首程控股（0697.HK）與首鋼基金續簽三年基金管理協議 持續基金服務收益貢獻穩定業績

香港2024年11月22日 /美通社/ -- 2024年11月22日，首程控股（0697.HK）公告與首鋼基金簽訂新基金管理服務協議，首程控股將繼續向首鋼基金提供基金委託管理服務。新基金管理服務協議的基金管理服務與公司的業務策略一致，至今，雙方已經建立長期穩定的合作關係，一方面，延續基金管理服務合作爲穩定信號，爲其他投資者提供了投資信心，從而助力公司所管理之基金向外部投資者募集更多資金；另一方面，將爲公司的業務做出持續穩定的收入貢獻。

公開資料顯示，首鋼基金爲首鋼集團的全資附屬公司，是首鋼集團產業投資運作平台，其主要以自有資金從事投資活動，積極爲實體經濟服務，目前共管理46只基金、累計資產管理規模超過1000億元人民幣，秉持專業化投資判斷、市場化決策機制及穩 健的風控體系，聚焦於頭部和行業專精機構，母基金投資年化率和回報倍數處於行業優秀水平。

首程控股以資產營運及資產融通爲其兩大核心業務，目前已經形成「資產循環+強運營」的獨特商業模式。其中，私募基金管理服務是首程控股公司兩大業務的核心基礎之一，也是公司「資產循環+強運營」這一商業模式中的重要環節，不但可以持續爲公司帶來收益，還由於背靠首鋼集團強大的資源背景，有助於公司在資產管理的基礎上，在資產循環及運營端挖掘更多潛在商機。實際上，公司圍繞核心發展戰略，在過去三年與基金旗下管理項目在產業園、物管、新能源等多個領域形成高緯度的戰略合作，極大拓展了公司的運營邊界，形成產業鏈延伸以及業態擴張的可喜勢頭。

今年年初，旗下在管基金首鋼轉型基金與首鋼集團簽訂租賃合同，獲得新首鋼高端產業綜合服務區內西十冬奧廣場、北七筒等樓宇20年租賃經營權；今年5月，首程控股與國貿物業合作共建首程國貿物業公司，爲旗下產業園區項目實現一體化服務，並與首鋼基金簽署了物業服務框架協議，承接首鋼基金及其聯繫人位於北京市西部區域的項目物業服務工作，捕捉產業園區延生出來的物業管理領域的商機；8月份公司與理想汽車成立首程超充，深入佈局充電樁業態，將業務版圖從單一的「停車資產管理」擴充至「停車+充電」，進一步延伸產業業態，打開業務發展空間，形成多元化的第二收入曲線。

以上通過系列投資相關產業鏈上下游優質企業，擴大生態圈建設，加強業務協同，反過來促進公司競爭力的提升，並體現在營業數據的靚麗表現，截止至2024年9月30日，前三季度首程控股營收毛利雙雙大增，實現總營業收入9.35億港元，同比增長42%；毛利4.29億港元，同比大幅增長49%。其中，資產運營業務板塊實現營業收入爲6.75億港元，同比上漲49.6%；資產融通業務實現營業收入2.6億港元，同比增長24.2%。

近年來公司積極開拓外部募資渠道，在管基金的投資人類型逐步豐富和多元化，基金管理服務經驗及專業能力持續提升，伴隨未來首程控股在基金管理服務領域的資產管理規模的逐步擴增以及管理經驗的不斷積累，公司將積極開拓外部渠道，繼續加大推進市場化募資力度，吸引更高比例的外部社會資本，推進與更多外部投資人開展基金管理服務合作，這將助力公司繼續提供領先的基礎設施資產管理服務，成爲一家可持續發展的基礎設施資產持續改造者和服務商。

SOURCE 首程控股有限公司