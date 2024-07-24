第六屆「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」數碼廣告（出版類別）比賽頒獎典禮暨得獎者分享會 年度跨業界盛事 培育數碼廣告人才

文創產業專員曾昭學先生, JP 恭賀各得獎組合，以及香港互動市務商會再次成功舉辦支援計劃。他亦同時感謝香港出版總會和香港出版學會，以及各位評審委員和專業導師對支援計劃的鼎力支持。

香港互動市務商會創會會長方保僑先生恭喜各得獎組合之餘，亦感謝文創產業發展處（及其前身「創意香港」）一直以來贊助支援計劃，以及香港出版總會和香港出版學會的持續支持。他表示：「支援計劃已舉辦了六屆，然而每一屆都比前屆更精采，參與的初創數碼廣告企業都能與新晉作者及出版社創作出書本以外的全新意念，交出了創意滿分而且執行有度的數碼廣告作品。支援計劃作為數碼廣告界及出版界的跨界別年度盛事，促進了兩大業界的合作及發展，成績實在有目共睹。我們期待着支援計劃繼續向前，為香港培育更多數碼廣告界及出版界的人才。」

今屆支援計劃支援的11隊組合，各由一間成立不多於五年的本地初創數碼廣告企業及一名/組於六年內出版或發表首部著作的本地新晉作家配對而成，各組合內的初創數碼廣告企業須為所配對作家及其一本指定出版著作，在約三個月的支援期內，量身訂造一套數碼廣告企劃，以推廣有關著作。各初創數碼廣告企業最高可獲港幣24萬元的資助，以及專業導師指導及參與培訓講座，藉此激發各組合的創意，最終達到提升香港數碼廣告水準的目的。

今屆11隊組合的數碼廣告獲數碼廣告（出版類別）比賽的評審高度讚賞。評審認為部分數碼廣告作品的影片製作技巧十分成熟，能夠掌握最新數碼潮流，同時以新手法與新方向表達新晉作家的出版初衷之嘗試亦取得成效。此外，評審注意到不少組合在執行數碼廣告上都一絲不苟，極度注重細節，在視覺設計、內容寫作等都展現出極高質素，同時亦可看出新晉作家的高度參與，確切地實現了跨界別的交流合作。

在今屆支援計劃下創作的11個數碼廣告企劃，共觸及近1,956萬人次、互動次數達132萬，瀏覽量亦接近738萬。這些驕人的數字，顯示出這些數碼廣告作品成功地以新穎的創意、「貼地」的形式，吸引了大量受眾的關注，同時精準地把有關指定著作的訊息傳遞給目標讀者群，讓讀者和線上社群與這些新晉作家有更多互動和深入的交流。

為了讓更多讀者欣賞到這11個數碼廣告作品，支援計劃在7月17至23日舉行的「香港書展2024」上，設立特別展位，展示有關數碼廣告作品及其11本相關指定著作，讓愛書人士參觀及交流。

當天舉行的數碼廣告（出版類別）比賽頒獎典禮頒發了由專家評審評定的數碼廣告（出版類別）金、銀及優異獎，以及由公眾於6月1至26日期間投選的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」獎。

以下為今屆「數碼廣告（出版類別）比賽」各得獎者介紹﹕

金獎得主：

《不一樣的費格遜》THE BARDS LIMITED

獎項由初創數碼廣告企業THE BARDS LIMITED為信報出版社有限公司出版、于嘉嵐撰寫的《費格遜時間：神級領隊管理哲學》所創作的數碼廣告企劃《不一樣的費格遜》奪得。今年適逢是曼聯前領隊費格遜贏得三冠王的25周年，參賽組合透過一系列輕鬆有趣的球評人訪問及動畫短片，多角度地探討費格遜不一樣的球隊管理之道，同時又推出別開生面的WhatsApp Sticker，並舉辦由作者及球評人主講的實體與網上分享會，讓觀眾及讀者有更多參與度，進行線上線下的互動交流。

數碼廣告企劃 –《不一樣的費格遜》的內容：https://www.digiad.hk/pf/6/the-bards-limited/

銀獎得主：

《集合衆人之力，尋找香港森林小精靈！》120工作室（Studio120）

今屆銀獎的得主為120工作室（Studio120）為明窗出版社出版、小樹林自然教育編著的《聽得到看得見的香港生態百科 大自然四季日夜奇遇記》所創作的數碼廣告企劃《集合衆人之力，尋找香港森林小精靈！》。指定著作為香港生態百科，以精美插畫配合真實相片，加上超過50條珍貴的動物短片和錄音，展現香港生態的豐富多樣性。參賽組合以記錄片形式，展現此書背後的神奇製作過程，並輔以開箱片和小遊戲，讓觀眾對書中所呈現的香港生態更感興趣。

數碼廣告企劃 –《集合衆人之力，尋找香港森林小精靈！》的內容：https://www.digiad.hk/pf/6/studio120/

銅獎得主：

《職場師兄 - 陪你走過職場每段路》飄識有限公司（Flowsophic Limited） 及

《把悲傷留給電影》EXTIO

今屆銅獎有兩組得主。第一組得主是飄識有限公司（Flowsophic Limited）為信報出版社有限公司、李錦榮撰寫的《錦綉錢情──職場必殺技 編織青雲路》所創作的數碼廣告企劃《職場師兄 - 陪你走過職場每段路》。該書歸納作者自己由基層逐步努力向上的經驗，展示身處職場不同階段需要具備的心態及技能。而參賽組合則為作者拍攝多個系列的影片，包括職場成功人士專訪、解答年青人職場疑難等，讓書中的正面信息以更多不同的角度呈現。

數碼廣告企劃 –《職場師兄 - 陪你走過職場每段路》的內容：https://www.digiad.hk/pf/6/flowsophic-limited/

第二個銅獎頒予EXTIO為紅出版所出版、陳德森導演撰寫的《把悲傷留給電影》所創作的同名數碼廣告企劃。企劃主力以內心小劇場的形式，由「陳德森訪問陳德森」作為主軸影片，把陳德森導演那「前半生的人生如戲、後半生拍戲如人生」的故事與經歷重現觀眾眼前，大大提升影迷對其電影作品以及這本自傳的興趣。

數碼廣告企劃 –《把悲傷留給電影》的內容：https://www.digiad.hk/pf/6/extio/

我最喜愛的數碼廣告（出版類別）得主：

《給孩子「說」故事》貳壹貳工作室 (212 Studio Limited)

由公眾投票選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」獎，得主是貳壹貳工作室（212 Studio Limited）為新雅文化事業有限公司出版、梁雅怡編繪的《沒有手機的童年》所創作的數碼廣告企劃《給孩子「說」故事》。作品透過多段短片，重現一段段沒有手機的童年時光，把本已藏在時光隧道裏的舊事物從手機中掏出來，讓孩子了解，讓大人懷舊，深得觀眾共鳴。

數碼廣告企劃 –《給孩子「說」故事》的內容：https://www.digiad.hk/pf/6/212-studio-limited/

照片連結：

https://drive.google.com/drive/folders/1N36N4Ijaoo9ao8-avHgldZ-qzS-9Mmav?usp=drive_link

上述獲獎數碼廣告企劃以及其他其他在第六屆支援計劃下創作的廣告企劃均可在支援計劃的官方網站、Facebook及YouTube專頁上免費重溫。

查閱支援計劃的更多詳情，歡迎瀏覽

官方網站： www.digiad.hk

Facebook專頁： www.facebook.com/AdxPub

YouTube專頁： https://www.youtube.com/@user-wd8zf3xn3y

主辦機構： 香港互動市務商會

主要贊助機構： 文創產業發展處

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

第六屆「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」數碼廣告（出版類別）比賽得獎名單

獎項 本地初創數碼廣告企業名稱 指定著作名稱 / 數碼廣告企劃名稱 本地新晉作家姓名 （筆名） 出版社名稱 金獎 THE BARDS LIMITED 費格遜時間：神級領隊管理哲學 / 《不一樣的費格遜》 于嘉嵐 信報出版社有限公司 銀獎 Studio120 120工作室 聽得到看得見的香港生態百科 大自然四季日夜奇遇記 / 《集合衆人之力，尋找香港森林小精靈！》 小樹林自然教育 明窗出版社 銅獎 Flowsophic Limited 飄識有限公司 錦綉錢情──職場必殺技 編織青雲路 / 《職場師兄 – 陪你走過職場每段路》 李錦榮 信報出版社有限公司 銅獎 EXTIO 把悲傷留給電影 / 《把悲傷留給電影》 陳德森 紅出版 我最喜愛的數碼廣告（出版類別） 212 Studio Limited 貳壹貳工作室 沒有手機的童年 / 《給孩子「說」故事》 梁雅怡 新雅文化事業有限公司

參與第六屆支援計劃的11間本地初創數碼廣告企業與11組本地新晉作家及其指定著作的配對名單如下（按本地初創數碼廣告企業英文名稱順序排列）：



本地初創數碼廣告企業名稱（英） 本地初創數碼廣告企業名稱（中） 出版社名稱 本地新晉作家姓名 （筆名） 指定著作名稱 1 212 Studio Limited 貳壹貳工作室 新雅文化事業有限公司 梁雅怡 沒有手機的童年 2 BLACK ENERGY DIGITAL 黑能數碼 商務印書館（香港）有限公司 楊英瀚、翁靜儀 我們都是單車人——走過香港單車百年歲月 3 EXTIO / 紅出版 陳德森 把悲傷留給電影 4 Flowsophic Limited 飄識有限公司 信報出版社有限公司 李錦榮 錦綉錢情──職場必殺技 編織青雲路 5 Fullmoon Creative Limited 八月十五有限公司 信報出版社有限公司 容沛光 班哥有食緣 6 Hey Soul Studio 靈魂製作工作室 天窗出版社有限公司 曾國平 文青經濟學 7 JUST CONCEPT 概念製作 天地圖書有限公司 呂璟豪 經典的魅力——InstacarHK 試駕之旅 8 RebelTank Limited / 天窗出版社有限公司 心小姐 校園療心室 —— 劃出未來‧點燃學習 9 Studio120 120工作室 明窗出版社 小樹林自然教育 聽得到看得見的香港生態百科 大自然四季日夜奇遇記 10 THE BARDS LIMITED / 信報出版社有限公司 黃于政（于嘉嵐） 費格遜時間：神級領隊管理哲學 11 THE PLOUGH FILMS 北斗星映像 紅出版 吳家祺、黃國樑（一毫子） 我們的港隊

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