首程控股（0697.HK）三季報：停車行業龍頭優勢顯著，資產運營收入勁增50%

香港2024年11月1日 /美通社/ -- 11月1日，中國領先基礎設施資產運營商首程控股（0697.HK）發佈了2024年三季度季報，截止至2024年9月30日，前三季度首程控股實現收入9.35億港元，同比增長42%；毛利4.29億港元，同比大幅增長49%。

其中，公司前三季度資產運營業務板塊實現營業收入爲6.75億港元，同比上漲49.6%。停車場業務以及園區業務穩步發展，長期積累的資產勢能正形成強聯動效應，並逐步轉化成爲亮眼的業績數據表現。

在目前國內經濟緩慢復甦以及複雜的國內外經濟形勢影響下，能夠持續取得亮眼成績，主要得益於公司圍繞停車出行和產業園區等基礎設施領域，通過全鏈條、標準化、產品化、科技化的綜合服務爲資產持有者提供全週期的一站式解決方案，從而提高資產效能、釋放資產價值。

停車資產規模顯著擴大

其中，通過有效的運營管理和戰略佈局，公司在停車場資產管理領域實現了規模的顯著擴大和業績的穩步增長。停車資產規模不斷壯大、技術創新帶來的效率提升以及停車業務多元化收入的開拓三大元素持續拉動該業務的增長。

從停車規模上看，今年前三季度，公司的停車業務穩步推進，各個區域營運均取得了顯著突破。期內，公司順利完成天津濱海國際機場停車業務經營權項目運營，通過協同目前正在運營的北京首都國際機場停車場項目、北京大興國際機場停車場項目及張家口寧遠機場停車場項目，服務京津冀區域一體化出行；此外，公司堅持「核心城市交通」策略，期內正式啓動廣州白雲機場停車場項目和西藏拉薩市貢嘎國際機場停車場項目運營，以點化線，以線成面，實現全國範圍「東西南北中」全方位網絡貫穿式業務佈局，爲未來進一步持續擴張奠定了勢能基礎，也得以牢牢抓住國內持續回暖的出行需求的巨大商機。

今年以來伴隨經濟持續回暖，國內商旅人流持續增長，機場鐵路也迎來了客流高峯，今年前三季度民航國內航線旅客運輸量1.8億人次，同比增長8.3%；國際航線旅客運輸量1822.6萬人次，同比增長78%。全國鐵路客運發送旅客量爲33.3億人次，同比增長13.5%，創歷史同期新高。首程控股依託專業化、數智化、標準化的資產運營能力以及豐富的停車管理經驗，完美承接住國內前三季度強勁增長的商旅出行需求，從而帶動公司營收和盈利強勁上升。可以預見，公司未來還將繼續加大停車場項目佈局，進一步拓展資產運營規模和收入水平。

全產業鏈模式實現產業園區資產持續增值

此外，產業園區也是首程控股重點佈局的資產類別之一，公司憑藉深厚的行業積澱和專業的管理能力，目前已通過多種投資模式管理位於北京市新首鋼高端產業綜合服務區的包括六工匯項目、融石廣場項目、北京市首鋼冬奧廣場項目等項目和其他產業園區的基礎設施資產項目；與此同時，還致力以全產業鏈獨特模式對產業園區項目進行運營以及管理，強化公司爲資產持有者提供全週期的一站式解決方案的能力，持續突破資產服務邊界，實現資產增值與價值創造。

期內，公司攜手多個戰略客戶佈局培育優質基礎設施資產，深入探索產業鏈上下游的聯動商機以獲得協同發展勢能。今年8月，公司聯合理想汽車成立超充合資公司，深入佈局充電樁業態，將業務版圖從單一的「停車資產管理」擴充至「停車+充電」，推動公司旗下停車業務進一步邁向新的台階。

公司與國貿物業酒店管理有限公司合作設立的北京首程國貿物業管理有限公司，打造標準化、專業化的物業管理體系，爲旗下產業園區項目實現一體化服務，通過產業鏈上下游協同聯動，從而構建資產管理循環，進一步強化公司的資產運營能力。

首程控股並納入新質生產力元素完善基礎設施資產運營模式，爲產業園區運營項目提質增效。通過「科技賦能」，充分發揮技術和運營優勢，成功在服貿會2024期間和WTT中國大滿貫2024期間爲首鋼園區提供更高效能及高效率的安全服務保障和應急處置方案，通過便捷繳費、預約停車、停車導航、超級充電等功能實現了對首鋼園區17個停車場近7,000個停車位的統一管理，極大提高了停車效率和提升用戶體驗；以及爲ESR易商集團在香港葵涌物流園項目提供停車及充電設施的投資和運營服務，助力打造綠色環保的物流中心典範。

未來首程控股還將持續完善優化基礎設施資產設計、建設、招商、運營的全週期一站式服務方案，預計將進一步推動在管項目的可持續發展和價值釋放。

通過提供領先的基礎設施資產管理服務，目前首程控股已經成爲一家可持續發展的基礎設施資產持續改造者和服務商，憑藉其產業鏈一體化發展思維以及賦能資產等一系列創新舉措，首程控股加速實現資產運營的轉型升級，推動產業集聚和創新升級，爲未來更多類資產的運營管理奠定了堅實的基礎，也爲公司資產融通業務沉澱多品類的優質項目，從而持續加強「資產運營」和「資產融通」兩大業務之間的協同效應，促使公司在「資產循環+強運營」這一發展新紀元得以快速發展。

SOURCE 首程控股有限公司