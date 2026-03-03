發布盈喜！如祺出行（09680.HK）2025年收入預增超100%，利潤將大幅改善超43%

香港、廣州和深圳2026年3月3日 /美通社/ -- 3月3日晚，港交所上市公司如祺出行（09680.HK）發布上市後首份正面盈利預告，預計2025年度利潤同比大幅改善不少於43.4%，綜合收入不少於人民幣50億元、同比大幅增長不少於100%。

公司收入顯著突破主要得益於網約車訂單量顯著增長，以及由於公司加大技術服務銷售及營銷力度帶來技術服務收入增長。而利潤改善則主要由於公司網約車運營效率提升且成本結構優化推動毛利持續增長，技術服務業務量增加帶動毛利相應增長。此外，公司預計年度行政開支及財務成本均將同比減少。

這是如祺出行在2024年7月登陸港交所後首次發布盈利預告。市場分析認為，相關表現顯示公司逐步兌現此前招股書中提到的「擴大業務規模、促進收入增長、提高毛利率」等盈利承諾，盈利向好的速度優於市場預期。

已形成 「出行+技術」雙驅動增長結構

從整體來看，如祺出行2025年全年收入增勢迅猛，尤其以下半年漲勢更突出。如祺出行2025年上半年收入為16.76億元，若按此次盈利預告預計的增幅下限計算，如祺出行2025年下半年收入最低亦將達到33.23億元，規模約為上半年兩倍，較2024年下半年水平更是大幅增長233%。

公告顯示，如祺出行收入突破的動力主要來自出行服務及技術服務兩大業務板塊，且其收入結構正從單一出行模式轉向「出行+技術」雙引擎驅動模式。公司稱收入增加主要歸因於網約車訂單量顯著增長，以及由於公司加大技術服務銷售及營銷力度帶來技術服務收入增長。

如祺出行2024年度業績公告及2025年中期業績公告已顯示，公司的出行服務及技術服務兩大板塊收入均處於持續增長狀態，且同比增速從2024年全年21.2%和2.7%，快速擴大至2025年上半年的86%和207%。此次盈利預告顯示如祺出行「出行服務」規模已進一步擴大，而涵蓋AI數據及模型解決方案和高精地圖的「技術服務」則已成為公司新增長點。

市場分析指出，由於技術服務業務的毛利率普遍高於網約車撮合業務，相關業務量增長將有助於優化公司的整體盈利能力。

收入翻倍 行政及財務成本雙降

值得留意的是，在業務收入翻倍的同時，如祺出行在2025年度卻錄得行政開支及財務成本同比雙降，這兩項反映科技公司經營質量的核心指標向好，直接推動公司盈利能力提升。

公告指出，如祺出行因業務擴張帶來的規模經濟效應預計將帶動行政開支減少，同時預計2025年的財務成本也將有所減少，疊加網約車運營效率提升、成本結構優化，技術服務業務量增加等因素，預計將帶動公司2025年利潤較2024年同比改善不少於43.4%。

此次是如祺出行2024年7月登陸港交所後首次發布正面盈利預告。在此前發布的2025年中期業績公告中，如祺出行已錄得毛利率首次轉正。

