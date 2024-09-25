睿亞資產於香港交易所發行總費率僅每年0.23%的亞洲投資級別美元債券ETF
25 9月, 2024, 10:51 CST
香港2024年9月25日 /美通社/ -- 香港領先 ETF 發行商睿亞資產宣佈旗下 Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF(「此ETF」) 今日於香港交易所正式掛牌上市。
這檔 ETF 為實物複製、具成本效益的多元化資產配置工具，涵蓋由亞州（日本除外）區内投資級別主權、准主權以及優質企業所發行的美元債券。基金總費率為每年0.23%，讓投資者只需通過一個股票代號，便可簡單便捷配置一籃子亞洲（日本除外）投資級別美元債券。
- Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF (股票代號：3411 (港元) / 9411 (美元)) 追蹤摩根大通亞洲信貸投資級别指數 (「該指數」)。
- 此 ETF採取市值加權法，涵蓋債券必須符合標普、穆迪及惠譽的投資級別評級，而並不包括具吸收損失特點的債券如額外一級資本債券(AT1)及應急可轉債 (Coco)。
- 此ETF於香港交易所與底層債券交易時區更吻合，可以更好的實現於亞洲時區交易亞洲市場。同時作為香港交易所掛牌的債券ETF，此ETF獲豁免香港印花税及香港交易所交易系統使用費以及最低股份交收費用。
- 此 ETF旨在為亞洲以及全球投資者提供具成本效益的資產配置工具，完善投資組合、增加收益及分散風險，方便投資者一籃子配置多元化的優質投資级别美元债券。
「我們非常高興通過這次的新發行豐富了我們的債券產品線。」睿亞資產管理合夥人蔡瑞怡女士表示：「Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF與我們其他Premia ETF一樣，同樣以低成本、高效率配置工具為設計目標。我們希望在當前利息環境中，可以讓投資者有更合適的工具及時捕捉相關的投資機遇。」
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睿亞資產管理有限公司簡介
睿亞資產管理有限公司（Premia Partners）於 2016 年在香港成立，團隊懷著為投資者開發優質資產配置工具的熱情，並深信亞洲 ETF 行業存在巨大的創新和發展潛力。截至 2024年 9月 25 日，睿亞資產旗下共管理 10 檔於香港交易所上市的股票及債券ETF，旨在為全球投資者提供低成本、高效率的亞洲配置工具。 有關睿亞資產或本公司旗下發行的中國、新興東盟、亞洲創新科技/元宇宙、越南、中國高收益債券、中國政府債券、 亞洲投資級別美元債券和美國國庫票據 ETF 的更多資訊，請參閱www.premiapartners.com。
SOURCE 睿亞資產
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