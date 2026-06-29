禮邦醫藥（09637.HK）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市

今日開盤後，禮邦醫藥市場表現強勁，截至收盤股價上漲103.54%，收盤報46.0港元／股。

本次發售引入陣容強大的基石投資者，包括 GIC、Loomis Sayles、RTW、SymBiosis、騰訊、Cormorant、Dymon Asia、廣發基金、匯添富、易方達及正心谷等知名機構。基石投資認購總額約 8,150 萬美元（約 6.39 億港元），約佔全球發售股份的 49.78%。本項目國際配售獲 19.77 倍認購，香港公開發售亦錄得 963.56 倍認購，認購踴躍。強大的基石陣容與踴躍的市場反應，充分彰顯了全球資本市場對禮邦醫藥腎病創新管線稀缺價值的高度認可，以及對公司核心價值與長遠發展潛力的堅定信心。

覆蓋廣泛、佈局均衡的腎病創新管線

禮邦醫藥已建立起業內覆蓋腎臟病適應症最為廣泛的產品管線：

AP301為治療慢性腎臟病（CKD）透析患者高磷血症的同類最優（best-in-class）口服磷結合劑，在中國用於註冊申請的關鍵III期臨床試驗已達到主要終點，計劃於近期向國家藥品監督管理局（NMPA）遞交新藥上市申請（NDA）；此外，同步推進的中美III期國際多中心臨床試驗（MRCT）已完成入組。

AP306為同類首創（first-in-class）泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑，已獲NMPA突破性治療藥物（BTD）認定，並將中國大陸、香港、澳門及台灣以外權益授權予R1 Therapeutics。中國II期數據顯示，AP306單藥治療可使平均血清磷較基線下降2.51 mg/dL，約95%的患者在第7至8周將血清磷控制於5.5 mg/dL以下，而同期陽性對照碳酸司維拉姆組這一比例約為50%。

AP303為同類首創（first-in-class）差異化雙重PPAR激動劑，旨在延緩或阻止CKD進展，潛在覆蓋適應症包括糖尿病腎病（DKD）與IgA腎病（IgAN）等，已獲美國FDA授予的常染色體顯性多囊性腎病（ADPKD）的孤兒藥資格認定（ODD）。在澳大利亞和中國已完成的I期臨床試驗中，AP303在健康志願者和糖尿病腎病患者中表現出良好的安全性和耐受性，且呈現清晰、顯著的劑量依賴性的藥效動力學（"PD"）信號。目前，AP303已獲得NMPA及美國FDA的IND許可，預計於2026年下半年開展針對DKD及IgAN患者的籃式II期臨床試驗。

AP308為同類首創（first-in-class）工程化重組IgA蛋白酶，旨在實現IgAN功能性治癒，預計於2026年第三季度在美國和中國遞交IND申請並進入臨床開發階段。

已商業化的腎性貧血產品美信羅®（Mircera®）持續放量，標誌著禮邦醫藥正加速由Biotech向Biopharma跨越。

聚焦"沈默的大多數"，直面巨大未滿足需求

腎臟病是一個長期被低估、臨床未滿足需求巨大的領域。全球慢性腎臟病患者總數已逾8億，其中中國患者數量近 1.24 億。以高磷血症為例，中國約 76% 的透析患者血磷水平未達標，遠高於美國（52%）與日本（39%），治療需求真實、長期且結構性存在。禮邦醫藥聚焦腎臟病這一"沈默的大多數"，致力於為全球腎病患者提供更優質、更可及的治療方案。

管理層寄語

禮邦醫藥聯合創始人、首席執行官及董事會主席夏國堯博士表示："在香港聯合交易所主板上市，是禮邦醫藥發展歷程中的重要里程碑。禮邦醫藥的快速成長並成功登陸香港聯交所，離不開公司團隊的不懈努力，亦離不開各級政府部門、投資人和各界合作夥伴的支持。立足新起點，禮邦醫藥將繼續加速產品管線臨床與商業化進程，持續升級具備全球競爭力的腎臟病一體化平台，以更優異的業績回饋股東與合作夥伴，以更優質的腎臟病治療方案守護全球患者。"

禮邦醫藥聯合創始人兼首席醫學官田勁醫生表示："禮邦醫藥致力於打破慢性腎病長期以來的治療困境，構建了高度差異化的創新管線。目前，AP301 已完成中國III期註冊臨床試驗，將於近期提交新藥上市申請，有望早日為治療高磷血症的患者提供更優的選擇。同時，我們也在全力加速後續管線臨床進程，推動前沿腎病治療方案更快惠及腎臟病患者。"

關於禮邦醫藥

禮邦醫藥（09637.HK）於 2018 年初在中國上海成立，是一家聚焦腎臟病及其相關慢性疾病的綜合性創新生物制藥公司，主要致力於相關創新藥物的發現、開發、生產和商業化，為全球慢性腎臟病及相關疾病患者提供更佳的臨床治療方案。禮邦醫藥已建立起豐富且均衡的腎臟病新藥產品管線，包括七款在研產品及一款已上市產品（美信羅®），適應症涵蓋高磷血症、腎性貧血、IgA 腎病、糖尿病腎病、局灶節段性腎小球硬化（FSGS）、常染色體顯性多囊腎病（ADPKD）等。公司已在江蘇揚州建成並啓用生產基地，以支持 AP301 等管線產品的未來商業化，現已取得江蘇省藥品監督管理局頒發的藥品生產許可證（B類），並組建了腎科專科銷售團隊負責相關產品在中國的商業化推廣。

公司網站：www.alebund.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含若干前瞻性陳述，涉及公司的未來計劃、臨床開發與註冊進度、商業化前景及行業趨勢等。該等陳述基於公司截至本新聞稿日期的判斷與假設，受多種風險及不確定因素影響，實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。本新聞稿不構成任何證券的發售要約或購買邀請。有關本次全球發售的完整資料，請參閱公司刊發的招股章程。

SOURCE 禮邦醫藥