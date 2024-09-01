美蘭空港（00357.HK）公佈2024年中期業績：實現營收11.49億元，仲裁事項靴子落地

機場主業方面，2024年上半年，美蘭機場共計完成航班起降9.89萬架次，運輸旅客1449.37萬人次，貨郵吞吐量11.64萬噸，分別同比2023年同期增長15.89%、20.3%、25.01%，生產運營數據均創歷史同期新高。2024年以來，為滿足旅客日益多元化的出行需求，美蘭機場不斷優化航線網絡佈局，截至6月30日，美蘭機場累計運營34條國際及地區客運航線，覆蓋21個位於東南亞、東北亞、澳洲、歐洲等地的熱點城市，並開通仁川=海口=新加坡、海口-維也納-伯恩茅斯、海口-巴黎-伯恩茅斯共計3條第五航權貨運航線，不斷擴大國際「 朋友圈」 ，全力打造面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐。

品牌建設方面，2024年上半年，在國內民航權威機構發佈的《2023年民用機場服務質量評價報告》和2023年度民航旅客滿意指數中，美蘭機場分別斬獲「 1000萬人次以上量級服務質量優秀機場獎」 和「 2000萬人次以上量級綜合服務優秀機場」 榮譽稱號，國際上更是一舉斬獲SKYTRAX「 全球五星機場」 「 中國區最佳區域機場」 「 中國區最佳機場員工」 3項世界大獎，標誌著作為海南自貿港對外開放口岸的美蘭機場在服務創新及服務品質方面達到世界領先水平，行業影響力和知名度進一步提升。

未來，美蘭機場將錨定建設成為面向太平洋、印度洋的航空區域門戶樞紐戰略定位與目標，繼續推動時刻擴容及三期擴建籌備工作，著力擴大國內國際航線網絡佈局，主動挖掘非航業務收入增長點，加快發展民航服務新質生產力，打造國內民航標桿服務與世界級服務品牌，助推海南自貿港高質量發展，以更加優異的業績表現回饋廣大投資者。

SOURCE 海南美蘭國際空港股份有限公司