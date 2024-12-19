首程控股（0697.HK）發佈行業白皮書 引領REITs投資估值行業標準制定

香港2024年12月19日 /美通社/ -- 公募REITs作爲中國政府在經濟發展新階段下盤活存量資產以進一步激發經濟活力的重要創新金融產品，自2020年面世至今得到了國家政策的大力支持，首程控股（0697.HK）作爲作爲中國領先的基礎設施資產服務商和REITs市場的積極參與者，深耕中國公募REITs市場多年，目前已經成爲行業的領頭羊。12月19日，憑藉在公募REITs行業多年累積的豐富經驗，對經濟形勢發展以及時代脈絡的準確把握以及行業前瞻者的高度思考力，公司聯同行業領軍企業共同發佈數據中心行業價值與投資的專業報告，分別從數據中心的發展趨勢，海外數據中心發展以及IDC REITS市場現狀以及在不同市場的估值表現等多個角度深入剖析IDC REITs行業面臨的巨大發展機遇與挑戰，並從多個角度給數據中心行業投資人提供了詳盡的投資估值基準參考，一方面強化了自身爲中國基礎設施資產的服務商以及產業投資人的專業定位；另一方面通過持續洞察REITs行業前沿趨勢，也爲數據中心及REITs行業的投資人提供行業專家視角的投資估值基準，預計將引領IDC REITs投資估值行業標準制定，並將推進IDC REITs在中國的發展進程。

聚焦數據中心行業分析 推動IDC REITs完善投資估值體系建立

12月19日，首程控股牽頭聯合戴德梁行、中聯基金髮布《數據中心行業投資與價值洞察》報告，聚焦國內數據中心行業現狀和原因、海外數據中心行業發展特點和IDC REITs表現，以及數據中心資產的估值特性等。報告從數據中心的資產構成、評估方法、資本化率影響因素等多個維度展開論述，通過梳理國內外研究成果，結合當前中國數據中心行業的供需現狀，提出一套實用的評估與分析方法爲數據中心投資者、運營商及相關利益方提供有價值的參考與借鑑，預計將推動IDC REITs完善投資估值體系建立。

首程控股認爲，國內數據中心（IDC）資產證券化尚在初期，我們通過對比和分析海外市場的發展路徑和成功案例，可以看出，REITs 所提供的業務類型直接影響其估值定價的高低。在數據中心 REITs 領域，主要分爲兩大類別：一類是以Equinix爲代表的綜合服務提供商型 REITs，另一 類是以 Keppel DC REIT 爲代表的不動產租賃型 REITs。這兩類 REITs 在運營模式、業績表現和估值方法上展現出明顯的差異。

報告指出，數據中心作爲數字經濟的核心基礎設施，預計未來數據中心資產證券化市場將會進一步發展，數據中心REITs將爲行業提供更多的融資渠道和資產盤活方式，並推動行業的健康發展。

通過上述專業報告的發佈，首程控股展現出對於中國數據中心發展脈絡的精準把握以及行業未來趨勢的洞察以及深度思考，數據中心作爲順應AI發展的時代趨勢，已然成爲了重要的基礎設施資產類別，發展數據中心REITs也是時代大趨勢所向，公司將持續佈局基礎設施優質資產，從而進一步鞏固其作爲中國基礎設施資產服務商以及產業投資人的領先地位。

緊抓中國REITs市場億萬機遇 首程控股持續鞏固行業領軍者優勢

作爲中國首批公募REITs參與者以及中國公募REITs市場最大的產業投資方，首程控股堅定地看好中國公募REITs市場未來的發展。自2020年公募REITs正式開閘之際，首程控股率先入局，並在首批發行的8只REITs中參與了其中6只，合計投資達8億元人民幣，實現了產業園區及倉儲物流等產權類REITs的全覆蓋，形成了先發優勢，奠定了中國基礎設施資產服務行業的領跑者地位。此後，公司協助多隻基礎設施公募REITs項目成功上市，並設立了多隻戰略配售基金，包括聯手中國人壽投資發起的百億規模的綠色環保Pre-REITs基金等，公司不斷擴大投資資產覆蓋面，目前成爲幾乎全部已上市REITs項目的重要長期戰略投資人。至今，公司合共成功自主發行了兩單停車資產類REITs產品。

作爲國內經濟結構轉型的創新產品，公募REITs在過去四年的發展過程中在獲得國家政策大力支持下發展迅速，華泰證券研報顯示，截至2024年11月，基礎設施類REITs年內發行量突破800億元。據中金研報資料顯示，預計在1-2年內，中國REITs的上市數量將趕超日本和新加坡市場。更長維度來看，三年後中國REITs的總市值預計將從1000億元達到4000-5000億元。

面對中國REITs的億萬規模市場機遇，首程控股已然屹立於時代浪潮尖端。作爲中國領先的核心基礎設施資產服務商，公司目前已經打造出獨一無二的REITs全產業鏈運作發展模式，在REITs領域形成「資產收購/投資建設—資產培育—運營提效—資產證券化—資金迴流」的業務閉環和資金閉環，構建了適應中國經濟環境的基礎設施管理業務生態鏈閉環，即「搭建發展基金進行開發培育—資產運營管理助力資產提質增效—公募REITs諮詢—REITs戰略配售投資」，實現「資產運營+資產融通」的自循環發展新格局。未來公司將以行業領軍者的優勢繼續深度參與REITs市場的各個環節，此次是首程控股首次聯同行業權威機構共同發表行業白皮書，也反映出首程控股已經從REITs行業的運營者，服務商以及投資人，進一步提升「段位」至「規則制定的領軍者以及推進方」，從更高的思維角度主導行業REITs發展動向，也進一步拔高了自身的專業水平以及深化對行業REITs市場洞察力，從而持續鞏固公司作爲中國基礎設施資產服務商的行業領軍地位，未來首程控股將持續推進中國基礎設施不動產REITs發展，爲中國資本市場的多元化發展以及經濟煥發生機做出積極貢獻。

SOURCE 首程控股有限公司