沙地阿拉伯宣布具有歷史意義的 UNCCD Green Zone 和主題日，以加速對土地退化採取行動

在利雅得舉行的 COP16 上，具有里程碑意義的 Landmark Business for Land Forum 將動員私營部門為土地恢復進行投資

沙地阿拉伯利雅德2024年11月19日 /美通社/ -- 作為沙地阿拉伯即將接任的 UNCCD COP16 主席國，UNCCD COP 有史以來首次包括綠色專區 ( Green Zone) 和主題日。這項具有里程碑意義的計劃，是在沙地阿拉伯致力於激發全球行動，以對抗土地退化、乾旱和荒漠化的同時提出的。

Green Zone 將有助於提高全球對土地衰退的認識，並使科學、非政府組織、政治、商業和危險社區的關鍵決策者能夠尋找和資助持續的解決方案。Green Zone 和 Blue Zone 主題日將有助於就關鍵問題（包括農業食品體系和金融）採取行動。

UNCCD 環境、水和農業部環境副部長兼 COP16 主席顧問 Osama Faqeeha 博士表示：「土地衰退、沙漠化和乾旱幾乎影響地球各個角落及其上的每一個生物，從滅絕風險的物種，到嚴重乾旱影響的生活及生計。

沙地阿拉伯將舉辦首個 UNCCD COP16 Green Zone，以動員國際社會最大限度地利用 12 月大會期間的機會，實現持久的全球變革。無論您希望以訪客身份參與關於土地修復的關鍵對話，還是參展商展示重要創新，我鼓勵人們註冊並成為解決方案的一部分。」

Green Zone 和 Blue Zone 將共舉行七個主題日，目的是讓主要持份者展開行動與對話。Land Day 將展示土地恢復計劃以及基於自然的解決方案。Business for Land Forum 將召集全球領導人，討論可持續土地實踐的經濟必要性。

Finance Day 將討論如何彌補土地衰退方面的融資差距，並舉行特別部長對話，並展示關於可持續土地管理融資的創新。聯合國環境計劃 (UN Environment Programme) 估計，這將克服一個迫切的全球問題。估計全球每年有 7 兆美元投資在對大自然有直接負面影響的活動上，無論是來自公營或私營部門，大約相當於全球國內生產總值 (GDP) 的 7%。

同時，Governance Day 將討論如何改善婦女的土地權利，以及關於土地持有和資源管治的一系列緊迫政策問題。

食物安全、作物韌性和可持續農業等關鍵問題，將成為 Agri-Food Systems Day 的重點；而 Resilience Day 將解決水稀缺、乾旱韌性以及沙塵暴的早期警告系統。

People's Day 將舉行青年會議，以解決青年參與，這是一個關鍵問題，因為 UNCCD 估計有 10 億 25 歲以下的人口生活在直接依賴土地和自然資源來獲得工作和生計的地區。此活動還將包括性別核心小組，並強調需要提升高危群體的角色。未來幾年，科學在土地恢復和防止進一步衰退方面的作用將至關重要。Science Technology and Innovation Day 將尋求培養長期解決方案，確保與氣候和生物多樣性領域的協同作用，以及解決研究和資金差距。

利雅德 COP16 簡介

UNCCD COP16 會議將於 2024 年 12 月 2 日至 13 日，在沙地阿拉伯利雅德市大道舉行。

邀請記者透過 UNCCD 的網上註冊系統 (ORS) 申請認可。如有興趣登記成為綠色區的參觀者或參展商，請瀏覽 COP16 網站。

SOURCE UNCCD COP16