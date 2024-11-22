精準與力量的完美結合: Vantage發佈新的週年紀念視頻《終極交易工具》 慶祝成立15週年
新聞提供者Vantage
22 11月, 2024, 14:00 CST
瓦努阿圖維拉港2024年11月22日 /美通社/ -- 為慶祝15年來的卓越成就，領先的多資產經紀商Vantage Markets（或稱「Vantage」）發佈了一段名為《終極交易工具*》的視頻，致敬公司在過去15年裡在創新和精準方面的不懈努力，以及為全球交易者賦能的堅定追求。該視頻概括了Vantage的發展歷程，展現了品牌大膽、雄心勃勃的精神。
視頻中介紹道：「在追求卓越的過程中，精準和速度就是一切。」15 年來，Vantage一直走在創新的前沿，不斷發展以滿足交易者的需求。公司不僅推出了專有移動應用程式和複製交易平台等工具，還與TradingView進行了集成。在Investing.com最近進行的一次評估中，Vantage在多個關鍵指標上表現優異，包括槓桿、點差價值、點差穩定性、無滑點率、市場深度和掉期競爭力。這項評估是在美國大選這個最動盪的時期進行的。Vantage不斷設立新標準，鞏固了其作為全球在線交易領導者的地位。
自成立以來，公司已在英國、澳大利亞、南非、開曼群島和瓦努阿圖獲得了許可證，成為值得信賴且受監管的經紀商。多年來，Vantage一直致力於成為交易者的典範品牌，與NEOM McLaren Extreme E、聯合國教科文組織和聯合國難民署等知名組織建立了合作關係，確保為社會做出積極貢獻。
Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「15年來，Vantage通過各種工具激發交易者的雄心壯志，幫助他們充分發揮交易潛力。『終極交易工具』不僅僅是一個標語，更是我們對精準和進步的承諾。」
首席行銷長Geraldine Goh補充道：「這段視頻記錄了Vantage的發展歷程——15年來的創新、雄心以及致力為交易者賦能的堅定承諾。我們的目標是激勵交易者向更高的目標邁進， Vantage將始終與他們並肩同行，共同突破極限。」
Vantage將繼續專注於設立新的行業標準，提供最先進的功能並幫助交易者取得成功。
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關於Vantage
Vantage Markets （或稱Vantage）是一家多元資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。
憑借超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還提供值得信賴的交易生態系統、屢獲殊榮的移動交易應用程式以及用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。可在App Store或Google Play上下載Vantage應用程式。
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風險警告：差價合約交易存在重大風險。您的損失可能會超過您的初始投資。
*「終極交易工具」是一個營銷術語，並不承諾任何具體的業績表現。
SOURCE Vantage
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