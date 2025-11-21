復星深耕香港，打造最具潛力的 Web5 AI 券商

香港2025年11月21日 /美通社/ -- 香港特別行政區政府特首政策組、中國社會科學院財經戰略研究院及香港中國學術研究院於香港添馬政府總部主辦「多極世界格局下的經濟變革—『中國經濟運行與政策』國際論壇2025」。復星國際董事長郭廣昌出席「香港的新發展格局」論壇環節並發表演講，圍繞香港在推動經濟全球化與區域一體化中的重要作用，並指出創新驅動是共創香港活力新未來的關鍵。未來，復星將持續加大在港產業佈局，積極推動科技創新，助力香港發展，共同探索多極世界下的新機遇。

深耕香港佈局，堅定聚焦創新

郭廣昌表示：「復星與香港結緣已久。復星的全球化進程始於2007年復星國際在香港聯交所上市，這不僅打開了通往國際資本市場的大門，也讓復星真正以全球視野來審視和佈局未來。此後，集團旗下復星醫藥、復宏漢霖等核心企業相繼在港上市，持續受益於香港資本市場的蓬勃發展。 復星在香港一直積極拓展醫藥健康、保險與金融科技、地產等多個領域，旗下復星財富控股、鼎睿再保險經營穩健，復星蜂巢香港的清水灣項目正在穩步推進，充分展現了復星對香港市場的信心與深度佈局。復星的發展離不開中國經濟的發展和香港提供的戰略支撐。面對當前全球格局變化、科技變革加速、產業鏈與供應鏈重構，全球化發展肯定是充滿挑戰，但企業的未來發展，以至香港開拓新格局的核心密碼，一定是要堅持『創新』。」

Web5 AI 券商，賦能香港新發展格局

復星在香港的金融科技業務發展迅速。旗下復星財富控股是一家AI驅動全球一站式Web5（Web2+Web3）財富管理平台，各子公司持有香港證監會頒發的第1、2、4、6、9類牌照，也是首批獲得虛擬資產交易服務牌照的券商之一。通過一站式TO-C 的零售財富管理平台「星財富APP」，復星財富控股始終致力於為全球客戶提供獨具優勢的金融產品和服務，打造成為香港最具潛力的Web5 AI 券商。

復星財富控股擁有百人科創團隊，全自研一站式港、美、A股通、虛擬資產交易及財富管理平台。涵蓋開戶、出入金、交易、資產配置及加密貨幣兌換全流程服務，融合 AI 投資助手、行情解讀、資訊推送與投研支持於一體。

復星財富控股財富品類穩居香港科技券商榜首，包括各種公募私募基金、6大債券品類（含美債）、多樣化結構化票據產品；各類特色理財產品如閒錢自動理財、現金定期穩健投、投資移民等。一站配置，滿足多樣化需求。獨家上線的美元貨幣基金-紐約梅隆美元流動性基金是目前香港科技券商可申購的規模最大的貨幣基金，其規模超100億美金，近七日年化收益高達3.95%。作為首批獲得虛擬資產交易服務牌照的券商，復星財富控股現已支持合規穩定幣出入（USDT/USDC）、多鏈錢包管理、實物ETF認購、RWA代幣化基金認購。

復星財富控股持續提升港美股投資服務體驗：美股支持24小時交易，助力投資者實時響應全球市場波動，把握投資機會；夜盤標的覆蓋 10000 +，為投資者搭建多元化資產配置場景，匹配不同投資策略與研究需求。今年2月，復星財富控股官方APP「星財富」已率先推出AI炒股助手，結合DeepSeek大模型的強大能力，提供包括AI選股、走勢預測、AI新股寶在內的多項功能，重新定義智能投資新標準。

同時，復星財富控股專注於上市保薦、定增承銷及私募融資顧問服務。憑藉廣泛的機構投資者網絡，公司在IPO、債券發行及併購重組等領域提供全鏈條支持，重點佈局醫藥、健康、消費及先進製造行業，並以卓越的債券承銷實力獲多項業內大獎。

未來，復星將持續加大在港產業佈局，積極推動科技創新，助力香港發展。復星國際對香港創新發展的堅定佈局，為復星財富控股的深耕之路注入強勁動力。作為復星在港金融科技核心佈局，復星財富控股將繼續踐行「創新」核心，以香港為樞紐，深耕全球財富管理市場，在新發展格局中開啟Web5時代的增長新篇。

重要提示及免責聲明

本文由復星財富國際控股有限公司及其全資子公司復星國際證券有限公司（以下統稱「復星財富控股」）編製，僅供參考之用，不應視為投資建議、要約或任何形式的承諾。復星財富控股已盡力確保本文所載資訊的準確性和可靠性，但不對任何資訊的完整性、準確性或時效性作出任何明示或暗示的保證，也不對因使用本文內容所引起的任何直接或間接損失承擔責任。

投資涉及風險，金融市場可能出現波動，投資者可能蒙受部分或全部損失。貨幣基金的收益率可能因市場利率波動、匯率變動或流動性風險而受到影響。貨幣基金通常具有較高的流動性，但在市場極端情況下可能會出現贖回延遲或限制的情況。貨幣基金以美元計價，非美元基礎貨幣的投資者可能因匯率波動而遭受額外損失。

過往表現並不代表未來表現，最新 7 日年化截止 2025 年 11 月 21 日，七日年化（%）=（T 日單位淨值 -[T-7] 日單位淨值）/[T-7] 日單位淨值 ×365 / 自然日天數 ×100%。其中 [T] 指自然日，若 T 日為非交易日（即周末或節假日），則七日年化數據更新停留在上一個交易日；若 [T-7] 日為非交易日（即周末或節假日），則往前按照 [T-8]、[T-9]、[T-10]... 依次遍歷取值直至取到為止。近 7 日年化收益率為歷史數據，僅供參考，不代表未來收益。投資者應根據自身財務狀況、投資目標及風險承受能力作出獨立判斷，並在必要時尋求獨立專業意見。

