簽約天津機場，首程控股（0697.HK）助力京津冀形成世界級機場群

香港2024年9月2日 /美通社/ -- 今年是京津冀協同發展上升為國家戰略10周年。隨著2019年大興國際機場正式通航，推動京津冀機場群形成以北京首都、大興兩大國際航空樞紐為核心，天津、石家莊機場為兩翼，其他支線機場協同發展的「雙核兩翼、多點聯動」的世界級機場群格局。同時隨著區域交通設施的完善與臨空經濟區的建設，京津冀區域「三地四場」之間聯繫更加緊密，已成為帶動區域經濟社會發展的新引擎，同時發揮在共建「一帶一路」中的樞紐節點作用。

今日，中國核心基礎設施資產服務商首程控股（697.HK）宣佈成功與天津濱海國際機場有限公司簽訂《經營權轉讓協議》，成功簽約位於京津冀城市圈中的天津濱海國際機場為期4年的停車業務經營權轉讓項目，預計將在一定程度上為促進京津冀經濟協同發展貢獻力量，進而為京津冀世界級機場群及區域經濟發展進程增添新鮮力量。

根據雙方簽訂的《經營權轉讓協議》，首程控股獲得天津濱海國際機場社會停車場、地面員工停車場、計程車蓄車場共計 32.5 萬平米、合計約 2,842 個車位共4年經營/管理權，可續簽協議一次。這是首程控股繼獲取北京首都國際機場、大興國際機場、河北張家口機場後在京津冀地區機場停車業務的又一重大突破，一方面體現出首程控股機場停車資產管理方面的品牌優勢與運營服務能力再次獲得市場肯定；另一方面，此次中標補足了公司在京津冀經濟圈停車市場中的重要一角，將進一步鞏固公司在京津冀經濟圈中停車場管理龍頭地位，並為未來進一步佈局京津冀區內停車場市場樹立了品牌影響力，有利於其加快獲取區內更多優質停車場資源。

此次公司中標天津機場項目有三層重大意義，首先，天津市蓬勃的經濟活動以及頻密的商旅活動帶來的機場巨大人流將給公司帶來實際的收益，提升公司整體停車業務的業績表現。天津濱海國際機場戰略地位突顯，是區域樞紐機場、中國國際航空物流中心、對外開放的國家一類航空口岸和中國主要的航空貨運中心之一。而其所處城市-天津市的天津自由貿易試驗區作為中國北方第一個自貿區，在服務國內國際雙迴圈中發揮了重要作用，其對外經濟往來活動蓬勃發展，帶動本市機場人流持續上升。2024年‌天津濱海國際機場旅客吞吐量顯著增長，1-7月，天津機場共執行客貨運航線174條，通航城市121個，旅客吞吐量總計1177.9萬人次，同比增長11.9%；貨郵吞吐量總計7.6萬噸，同比增長2.4%。暑運期間，天津濱海機場預計運輸旅客超過‌377萬人次‌‌。2023年‌全年則完成旅客吞吐量‌達到‌1847.3萬人次‌，同比增長‌216.2%‌‌。

其次，首程控股將以獲取機場項目為先導優勢，為持續進軍區內其他停車場項目奠定基礎。首程控股未來可依託已運營的北京首都國際機場項目、北京大興國際機場項目及張家口寧遠機場項目，與天津濱海國際機場協同運營，高效賦能，憑藉在停車領域豐富的管理經驗，持續鞏固在京津冀地區的停車業務龍頭地位，並在全國範圍內輻射品牌影響力。

再者，公司將以此為契機，深化與天津市的合作關係，為促進京津冀協同發展貢獻力量。通過做好京津冀一化出行配套服務，公司將推動京津冀世界級機場群協同發展水準顯著提升，著力促進整體服務與運營管理能力達到國際先進水準，邁向高質量發展路徑，從而促進京津冀協同發展，加強京津冀機場群服務共建「一帶一路」的國際樞紐節點作用。

首程控股深度佈局的京津冀經濟圈具有巨大的市場增長潛力。2023年，京津冀機場群開通國內外航線200餘條，通航航點超過300個，完成旅客吞吐量1.23億人次，較上一年增長244.5%，完成貨郵吞吐量155萬噸，較上一年增長19.9%。相比國內其他三大機場群，京津冀機場群客貨運量增幅均為最高，其中北京「兩場」完成旅客吞吐量9228萬人次，位居全國第一。

首程控股深耕中國停車市場多年，目前全國範圍內已經形成貫穿東西南北中的停車業務佈局，對機場類複雜停車業態管理有豐富的經驗，作為國內停車出行領域的龍頭企業，公司通過科技賦能提升運營效率，依託於自主研發的智能停車管理平臺對停車場進行全面的智能化管控，並持續對停車管理系統進行迭代升級，使得停車場業務的人均管理效率得到了極大提升，從而不斷提升公司業績表現，最近公佈的2024年上半年業績顯示，公司營收及毛利大增，其中毛利同比增長約135%。未來首程控股將繼續打磨交通樞紐類項目的運營能力，擴大該領域的領先優勢，不斷獲取更多基礎設施核心資產，以更多優質的產品和服務回饋市場，進一步夯實公司在基礎設施資產管理領域的領先地位。

SOURCE 首程控股有限公司