第七屆「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」啟動禮

主辦機構於1月20日假座戲曲中心演講廳為第七屆支援計劃舉行啟動禮，並邀請到文創產業發展處總監(多媒體)蘇超駿先生擔任主禮嘉賓。啟動禮上，香港互動市務商會會長方保僑先生及香港出版總會副會長蘇惠良先生亦聯同蘇超駿先生，一同為第七屆支援計劃揭開序幕。大會同時公佈12隊參與組合的名單（見附表）。

每間入選的初創數碼廣告企業可獲最高港幣26萬元的資助，為所配對的新晉作家及其指定著作，度身設計、籌劃及執行數碼廣告活動。此外，大會將為參與組合提供培訓及專家指導，以協助他們提升其數碼廣告的製作及創作水平。整個支援計劃讓數碼廣告及出版兩個界別，有實戰式的合作機會，期望能夠為本地出版的中文圖書創作更多膾炙人口的數碼廣告，以加強宣傳，同時亦向大眾推廣閱讀文化。

除上述支援外，主辦機構還會透過多方面的宣傳渠道，包括支援計劃的官方網站、互聯網、社交平台等，增加參與組合內的初創數碼廣告企業之知名度，以及新晉作家及其指定著作的曝光率。回顧在上屆（第六屆）支援計劃下創作的11個數碼廣告企劃，共觸及超過1956萬人次、互動次數接近133萬，瀏覽量亦高達738萬，成功為有關著作和新晉作家帶來廣泛的宣傳，提升作家人氣之餘，亦精準地把書中的訊息傳遞給目標讀者，讓讀者與新晉作家有更多互動和深入的交流，主辦機構期望今屆支援計劃下創作的數碼廣告企劃亦會取得同樣理想的成效。

主辦機構更將於今年7月舉行的「香港書展2025」場內設立宣傳展位，展示今屆12隊參與組合在支援計劃下所創作的數碼廣告企劃，以及相關的指定著作。同時，主辦機構亦將為上述數碼廣告，舉行「數碼廣告（出版類別）比賽」頒獎典禮，除頒發多個由業內專家評定的大獎外，還有由公眾投票選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」獎，以表揚在支援計劃下創作的出色數碼廣告。

大會將定期於支援計劃網站及Facebook專頁提供最新的資訊及12隊參與組合的動態。有關支援計劃的詳情，歡迎瀏覽：

官方網站： www.digiad.hk

Facebook專頁： www.facebook.com/AdxPub

Instagram專頁： www.instagram.com/adxpub_hk/

照片連結： https://drive.google.com/file/d/1fWJoCHgAMi2dKeTipuyI-3btrNIoBg3B/view?usp=sharing

主辦機構： 香港互動市務商會

主要贊助機構： 文創產業發展處

免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

入選第七屆支援計劃的12間本地初創數碼廣告企業與12組本地新晉作家及其指定著作的配對名單如下（按初創數碼廣告企業英文名稱的字母順序排列）：



本地初創數碼廣告企業名稱（英） 本地初創數碼廣告企業名稱（中） 出版社名稱 本地新晉作家姓名 （作家筆名） 指定著作名稱 1 At This Moment n/a 突破出版社 永若晴 鐡人1.5 2 FROM THE TOP PRODUCTION LIMITED 優本製作有限公司 博雅思教育中心有限公司 陳卓琪 岑燕華 我不是笨笨 3 Gain Tune International Limited 德通國際有限公司 尚臻培訓學院有限公司 余榮剛 招募之RD 4 Hungerr Universe Limited 哼嘎制作有限公司 日閱堂出版社 黎偉恒 李露 MBTI人際探險——不同性格類型一起生活，要如何相處？ 5 Kangaroll Creative n/a 信報出版社有限公司 張清風 港人防災必修科 6 Moisland 無島 香港城市大學出版社 連家駿 被遺忘的香港管樂史 7 Nine Nine Digital n/a 新雅文化事業有限公司 梁添 未來科學拯救隊3：碧月薄荷大謎團 8 PI Consultancy & Training Company Limited n/a 天窗出版社有限公司 心小姐 校園療心室2——自主情緒‧實現真我 9 Ripple Vision 漣漪映畫 格子有限公司 張渝婷（ArYu） 靈魂中轉站 10 Storeroom No.9 玖號士多房 樂緻設計 關偉樂 （奈樂樂 Nalok.lok） 可以給我/你一次機會嗎? 11 Studio120 120工作室 基督教文藝出版社 張嘉殷 （基斯） 神在野——香港山野靈思之旅 12 Tinysotiny.co Limited n/a 天地圖書有限公司 曾慕雪 的的撐撐開飯啦

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