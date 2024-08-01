首程控股（0697.HK）簽約西藏拉薩貢嘎機場 資產版圖實現東西南北貫通

香港2024年8月1日 /美通社/ -- 7月31日，首程控股有限公司（697.HK）公告稱，已中標拉薩貢嘎機場停車業務經營權轉讓项目，並與民航西藏自治區機場集團有限公司簽訂《經營權轉讓合同》，獲得拉薩貢嘎機場T2停車場和T3停車場共計1,428個車位，經營期限為8年。標誌著公司在西部地區實現了停車資源的進一步深度輻射，整體停車資產管理規模得到擴容，公司停車資產管理領域的龍頭地位再次得到驗證。

資料顯示，拉薩貢嘎國際機場目前是西藏自治區吞吐量最大的機場，是西藏自治區第一大航空樞紐，也是中國西部重要的樞紐機場。其距拉薩市中心約85公里，為4E級軍民合用國際機場，是世界上海拔最高的機場之一，目前通航航線168條、城市73個，覆蓋全國主要大中城市和援藏省市的航空網路。拉薩貢嘎機場作為西藏自治區重要的門戶機場，其商旅交通樞紐地位顯著，2023年拉薩機場年旅客吞吐量首次突破500萬人次，達547.1萬人次，同比增長111.8％。民航西藏區局對於拉薩貢嘎國際機場的建設規劃目標是到2030年，將實現年旅客吞吐量1200萬人次、年貨郵吞吐量12萬噸、飛機起降8.8萬架次。

此次中標拉薩機場停車業務經營權项目，代表了西藏機場集團對於公司在機場停車資產管理方面品牌優勢與運營服務能力的認可，將進一步擴大公司停車資產管理規模，有效提升公司資產管理收益水平。

據悉，拉薩貢嘎機場T1和T2航站樓整體改擴建工程是國家「十三五」以及「十四五」規劃和西藏自治區黨委、政府確定的重點工程，此次首程控股簽約拉薩機場停車樓项目，也體現了公司積極融入國家「一帶一路」建設，順應國家關於「加快形成西部大開發新格局」這一長期發展規劃的站位格局，在支持區域經濟高質量發展的同時，預計也將受惠蓬勃發展的西部經濟建設。首程控股將憑藉在機場停車領域豐富的管理經驗，為拉薩機場引入先進高效的停車管理系統以及運營體系，進一步提升拉薩貢嘎機場的整體運營和服務能力，助力貢嘎機場開啟科技化、現代化及國際化新篇章，並將以此為契機，深化與西藏自治區的合作關係，為日後持續開拓中國西部市場莫定基礎。

在中國廣闊的地域中，停車管理行業長期處於分散經營的狀態。然而，首程控股憑藉其在全國範圍內核心城市管理多家機場停車業務的能力，已經確立了其在行業中的領導地位。這種獨特的地位不僅彰顯了公司的強大實力，也預示著其在行業內的持續增長潛力。首程控股通過「滾雪球」效應，每年穩定地獲取以機場停車项目為代表的交通樞紐資源，這不僅加強了其運營能力，也為公司積累了優勢資源。目前，首程控股的機場停車管理業務已經覆蓋了中國東西南北的各大城市，在提升公司行業影響力的同時，也為其資源持續獲取能力提供了有利條件。隨著這種良性循环的持續，首程控股的停車資產管理業務正逐步接近資產規模的爆發臨界點。

順應中國高質量發展的政策東風，首程控股通過「資產循环+強運營」的獨特商業模式，在對外輸出專業化、數智化、標準化資產運營能力的同時，也將進一步提升資本服務產業水平，以專業的資產融通能力提升資產循环效率，引領基礎設施行業發展模式。

SOURCE 首程控股有限公司