | 師資優良 | 信心保證 | 亞洲最佳補習配對平台

榮獲第7屆香港父母首選品牌大獎 2024-2025 編輯之選《亞洲最佳補習配對平台》

榮獲 Yahoo Asia Big Idea Chair Awards 2025 大獎

2019 年榮獲 Google Play 頒發 Best Hidden Gem in HK

尋補 Tutor Circle 補習配對流程

1. 確認補習資料:家長填寫或提供學生年級、科目、地區及學費預算等詳細要求。

2. 收到導師列表:系統及專人為您篩選，提供連結內含多位符合要求導師的學歷、經驗及學費。

3. 選擇導師及上堂時間:家長比較不同導師後，可於導師列表內直接選擇心儀導師並輸入期望上堂時間，導師會直接收到通知。

4. 等待導師回覆:導師如可配合上堂時間，則能立刻確認補習;否則導師會提供其他建議時間供上堂。

5. 確認補習 & 繳交學費:家長/同學需確認補習資料是否正確並處理有關學費，隨後客服同事會為您提供導師的聯絡方法，方便兩位直接溝通。

6. 直接聯絡及進行課堂:雙方直接對接，正式展開高效率的上門或線上私人補習課程。

如欲查詢或登記補習，請即瀏覽官方網站(tutorcircle.hk)或透過 WhatsApp 聯絡專人客服 6484 5161。

SOURCE Tutor Circle Limited