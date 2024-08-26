首程控股（0697.HK)中期業績營收毛利大漲 夯實中國核心基礎設施資產服務商領先地位

香港2024年8月26日 /美通社/ -- 伴隨時代變遷，世界經濟格局正悄然發生變化，當前中國經濟內部增長正加快轉向高質量發展模式，未來經濟增長空間仍十分廣闊。順應這一經濟發展大趨勢，中國核心基礎設施資產服務商首程控股（697.HK）多年來堅定深耕中國廣袤的基礎資產設施領域，專注投資、運營及管理中國具有長期價值的核心基礎設施資產，運用「資產融通」和「資產運營」核心能力促使基礎設施資產重新煥發活力。首程控股作為具備獨特概念的港股上市公司，2024年上半年已經給資產市場交出持續增長的靚麗業績。

8月25日，首程控股發佈了2024年上半年中期業績，營收為5.36億港幣，增幅為55%，毛利為2.33億港幣，增幅為135%，其中，資產運營收入為4.06億港幣，增幅為40%，資產融通收入為1.30億港幣，增幅為138%。 各項業務表現持續強勁，展現了穩定的高增長趨勢，顯示出公司基礎設施資產管理業務已進入發展快車道。

在當今全球經濟增長放緩的背景下，首程控股能夠在困難中持續衝破，成功探索出長遠可持續發展的商業模式，持續取得可喜的成果，背後依託的是公司在基礎設施領域長久精益經營中成功構建出基礎設施資產全週期生命管理服務能力。

持續拓展資產管理規模，毛利同比增長約135%

從這份新鮮出爐的中期業績中，可以看到首程控股之所以營收毛利雙增長，主要得益於公司持續獲取優質資產，並積極構建精准投資與精益經營相融合的發展格局，為其業績的增長提供了有力支持。

資產運營方面，上半年公司持續獲取優質資產，取得多個領域的核心突破。在停車領域，公司堅持「重點城市+核心位置+優質資產」的佈局理念，不斷擴大在中國具有長期價值的優資核心基礎設施資產的規模，上半年，公司進一步獲取廣州白雲機場停車場經營權项目、北京豐臺站停車場项目以及西藏拉薩機場等優質停車場项目，進一步擴大公司停車資產管理規模，轉型8年至今，公司停車產業已經實現全國範圍「東南西北中」全方位網路貫穿式業務佈局，奠定了公司在交通樞紐類停車場資產管理業務的領先地位。與此同時，公司通過科技賦能提升營運效率，於上半年完成了停車管理系統的迭代升級，整體功能進一步滿足了公司停車資產不同產品線的差異化營運需求，持續推進數智化建設，橫建全生命週期停車管理體系。

產業園區管理方面，上半年公司旗下北京市六工匯项目整體出租率已超過95%，2024年一季度新簽的首鋼冬奧廣場项目、融石廣場、首程時代中心等项目的招商儲備均穩步推進；並與國貿物業酒店管理有限公司合資設立專注於物業管理業務的非全資附公司，強化公司為資產持有者提供全週期的一站式解決方案能力，助力提升在管项目經營收益。

資產融通持續推進 正面推動「資產循環+強運營」

在持續獲得優質資產以及實現資產「強運營」的同時，公司以「資產融通」的核心能力推進公司業務實現「資產循環」，獲得資產管理收入及資產增值雙重收益，推動旗下資產規模持續擴大。近日，公司以八個自持的產權停車場项目作為底層資產打包計劃發行的停車資產類REITS项目「國君-首程控股智慧停車資產第二期支持專項計劃」已取得深圳證券交易所掛牌條件的無異議函，這將是公司繼2023年發行市場首單停車資產類REITS项目後的再一次突破性進展，此外，公司通過專業的REITs諮詢業務協助多家企業完成旗下資產整合和REITS發行，包括協助中航易商倉儲物流REIT上市申請以及推進京能光伏REIT擴募项目進展。與此同時，公司還參與了華夏特變電工新能源REIT等優質REIT產品的戰略配售投資，持續擴大資產種類覆蓋面。通過持續佈局REITS領域，公司由此積累了豐富的公募REITS相關經驗，從而持續強化「資產融通」核心業務能力，並通過將資產運營管理及資產融通深度融合，逐步構建出廣義基礎設施領域的全鏈條服務能力，從而推動自身業績持續向好，並實現高質量增長。

作為手握優勢資源，已經佔據基礎設施資產管理先導優勢地位的首程控股而言，伴隨中國經濟調整逐漸形成向上的趨勢，公司未來面對的是巨大的發展空間，這將是一個與中國經濟共同成長的巨大歷史機遇。在此過程中，首程控股將繼續發揮自身優勢，打造「資產收並購-運營提升-資產退出-資金再投資-資管規模擴大」的全生命週期資產管理閉環，不斷擴大自身資產管理規模，形成不斷向上發展的企業生命曲線，向「資產循環」+「數智化」階段邁進。

SOURCE 首程控股有限公司