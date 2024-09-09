突破從0到1！廣東集信國控正式在香港交易所GEM掛牌上市

香港2024年9月9日 /美通社/ -- 2024年9月9日，廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（以下簡稱「集信國控」）上市活動在香港隆重舉行，9月6日股份正式在港交所GEM掛牌上市，成為信宜市首家上市公司，同時亦是粵西首家本土國有上市企業。此次上市，集信國控的股票代碼為8629，發行價格定為9.9港元，新股募集資金總額達一亿港元，募集資金將主要投入到檢測檢驗服務的擴展和深化，以進一步鞏固其市場地位。

鞏固茂名市場地位，輻射粵西三線至五線城市

在致辭中，集信國控董事會主席、執行董事兼總經理賴鋒向所有長期以來支持集信國控的個人及機構表達了衷心的感謝。他強調，正是這些支持與信任為公司的持續發展提供了強大動力。集信國控作為建設工程檢測行業的領軍企業，積極響應國家「鄉村振興」和「百千萬工程」政策，將服務的觸角延伸至粵西地區乃至三線及以下城市，為推動地方經濟發展貢獻力量。公司成立二十多年來，於檢測服務領域取得的顯著成就離不開大家的支持與陪伴。

粵西獨立檢測檢驗行業市場持穩定增長態勢。2019年粵西獨立檢測檢驗行業市場規模約人民幣23億元，增至2023年市場規模約人民幣36億元，複合年增長率為11.3%。預計到2028年，粵西獨立檢測檢驗行業市場規模將達約人民幣65億元，複合年增長率為12.7%。集信國控總部設在茂名信宜市，這一緊靠粵西的地理位置賦予公司觸達客戶方面的策略優勢。於往績記錄期間，集信國控已成功進入高州市及化州市等正在經歷快速城市化及基礎設施發展的三線至五線城市，並在建設工程檢測領域的技術和服務水平處於粵西地區前列。

2022年公司收入約為20.0百萬元，2023年公司收入41.5百萬元，同比增幅為107.9%。2024年前六個月公司收入約為22.8百萬元，同時期收入實現同比增長39.8%。

高標準高質量，檢測服務參數逾2700個

「截至2024年8月，公司共有員工逾百人，其中過半數為中國合資格工程師，累計獲得超過200個檢測鑑定培訓合格證，並具備39個由廣東省市場監督管理局批准的檢測服務類別的資質，覆蓋建築工程、產品及材料、環境、食品及農產品檢測5大領域超過2700個檢測參數。」集信國控自成立以來，致力於提供高標準的建設工程檢測檢驗服務，並戰略擴展檢測檢驗服務領域。

高標準高質量的建設工程檢測檢驗服務不僅基於一定的資質和設備，更有賴於專業的檢測檢驗人員及技術人員。2021年、2022年、2023年及2024年前六個月公司人工成本分別占銷售成本總額的58.2%、66.3%、65.5%及61.5%。業務的大力擴張直接促使了員工人數增加。自2024年5月起，集信國控已憑藉自身優勢拓展服務領域——食品檢測服務，2024年前6個月已為集信國控貢獻了12.3%的總收入。

展望未來，集信國控將繼續遵循「擴領域、拓區域、強整合、創品牌」的戰略方向，立足粵西，輻射全國，積極拓展食品、環境、交通、消防等領域的檢測服務，不斷提升公司的核心競爭力。上市不僅是對公司過往成就的認可，更是對未來發展的一種激勵。集信國控將以更加開放的姿態，展現其專業實力和服務質量。

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關於廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司（集信國控）

集信國控成立於2000年，總部設在廣東省茂名信宜市，主要從事建設工程檢測檢驗服務，服務範圍包括地基基礎檢測服務、基礎設施及公共道路檢測服務、建築材料檢測服務、建築結構檢測服務以及邊坡監測及基坑監測服務等檢測服務。公司客戶群主要為中國建築業的參與者，包括私營及公共部門實體，服務於房地產開發商及建築公司、國有投資公司、相關政府機構及政府行政部門等，檢測檢驗服務主要集中於私營商業及住宅建築項目以及公共建築及基礎設施項目。

集信國控擁有百餘名員工，其中包括由廣東省建設工程品質安全檢測和鑒定協會頒發及審批的檢測資質的僱員組成的隊伍。截至2024年8月，集信國控已獲得由廣東省市場監督管理局批准的建设工程、产品及材料检测、环境检测、食品检测及农业相关检测等5大检测领域的检测服务认证资质，覆盖39个检测类别下的2700多个检测参数。公司現已取得長足發展，為茂名市場建設工程檢測檢驗行業領導者之一。

SOURCE 廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司