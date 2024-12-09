利雅德行動議程在 UNCCD COP16 上聚焦土地治理

同時，市長論壇邀請了現任與前任市長、政策制定者及專家學者，旨在提升地方與區域政府在應對土地退化、荒漠化及乾旱等問題上的角色。與會者呼籲加強合作和共融金融，以及其他重要政策範疇。

土耳其科尼亞市長兼聯合城市和地方政府聯合主席 Uğur İbrahim Altay 表示：「切實的行動需要實實在在的資源投入。作為地方和區域政府全球專責小組的主管，我藉此機會，強烈呼籲地方和地區領導者參與，透過優先投資於耐乾旱基礎設施和生態系統恢復的機制，同時確保所有地區政府直接參與，尤其是南半球的政府。」

沙特阿拉伯利雅德市項目代理 Walid Al-Akrish 發表了主題演講，並指出：「我們必須認識到我們面臨的挑戰：人口增長、快速的城市化和不可持續的農業實踐，導致土地衰退及生物多樣性的損失率令人乍舌。」

城市化正在加深對內陸、水和糧食資源的壓力，並進一步加速土地衰退。根據聯合國，城市化將持續增加，預計到 2050 年，全球 68% 的人口將居住在城市區。快速發展的城市化預計將對周邊農村地區，尤其是在發展中國家，帶來深遠的影響。這一趨勢將進一步凸顯了區域和地方當局在為人口增長的管理資源方面的重要性。

與市長論壇同時舉行的城市與鄉村聯繫活動探討了可用於加強農村生產者與城市消費者之間聯繫的治理框架和融資工具。

環境、水和農業部副部長兼 UNCCD COP16 主席顧問 Osama Faqeeha 博士表示：「為了應對土地退化、荒漠化和乾旱，並增強不斷增長城市人口與農村生產者之間的協同效應，我們必須將決策權下放至地方層級。

利雅德行動議程現已啟動，並已動員一系列關鍵持份者加速土地恢復和抗旱能力建設的行動。此項行動議程將動員國際國家和非國家參與者團結一致，在 COP 16期間及之後為世界各地的人們帶來實在的變化。」

沙特阿拉伯在星期四公佈了利雅德行動議程。這將鼓勵各國政府、私營部門、金融機構、國際組織及其他相關持份者，透過加入現有加強全球應對土地退化、荒漠化及乾旱行動的倡議，例如中東綠色倡議、非洲綠色長城、利雅德全球抗旱夥伴關係，或倡導新的倡議，以強化公約。

利雅德舉行的 COP16 已經從主要的國際組織獲得了超過120億美元的資金承諾，這將提升金融機構和私營部門在應對土地退化、荒漠化和乾旱方面的作用。利雅德同時亦啟動了具有開創性的「利雅德全球抗旱夥伴關係」。

關於利雅德 COP16：

聯合國防治沙漠化公約第 16 次締約方大會 (UNCCD COP16) 將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日在沙特阿拉伯利雅德 Boulevard Riyadh World 舉行。會議主題為「我們的土地」。Our Future 將慶祝 UNCCD 30 週年，旨在確保在抗旱能力、土地使用權、沙塵暴等關鍵問題上採取多邊行動。

SOURCE UNCCD COP16 Presidency