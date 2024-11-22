精準與力量的完美結合: Vantage發佈新的週年紀念視頻《終極交易工具》 慶祝成立15週年

自成立以來，公司已在英國、澳大利亞、南非、開曼群島和瓦努阿圖獲得了許可證，成為值得信賴且受監管的經紀商。多年來，Vantage一直致力於成為交易者的典範品牌，與NEOM McLaren Extreme E、聯合國教科文組織和聯合國難民署等知名組織建立了合作關係，確保為社會做出積極貢獻。

Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「15年來，Vantage通過各種工具激發交易者的雄心壯志，幫助他們充分發揮交易潛力。『終極交易工具』不僅僅是一個標語，更是我們對精準和進步的承諾。」

首席行銷長Geraldine Goh補充道：「這段視頻記錄了Vantage的發展歷程——15年來的創新、雄心以及致力為交易者賦能的堅定承諾。我們的目標是激勵交易者向更高的目標邁進， Vantage將始終與他們並肩同行，共同突破極限。」

Vantage將繼續專注於設立新的行業標準，提供最先進的功能並幫助交易者取得成功。

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關於Vantage

Vantage Markets （或稱Vantage）是一家多元資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。

憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、 屢獲殊榮的移動交易應用程式 以及用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。

*「終極交易工具」是一個營銷術語，並不承諾任何具體的業績表現。

SOURCE Vantage