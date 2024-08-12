全球車隊管理平台 Wialon 宣佈在 160 個國家推出 400 萬部聯網車輛
12 8月, 2024, 17:00 CST
- Wialon 宣布顯著增長，連接車輛數量在九年內增加了十倍，由 2015 年的 400,000 輛增至 2024 年的 4,000,000 輛。
- Wialon 每天處理 50 億個資料點，協助車隊利用大數據來提高生產力、最佳化燃油消耗、增強駕駛員安全和可持續性。
立陶宛維爾紐斯2024年8月12日 /美通社/ -- 由歐洲軟件開發人員 Gurtam 設計的全球車隊管理和物聯網平台 Wialon 宣布，現已在 160 多個國家/地區連接了 400 萬部車輛，創下歷史新高。按聯網車輛和其他資產的數量計算，Wialon 是全球最大的車隊管理、GPS 追蹤和 IoT 軟件平台。
Wialon 平台有助於連接，跟踪和監控各種車輛和資產，涵蓋重型車和輕型汽車，到公共巴士、農業車輛和設備、工程車輛和設備、能源發電器、油缸、垃圾車等。Wialon 應用於從物流和運輸到農業、建築、能源或垃圾管理等各行各業。
Wialon 負責人 Aliaksandra Kushynau 表示：「車隊管理解決方案對企業至關重要，是車隊營運成功的定海神針。我們每年都看到遠程資訊的處理量越來越多，並且更加重安全和數據分析，從而支持車隊營運的效率和可持續性。」
GotYou Telematics 自 2017 年以來一直是 Wialon 的合作夥伴，也是部署了具有里程碑意義的第 400 萬次車輛連接的公司。GotYouTelematics 總部位於南非，是車隊管理安全服務的提供商和整合商，幫助各行業的客戶管理和保護其運輸和資產。
GotYou Telematics 創辦人兼行政總裁 Aldo Gerber 表示：「我們很高興於 2017 年與 Wialon 開始合作，從那時起我們從未回頭。如果您知道如何使用平台的廣泛功能以推動客戶成功，那麼可能性是無窮無盡的。」
Wialon 透過 160 多個國家/地區的 2,700 多位渠道合作拍檔的網絡，提供車隊管理軟件解決方案。Wialon 的大多數合作拍檔都是中小企業（SME），Wialon 旨在為合作拍檔提供先進技術，使其能夠在本地市場競爭。透過利用 Wialon 的技術和多種集成選項（具有超過 3,500 種設備模型用於數據捕獲和 GPS 跟踪），這些公司可以啟動，運行和發展其業務，避免大規模的開發投資，從而節省大量時間和資源。
這使中小型車隊營運商可以使用大型企業常見的先進技術，讓競爭環境更為公平，並提升其作業能力。
Wialon 簡介
Wialon 是全世界最大的物聯網、車隊遠端資訊處理和車隊管理軟件平台之一，連接 160 多個國家/地區的 400 萬部汽車。Wialon 擁有超過 20 年的經驗，開發了一套車隊管理軟件，靈活多變是其核心：無關車輛、感測器和裝置，與車輛無關、可輕鬆擴充，適用於小型和大型車隊，讓車隊可以在統一的平台上追蹤其運作。
SOURCE Wialon
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