扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）旗下的 Beyond2020 計劃在哥斯達黎加部署能拯救生命的數碼乳房 X 光造影服務

此外，該計劃亦部署了一個尖端流動裝置，進入哥斯達黎加服務不足、醫療保健可能受到限制的地區。該流動裝置由 CENRAD 擁有和經營，自一月起，已在 13 個地點為 840 名女性提供服務。

Beyond2020 在哥斯達黎加的部署是由 2022 年扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）得主 Mamotest進行，這是一家位於阿根廷的健康科技中小企業，是拉丁美洲首個遠程乳房造影網絡，為超過 750,000 名患者提供低成本醫療保健，並提高該地區數百萬人的認識。

阿聯酋駐哥斯達黎加大使館大使Rawdha Alotaiba 表示：「進一步加強阿聯酋和哥斯達黎加之間的雙邊關係，Beyond2020 及其合作夥伴很高興推出一項計劃，每年將增強哥斯達黎加 8,000 名婦女的繁榮和福祉，尤其是偏遠和弱勢社區的婦女。我們在全球擴展阿聯酋的人道工作之同時，我們致力於推進 Sheikh Zayed 的人道主義遺產，同時支持改善生活的集體行動。」

哥斯達黎加婦女地位部 Cindy Quesada Hernández 表示：「促進預防文化和自我護理有助於哥斯達黎加的婦女生活更健康。因此，我們向 Beyond2020 及其寶貴合作夥伴對此目標進行重大貢獻，表示衷心感謝。他們對可持續發展和人道援助的承諾改變了其服務的社區範圍的生活，為所有人提供更公平的社會奠定了基礎。」

2022 年，哥斯達黎加錄得 1,344 宗新乳癌個案和 423 宗乳癌死亡個案。研究發現，與來自更富裕地區的女性相比，來自弱勢社區的婦女的乳癌檢測、治療和生存率較低。Beyond2020 透過將 Mamotest 的服務擴展到資源有限的哥斯達黎加農村地區，有助提倡健康公平，並改善數千名女性獲得優質照護的機會。Mamotest 是 Guillermo Pepe 的願景成果，他一直從身為乳房成像診斷專家的父親處得知早期發現乳癌能拯救生命，帶來巨大影響。

「我們努力以創新，堅持和深厚的目標意識來克服障礙，確保每個女性都得到應得而及時準確的照顧。我們的平台確保患者 100％ 的可追溯性，並提供持續追蹤，直到他們接受治療。透過利用人工智能的力量，Mamotest 檢測通常被人類觀察忽略的異常情況，從而顯著改善早期檢測，」Pepe 分享道。

在 2022 年獲得了扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）後，Mamotest 將其最先進的診斷中心在阿根廷以外擴展到墨西哥、哥斯達黎加、巴西和西班牙。現在，他們與現有實驗室合作，以低成本提供優質的乳房 X 光造影服務，使女性能夠克服獲得醫療保健的地理、技術和經濟障礙。資料驅動的端對端解決方案提高了乳癌的存活率，並提高了對治療和藥物的存取性。

扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）總監 Lamya Fawvaz 博士表示：「無障礙且經濟實惠的乳房造影服務有潛力顯著提高女性的生活質素。Beyond2020 及其合作夥伴很高興能夠在讓哥斯達黎加更能響應其公民（尤其是婦女）的健康需求方面發揮作用。該部署還提高社區對預防性醫療保健的力量的意識，可以賦予個人權力，促進早期檢測，最終拯救生命，促進一個更健康和更具彈性的社會。」

Beyond2020 集結了眾多領先的合作夥伴，其中包括阿布達比發展基金（Abu Dhabi Fund for Development）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）、穆巴達拉能源（Mubadala Energy）和馬斯達爾（Masdar）。

作為 Beyond2020 迄今為止的影響，共推出了 18 項部署，包括能源、健康、水和食品相關解決方案，改變了以下國家/地區超過 229,800 人的生活：尼泊爾、坦桑尼亞、烏干達、約旦、埃及、柬埔寨、馬達加斯加、印尼、孟加拉、菲律賓、盧旺達、秘魯、黎巴嫩、蘇丹、埃塞俄比亞、越南、馬來西亞和哥斯達黎加。印度和哥倫比亞已被認為是未來計劃的部署地點。

關於扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）

扎耶德永續發展獎 （Zayed Sustainability Prize）是為致敬阿聯酋已故國父 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 遺志而設立的。該獎項旨在推動可持續發展和人道主義行動，表彰和獎勵在健康、食品、能源、水資源、氣候行動和全球高中等領域提供創新性可持續解決方案的機構和高中。

16 年來，憑藉其 117 名獲獎者，該獎項對全球 3.84 億人的生活產生積極影響。

關於 Beyond2020

Beyond2020 為全球受益人提供重要、改變生命的解決方案，利用科技實現良好發展，並促進包容性和可持續發展。Beyond2020 迄今為止的影響包括 18 項部署，改變了尼泊爾、坦桑尼亞、烏干達、約旦、埃及、柬埔寨、馬達加斯加、印尼、孟加拉、菲律賓、盧旺達、秘魯、黎巴嫩、蘇丹、埃塞俄比亞、越南、馬來西亞和哥斯達黎加逾 229,800 人的生活。

SOURCE Zayed Sustainability Prize