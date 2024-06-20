龍輝國際(01007)與AI技術深度合作 展現公司降低成本的戰略眼光

香港2024年6月20日 /美通社/ -- 龍輝國際是一家以餐飲服務為主的上市公司，在內地及香港擁有龐大的門店網絡。公司主要透過「辉哥」及「小辉哥火锅」兩大品牌，在中國從事火鍋餐廳業務。其中，「辉哥」品牌面向高收入群體，而「小辉哥火锅」則針對中等收入消費者。本集團曾於2016年獲中國飯店協會評為中國十大火鍋品牌，而「小辉哥火锅」更獲中國烹飪協會評為「二零一七年度中國火鍋百強企業」，公司在國內火鍋餐飲市場享有良好聲譽。

近日，龍輝國際宣布與多家AI技術公司簽訂戰略合作備忘錄(MOU)，聚焦於在餐飲服務領域應用人工智能技術。體現了公司在鞏固主營業務的同時，積極尋求降低營運成本的戰略眼光。

首先，龍輝國際與AI公司的合作，有望大幅提升其餐飲服務的自動化水平和運營效率。從後台的供應鏈管理到前台的點餐服務，AI技術的應用都可以顯著減少人工成本，優化業務流程。這不僅有助於控制成本支出，也能提升服務質量，增強顧客體驗。

其次，AI系統的引入，還可以幫助龍輝國際更精準地把握客戶需求，優化產品和服務組合。通過大數據分析，公司可以洞察消費者偏好，及時調整經營策略，減少資源浪費。這種以提高運營效率為目標的舉措，顯示出公司管理層的前瞻性眼光。

此外，借助AI賦能，龍輝國際還能強化內部管理和風控能力。智能化的信用評估、員工績效管理等，都將大幅提高公司的決策效率和運營質量。這無疑有助於進一步降低各項管理成本，增強公司的盈利能力。

總的來說，龍輝國際聚焦於利用AI技術來優化業務運營，顯示出其在當前激烈競爭環境下，積極尋求降低成本、提升盈利水平的戰略眼光。

隨著AI戰略的逐步落地，公司的盈利能力和抗風險能力將得到大幅提升。在AI熱潮的推動下，龍輝國際的核心競爭力將持續增強。

SOURCE 龍輝國際