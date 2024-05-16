乘風破浪：「體驗阿布扎比」計劃與 Vilebrequin 攜手推出以阿布達比為靈感的泳裝膠囊系列

品牌標誌性的海龜圖案巧妙融合了阿布達比的棕櫚樹元素，創造出充滿歡樂的設計，讓人聯想起與摯愛沐浴在陽光下的美好時光。秉持著對環境的尊重，這些精心製作的泳裝採用高質素可再生聚酰胺量身剪裁，彰顯品牌對可持續發展的承諾。

膠囊系列專為男士、女士和兒童設計，充分體現了阿布扎比是適合家庭旅遊的夏季旅遊勝地。男裝系列有以歐洲亞麻布製成、剪裁俐落的配套保齡球衫，加以手工修飾的經典泳褲，確保品質與透氣性。女裝系列則包括剪裁優雅的經典 V 領連身泳衣，以及採用有機棉製成、綴以精美刺繡的襯衫裙裝。而孩子們可以選擇可愛又耐穿的配套泳褲和連身泳衣。

在薩迪亞特島，薩迪亞特海灘俱樂部將當地海岸風情與法國生活情趣融為一體，Vilebrequin 充滿活力的蔚藍海岸風格傢俱系列為這裡增添了時尚氣息。本次合作將於 2024 年 9 月前展出量身打造的太陽躺椅、遮陽傘和毛巾，這些產品均點綴了品牌標誌性的色彩和圖案。

Vilebrequin 和「體驗阿布扎比」計劃合作推出的「阿布扎比限量版」膠囊系列將於 2024 年 5 月起在法國發售，6 月起則可在全球指定 Vilebrequin 門市及 vilebrequin.com 網站有售。

關於阿布扎比文化和旅遊部：

阿布扎比文化和旅遊部 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展，助力經濟增長，並協助實現阿布扎比的廣闊全球宏願。

阿布扎比文化和旅遊部透過與將該酋長國打造成為國際領導旅遊勝地的機構合作，圍繞發揮酋長國潛力的共同願景凝聚生態系統，協調各方努力和投資，提供創新解決方案，採用最佳工具、政策與制度，為文化與旅遊產業提供支持。

阿布扎比文化和旅遊部的願景植根於該酋長國的人文、傳統和自然景觀。我們致力於將阿布扎比提升為一個真實、創新和擁有無與倫比的體驗之地，展現其熱情好客、開拓創新和創造性思維的鮮活傳統。

如欲了解更多關於阿布扎比文化和旅遊部及阿布扎比旅遊勝地的資訊，請瀏覽：dct.gov.ae 和 visitabudhabi.ae

SOURCE Experience Abu Dhabi