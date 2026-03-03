復星財富控股與 Unified Labs 合作建設境外 RWA 資產鏈上應用場景生態

香港2026年3月3日 /美通社/ -- 復星財富國際控股有限公司（以下簡稱「復星財富控股」）今日宣布，與亞洲領先的機構級風險策展服務商 Unified Labs 合作，共同推動境外實體資產代幣化（RWA）的鏈上借貸風險策展服務以及 FinChain Dollar（FUSD）鏈上金融市場的生態建設。本次合作凸顯了機構級風險策展在境外 RWA生態中所扮演的關鍵角色，進一步推動傳統金融參與鏈上經濟。

在此次合作中，Unified Labs 將為復星財富控股旗下的境外RWA 代幣化產品提供機構級風險策展服務（Risk Curation），涵蓋鏈上風險評估、DeFi 協議參數優化、資產組合風險監控等關鍵環節，助力復星財富控股建設鏈上資產配置的基礎設施。通過合作，復星財富控股將為其機構與個人客戶提供更加安全、合規的鏈上資產配置方案，同時為其客戶提供多元化的數字資產配置選項。未來，雙方還將在境外 FinChain Dollar（FUSD）鏈上金融市場的架構設計上展開更多探索，為 FUSD 構建兼具合規性與資本效率的借貸基礎設施。

復星財富控股數字資產執行董事趙晨表示：「此次與 Unified Labs 的合作是復星財富控股在境外 RWA 生態建設中的重要一步。通過引入 Unified Labs 的專業風險策展能力，我們將能夠為客戶提供更加安全、透明的境外鏈上資產配置方案，幫助客戶在快速演變的全球數字資產格局中把握機遇、穩健增長。」

Unified Labs 聯合創始人兼 CEO Louis Wan 表示：「我們很高興與復星財富控股合作，共同推動專業的風險策展服務融入 RWA 生態。Unified Labs 始終致力於成為傳統金融與 DeFi 之間的策略集成層，為機構客戶提供安全、合規、高效的鏈上解決方案。這一合作不僅釋放雙方的優勢和潛能，也能進一步加速專業風險策展服務在亞太地區的廣泛應用，共同推動鏈上風控在全球金融體系中發揮更大的價值。」

此次合作不僅是 Unified Labs 與復星財富控股在數字資產業務上的深度聯動，亦是境外鏈上金融經濟與傳統金融互補共生的重要案例。隨著全球金融市場日益數字化，雙方將繼續發揮各自優勢，推動創新的產品和解決方案在更廣泛的場景中落地，為機構與高凈值客戶創造長期價值。這一合作也將成為引領亞太 RWA 生態走向更加透明、高效與具備韌性的數字化未來的重要里程碑。

關於復星財富控股

復星財富國際控股有限公司（以下簡稱「復星財富控股」）是位於香港的AI驅動全球一站式Web5財富管理平臺，為客戶提供高質量並獨具優勢的金融產品及服務。復星財富控股資本實力雄厚，旗下子公司在多個業務領域擁有牌照，包括香港證監會頒發的 1號牌照（證券交易）、2號牌照（期貨合約交易）、4號牌照（就證券提供意見）、6號牌照（就機構融資提供意見）及9號牌照（提供資產管理），以及香港保監局的保險經紀牌照。在Web3浪潮下，旗下全資子公司復星國際證券有限公司於2024年6月取得香港證監會1號牌升級，是香港首批獲得虛擬資產交易服務牌照券商之一；同時旗下全資子公司復星國際資產管理有限公司亦已取得香港證監會4號及9號牌的升級，積極探索虛擬資產業務。

關於 Unified Labs

Unified Labs 是亞洲領先的機構級風險策展服務商（Risk Curator），作為傳統金融與 DeFi 之間的策略層，提供鏈上金融風險管理、流動性配置等核心服務。

免責聲明：本新聞稿僅供信息參考，不構成任何投資建議或要約。

